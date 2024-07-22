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На "Госуслуги" предложили добавить раздел о домашних животных

Там можно будет записаться в ветеринарную клинику или найти площадку для выгула

22 июля 2024, 17:00, ИА Амител

Кошка удивленная / Фото: unsplash.com
Кошка удивленная / Фото: unsplash.com

Депутаты Госдумы Георгий Арапов и Антон Ткачев направили в Минцифры предложение добавить на "Госуслуги" раздел о домашних животных, сообщает телеканал "360".

В частности, депутаты предложили опубликовать на портале список площадок для выгула домашних животных, а также напомнить о правилах выгула питомцев, действующих в том или ином субъекте.

"На сервисе должны быть услуги по записи в государственные ветклиники, маркировке домашних животных и предоставлению данных о курсах по дрессировке собак", – считают парламентарии.

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НОВОСТИОбщество
питомцы инициативы

Комментарии 1

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Гость

19:00:54 22-07-2024

Блин, депутатов с марса завозят и за них марсияне бумажки в урну кидают?

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