"На грани волшебства". Что за лекарства делают в алтайских аптеках и кто этим занимается

Некоторые микстуры аптекари изготавливают по рецептам, бережно хранимым десятки лет

21 мая 2025, 06:15, ИА Амител

Фармацевт Александр Турчанинов за работой / Фото: Екатерина Гуляева / amic.ru

Алтайский край – один из тех регионов, который сумел сохранить собственное аптечное производство. В 2023 году в Барнауле открылась аптека № 288 краевой сети "Аптеки Алтая", где провизоры самостоятельно делают препараты. Причем многие лекарства изготавливают индивидуально под пациентов: на фармзаводе такого не производят.

Аптекари рассказали amic.ru, какие именно препараты делают своими руками и сколько для этого им пришлось выучить "разных химий".

Хорошо забытое старое

В советское время аптечное производство лекарств не было редкостью. Тогда в каждом регионе были аптеки, которые самостоятельно изготавливали препараты. Но в 1990-е эта система, как и многое другое, рухнула. Снабжение населения таблетками и микстурами взяли на себя большие фармацевтические заводы, а аптечные площади остались пустовать.

Но в Алтайском крае удалось сохранить аптечное производство: пункты, которые изготавливают лекарства, остались в Рубцовске и Завьялово.

Недавно эту практику смогли возродить и в Барнауле. В 2020-м предприятие "Аптеки Алтая" получило в свое распоряжение помещение муниципальной аптеки № 132 по адресу ул. Малахова, 111. Было решено организовать на этой базе производство лекарств. К 2023 году в здании сделали капремонт, завезли новое химически стойкое оборудование и лицензировали деятельность аптеки, которая получила номер 288.

Так что сейчас на Алтае есть сразу три аптеки, в которых провизоры самостоятельно делают лекарства.

Фото: Екатерина Гуляева / amic.ru

Прописи, которым 40 лет

Сегодня в аптеке на ул. Малахова выпускают около 600 наименований лекарственных препаратов. Но этот список можно расширить и до тысячи, подчеркивает заведующая производством сети "Аптеки Алтая" Светлана Ворсина.

По ее словам, лекарства, которые производят на базе аптеки, на фармацевтических заводах не делают. Это экстемпоральные средства – препараты, изготовленные в соответствии с рецептом от врача и специально для определенного пациента, в том числе для детей. Например, здесь делают растворы для физиолечения: у них короткий срок годности, поэтому большим фармпредприятиям такое производство невыгодно.

Фото: Екатерина Гуляева / amic.ru

Ассортимент ориентирован на конкретные потребности покупателей, поясняет Ворсина: антигриппин, глазные капли, растворы протаргола и колларгола, успокаивающие микстуры, мази для лечения кожных заболеваний и многое другое. Чтобы избежать аллергических реакций у пациента, провизоры не используют никаких консервантов.

"Мы изготавливаем сами, проверяем сами и выпускаем сами. Это очень трудоемкий процесс, на грани волшебства", – отмечает заведующая. Некоторые препараты, создаваемые специалистами аптеки, уникальны, подчеркивает Светлана.

"Мы единственные, кто изготавливает мази для лечения лучевых поражений кожных покровов. Поскольку онкологические заболевания лечат лучом, поражается не только опухоль, но и все ближайшие органы, а также кожа. Пациенты благодарны нам и отмечают, что после нашей мази слизистая восстанавливается лучше, кожа заживает быстрее, появляется возможность принимать душ без боли", – рассказывает Ворсина.Порошки, микстуры и физрастворы изготавливают по сложным врачебным прописям. Это точные составы лекарственных препаратов, записанные вручную. У Светланы Ворсиной уже несколько пожелтевших от времени книжек – рецепты она собирает более 40 лет. И продолжает делать новые записи: фармацевт всегда должен учиться новому, не сомневается специалист.

Фото: Екатерина Гуляева / amic.ru

Аптечная династия

Первыми сотрудниками открывшейся аптеки на ул. Малахова, 111, стала династия Турчаниновых – провизоров уже в третьем поколении. Начальник испытательной лаборатории "Аптек Алтая" – Александр Турчанинов – отмечает в этом году 30 лет профессиональной деятельности.

По его словам, с аптечным делом его свела случайность.

"Вообще, я хотел поступать на "лечебное дело". Только в последний момент меня переманили на фармфак. Сказали, что у них очень интересная специальность. А я только тогда и узнал, кто такой провизор. Только окунувшись в профессию полностью, я понял, что занимаюсь самым любимым делом", – делится Турчанинов. Фото: Екатерина Гуляева / amic.ru

По стопам отца пошел и Дмитрий Турчанинов, который работает провизором рецептурно-производственного отдела. Он с раннего детства на банальный вопрос: "Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?" гордо отвечал: "Пловизол".

"В этой профессии работала бабушка, мама, папа, сейчас и я. В детстве родители меня брали с собой в аптеку, и я с интересом наблюдал, как создают лекарства. Мне все это очень нравится и по сей день", – говорит Дмитрий.По его словам, учиться на провизора в медицинском вузе интересно, но очень сложно. За пять лет в университете Турчанинов-младший изучал 11 различных курсов, посвященных направлениям химии. А затем – практика и непрерывное дальнейшее образование.

Но это того стоило, убежден молодой специалист.

"Процесс изготовления препаратов очень увлекательный, не рутинный. Мы не только производим лекарства по уже имеющимся рецептам, но и изготавливаем новые, поскольку у каждого пациента свои особенности здоровья, и мы создаем препарат с нужной концентрацией, дозировкой и веществами", – поясняет провизор.

Фото: Екатерина Гуляева / amic.ru

Но в аптечном деле не менее важна и работа с людьми, подчеркивает провизор Татьяна Котова. Она работает в льготном отделе – бесплатно обеспечивает пациентов необходимыми препаратами по рецептам врачей. По ее словам, порой помочь пациенту можно не только микстурой, но и добрым словом.

"Бывают случаи, когда человек проявляет злобу или агрессию, но я понимаю, что просто у него уже "наболело". К этому нужно относиться с понимаем", – объясняет Татьяна.Согласна с этим и директор предприятия "Аптеки Алтая" Марина Годова. По ее словам, важно не только правильно подобрать и изготовить лекарство, но и подбодрить человека, вселить в него веру в выздоровление.

Материал подготовила Екатерина Гуляева