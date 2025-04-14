Медики выявляют болезни, о наличии которых люди даже не подозревали, говорит главврач барнаульской поликлиники № 1 Елена Азарова

14 апреля 2025, 07:15, ИА Амител

Диспансеризация, медицинский осмотр / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Более 1,1 млн жителей Алтайского края должны пройти диспансеризацию и профосмотры в 2025 году – такую задачу ставит себе региональный Минздрав. Но врачи ежегодно сталкиваются с тем, что далеко не все соглашаются прийти в поликлинику и бесплатно проверить здоровье. Кто-то не хочет тратить на это время, а кто-то уверен, что это "формальное" обследование, которое ничего не выявит.

Многие из тех, кто отказывается, даже не пробовали пройти диспансеризацию, убеждена главврач барнаульской поликлиники № 1 Елена Азарова. По ее словам, сегодня пациенту для этого достаточно выделить пару часов. А набор обследований, пусть и небольшой, нацелен на самые смертоносные заболевания.

Специалист рассказала amic.ru, какие болезни в ходе диспансеризации выявляют на ранних стадиях и почему осмотр узкого специалиста требуется далеко не каждому.

Ищут самое страшное

Все поликлиники действуют строго по рекомендациям Минздрава, поясняет Азарова. Их цель – выявить именно те заболевания, от которых в России умирают чаще всего. Таких всего три.

"Некоторые считают, что диспансеризация – это своего рода МРТ всего тела. Но это не так. Намеренно мы не ищем остеохондрозы, гастриты, холециститы и другие заболевания, которые доставляют неудобства, но пациент с ними живет. В приоритете у нас тройка диагнозов, которые сегодня определяют всю структуру смертности. Это болезни системы кровообращения, сахарный диабет и рак", – говорит главврач.

Отсюда и те обследования, которые входят в перечень: анализ крови на сахар и холестерин, ЭКГ, флюорография, а также маммография и осмотр гинеколога для женщин. Плюс анкетирование, измерение роста и веса и внешний осмотр врачом. Мужчины старше 40 лет дополнительно сдают анализы на ПСА – онкомаркер, свидетельствующий о развитии рака.

По сути, это весь первый этап диспансеризации. Но его достаточно, чтобы выявить признаки развития заболеваний, говорит Азарова.

"Если что-то не в порядке, изменения в анализах точно будут. Результаты ЭКГ, уровень холестерина и сахара покажут это врачу. И в этом случае пациента уже направят на второй этап. Там его могут осматривать и невролог, и окулист, и лор, и хирург – все, кто требуется для постановки диагноза. Проводятся все необходимые углубленные исследования, КТ, рентген", – поясняет главврач.

Главврач поликлиники № 1 Барнаула Елена Азарова / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Так что не нужно считать диспансеризацию формальностью, настаивает Елена Азарова. Углубленные обследования в нее входят, но только на втором этапе и у тех, у кого заподозрили какое-то заболевание. А если человека на дополнительные исследования не пригласили, то значит, можно не волноваться.

Другие заболевания диспансеризация тоже выявляет, добавила специалист. Но в этом случае к узким специалистам пациента направляют отдельно, уже не в рамках диспансеризации. Для такого развития событий человеку нужно самому подойти к осмотру ответственно: максимально честно заполнить анкету и подробно рассказать врачам обо всех своих жалобах.

"За месяц мы выявили шесть случаев рака"

В марте в первую поликлинику на диспансеризацию пришло порядка двух тысяч человек. В 20 случаях врачи выявили болезни системы кровообращения, в трех – сахарный диабет и в шести – рак.

"По опыту скажу, что это абсолютно средний месяц. И это только одна стандартная поликлиника нашего города", – поясняет Елена Азарова.

Она подчеркивает: некоторые люди даже не догадывались, что у них большие проблемы со здоровьем. Особенно важно это для онкологических заболеваний, успех лечения которых зависит от раннего выявления.

"Шесть случаев рака – все на первой или второй стадии. Это и опухоли по гинекологической линии, и молочная железа, рак кишечника, кожи. Все на начальных этапах, поэтому прогнозы оптимистичные. Пациентов оперативно направили в онкоцентр, теперь ими занимаются врачи", – сказала главный врач. Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

С диабетом и "сердечными" болезнями похожая история. В запущенных случаях они смертельны, но при раннем выявлении и правильном лечении пациент может жить с ними долго и счастливо. В этом и главная сила диспансеризации, убеждена Азарова. Заболевания обнаруживают в зародыше, когда сам пациент ни на что не жалуется.

Выявляют и факторы риска. Если из-за наследственности или образа жизни у человека есть предрасположенность к развитию серьезного заболевания, ему об этом скажут и дадут рекомендации. Следовать ли им, каждый уже решает сам.

