На "Госуслуги" предложили добавить раздел о домашних животных

Там можно будет записаться в ветеринарную клинику или найти площадку для выгула

22 июля 2024, 17:00, ИА Амител

Кошка удивленная / Фото: unsplash.com

Депутаты Госдумы Георгий Арапов и Антон Ткачев направили в Минцифры предложение добавить на "Госуслуги" раздел о домашних животных, сообщает телеканал "360".

В частности, депутаты предложили опубликовать на портале список площадок для выгула домашних животных, а также напомнить о правилах выгула питомцев, действующих в том или ином субъекте.