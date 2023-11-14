На "Госуслугах" появятся электронные студенческие билеты

Документы будут добавлять в экспериментальном режиме с 20 ноября 2023 года по 31 декабря 2024-го

14 ноября 2023, 07:50, ИА Амител

Фото: amic.ru

На портале госуслуг появятся электронные зачетные книжки, студенческие билеты и иные документы, подтверждающие прохождение обучения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление Минцифры.

Новая услуга будет доступна для студентов бакалавриата, специалитета, магистратуры, а также ординаторам и аспирантам. Документы будут добавлять в экспериментальном режиме с 20 ноября 2023 года по 31 декабря 2024-го.

Электронный студенческий билет не отменит обычный – можно будет продолжать пользоваться обоими документами. При этом электронный билет при необходимости можно будет предъявлять на экране смартфона, при необходимости пользуясь им для прохождения на территорию университета, получения скидок, оформления проездных и прочего.