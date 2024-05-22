В Барнауле пожаловались на женщин, выгуливающих собак на детской площадке

По словам возмущенной жительницы, одна собака нагадила прям посередине на покрытие детской площадки

22 мая 2024, 10:30, ИА Амител

Собачницы в Барнауле / Фото: "Черное и Белое Барнаул"

Жительница Барнаула пожаловалась на собачниц, которые выгуливают своих питомцев на детской площадке. Женщина не уточнила, по какому именно адресу произошел конфликт с любительницами четвероногих, но зато подробно описала ситуацию.

"Я ошарашена поведением женщин… С четырьмя собаками целенаправленно заходят выгуливаться на детскую площадку, одна собака нагадила прям посередине на покрытие детской площадки, других пошли выгуливать там же в траве вдоль ограждения. Они гадили и помечали свой путь ровно там, где гуляют наши с вами дети", – приводит слова горожанки "Черное и Белое Барнаул".

На замечание и просьбу покинуть детскую площадку собачницы в ответ "посоветовали почитать законы и вальяжно пошли дальше". Женщина считает, что эти горожанки явно "не в себе", раз не понимают, что это место предназначено не для собак, а для детей.