Можно ли пройти за час?

С 2025 года в Алтайском крае запустили проект "Диспансеризация за один день". Поликлиники региона меняют формат работы так, чтобы пациент мог пройти все обследования разом, в максимально короткие сроки.

В первой поликлинике для этого уже созданы условия, говорит Елена Азарова.

"Пройти диспансеризацию в рамках одного дня у нас абсолютно реально. Если пациент готов потратить два-три часа своего времени и проверить свое здоровье, мы даем ему "зеленый коридор". Мы увеличили время приема. Кровь забираем до 12 часов, а молодым людям можем сделать анализ и тест-системами. Флюорография работает до вечера, ЭКГ делается прямо в кабинете. Придя с утра, человек уже к полудню получит заключение терапевта. Плюс у нас две рабочие субботы. Время на диспансеризацию точно можно найти", – рассказывает руководитель медучреждения.

По ее словам, мужчина точно сможет уложиться в пару часов. С женщинами сложнее. Например, маммографию нужно делать в определенные дни цикла, поэтому это обследование могут перенести на другой день.

Но если пациентка сама ответственно подойдет к вопросу и правильно выберет время диспансеризации, она тоже не потратит много времени в поликлинике, не сомневается медик.

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Осмотр ведут врачи по медицинской профилактике, которые сосредоточены только на диспансеризации. Поэтому те, кто пришел на бесплатное обследование, не сидят в очередях с пациентами, обратившимися в поликлинику по жалобе.

Кстати, есть и формат "Диспансеризация за час", но он предполагает выезд врачей на предприятия и массовый осмотр сотрудников. Пока интереса у организаций немного.

"Хотелось бы, чтобы подключились работодатели. Во многих сферах это обязательно – например, на производствах. Но мы находимся в центре, где таких организаций нет. Сами пытаемся активно выходить на компании, но пока успехом это не увенчалось. Пока не все руководители у нас понимают, насколько важно быть уверенным в здоровье своих сотрудников", – с сожалением замечает врач.

Медик допускает, что пройти диспансеризацию в такие короткие сроки, возможно, пока получится не в каждой поликлинике региона. Но проект запущен, и все медучреждения в нем участвуют. Так что в течение года под новый формат работы перестроятся абсолютно все.

"Когда заболеем, тогда и придем"

При этом интерес к диспансеризации у населения края далеко не такой, как хотелось бы врачам, признает Елена Азарова. В основном в поликлинику приходят одни и те же люди.

"Это либо старшая возрастная группа, либо "хроники", у которых уже диагностированы заболевания и они ими занимаются", – говорит главврач.

Тех, кто не привык ходить по врачам, завлечь на профосмотр или диспансеризацию крайне проблематично – соглашаются единицы.

"В прошлом году у нас насчитывалось порядка 6,5 тысячи человек, которые с ковидного периода к нам больше не обращались. Это 10% нашего прикрепленного населения, которые за два года ни разу не пришли в поликлинику. Дозвониться смогли почти до двух тысяч, пригласили. Реально пришли и прошли какие-то обследования около 600 человек. Остальные отвечают в стиле "Ничего нам не надо. Вот когда заболеем, тогда и придем", – пояснила Азарова. Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина



Мужчины, которые и без того живут намного меньше женщин, приходят на диспансеризацию и профосмотры реже. При этом они гораздо чаще попадают к врачу, когда болезнь уже в запущенной стадии.

"Даже те мужчины, кто из года в год приходят, не всегда соблюдают рекомендации врачей. Каждый раз при осмотре видим одну и ту же проблему, но пациент ничего в своей жизни не меняет. В конце концов все это выливается в неудачный финал. Хорошо еще, если это сердечно-сосудистая катастрофа без летального исхода", – говорит специалист. Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Но, замечает руководитель поликлиники, в прошлом году наметилась и положительная тенденция. Чаще на диспансеризацию начали приходить парами: жены практически "за ручку" приводят обследоваться своих мужей.

"Считаю, это прекрасная практика и пусть так продолжается. Женское население у нас гораздо трепетнее относится к своему здоровью. И логично, что ей рядом нужен здоровый мужчина, чтобы строить долгосрочные планы. Поэтому если женщина идет на диспансеризацию, пусть обязательно берет с собой мужа", – советует Елена Азарова.

Она рекомендует каждому выбрать удобное для себя время, потратить два-три часа в год и быть уверенным, что в организме не тикает "бомба замедленного действия".

"Я считаю, что диспансеризация – это любовь к себе. Пройти, успокоиться и сказать себе: "На сегодня у меня все благополучно". Можно спокойно жить, работать, путешествовать, планировать детей", – заключает врач.