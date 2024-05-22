В Барнауле пожаловались на женщин, выгуливающих собак на детской площадке
По словам возмущенной жительницы, одна собака нагадила прям посередине на покрытие детской площадки
22 мая 2024, 10:30, ИА Амител
Жительница Барнаула пожаловалась на собачниц, которые выгуливают своих питомцев на детской площадке. Женщина не уточнила, по какому именно адресу произошел конфликт с любительницами четвероногих, но зато подробно описала ситуацию.
"Я ошарашена поведением женщин… С четырьмя собаками целенаправленно заходят выгуливаться на детскую площадку, одна собака нагадила прям посередине на покрытие детской площадки, других пошли выгуливать там же в траве вдоль ограждения. Они гадили и помечали свой путь ровно там, где гуляют наши с вами дети", – приводит слова горожанки "Черное и Белое Барнаул".
На замечание и просьбу покинуть детскую площадку собачницы в ответ "посоветовали почитать законы и вальяжно пошли дальше". Женщина считает, что эти горожанки явно "не в себе", раз не понимают, что это место предназначено не для собак, а для детей.
"Вот такие взрослые осознанные люди вокруг нас. Может, начнем думать не только о себе?" – заключила она.
10:35:33 22-05-2024
Печально, что в большинстве своём, собачники - безответственные!!!!!!!!!!!Не убирают за своими питомцами, поэтому фикалий ТОТАЛЬНО МНОГО!!!!!!!!!!! И за это надо штрафовать!!!!!!
10:43:22 22-05-2024
Только корткоствол поможет решить эту проблему собак...
10:46:28 22-05-2024
Собачники это первые живодеры. Держать собаку в квартире и водить в туалет даа раза это издевательство. У собак пищеварение такое, что в туалет им нужно после каждого приема пищи уже через час или два. Запрещать надо содержать собак в многоквартирных домах.
10:57:35 22-05-2024
Недавно порадовала одна девушка - она выгуливала спаниеля, он на себя внимание обратил красивым окрасом и ухоженностью. Нагадил, естественно, девушка достала из кармана пакетик,собрала в него отходы жизнедеятельности и выкинула в урну. Это настолько резануло глаза) Именно потому что это редкое явление. А жаль.
11:35:16 22-05-2024
Гость (10:57:35 22-05-2024) Недавно порадовала одна девушка - она выгуливала спаниеля, о... в разный районах по-разному.. где-то режет глаза, когда убирают, а где-то - когда не убирают.. мы за своей всегда убирали, но на Шукшина на нас смотрели косо почему-то (там крайне редко увидишь ответственных владельцев), а когда переехали в Невский - убирают наоборот почти все! исключение - люди преклонного возраста (бабки), они не считают нужным это делать... как-то так...
11:57:19 22-05-2024
Давно пора запретить держать собак и кошек в многоквартирных домах, мало того что гадят, так и вонь в подъездах разводят.
12:17:22 22-05-2024
Гость (11:57:19 22-05-2024) Давно пора запретить держать собак и кошек в многоквартирных... И черепах!!!!
12:31:28 22-05-2024
Гость (11:57:19 22-05-2024) Давно пора запретить держать собак и кошек в многоквартирных... и жильцов с перегаром сразу выселять и баб, облившихся масляными духами! и просто вонючих людей - пропахших потом, в несвежей одежде и т.д. и т.п... так... кто еще вонь разводит?... и рыбу чтоб не жарили! что еще...
13:16:33 22-05-2024
Гость (12:31:28 22-05-2024) и жильцов с перегаром сразу выселять и баб, облившихся масля... Особенно камбалу ! )))
13:23:30 22-05-2024
Гость (11:57:19 22-05-2024) Давно пора запретить держать собак и кошек в многоквартирных... ну да... кошки им вонь разводят... или их хозяева? если человек и за собой смывать и ухаживать не будет - то вонь поболее будет... правильно выше написали относительно вони в домах... от кого она..
14:55:10 22-05-2024
Нечего было с хозяйками разговаривать, сразу надо было прописать пинка шавкам, чтобы отлетели!
16:06:38 22-05-2024
У собак пищеварение такое, что в туалет им нужно после каждого приема пищи----- и что здесь не так? Они и едят максимум 2 раза в день! Это ж вам люди🤔
18:12:28 22-05-2024
Не надо разговаривать с такими собачницами! Отойти от них, по- быстрому снять на телефон, вызвать полицию. Пусть потом хозяйки псов пишут объяснительные в отделении, ходят на Административную комиссию, платят штраф.
10:07:10 23-05-2024
В этом неблагоустроенном городе нет места самокатчикам, велосипедистам, собачникам, бегунам, кроссовикам...
10:28:44 23-05-2024
Гость (10:07:10 23-05-2024) В этом неблагоустроенном городе нет места самокатчикам, вело... Ну раз нет то и не надо разводить псов в многоквартирных домах.