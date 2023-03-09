На границе Грузии собралась огромная пробка в сторону России

Длина затора составляет два километра

09 марта 2023, 09:00, ИА Амител

Фото: t.me/VerhniyLars

На пропускном пункте Верхний Ларс на границе Грузии образовалась большая пробка в сторону России, свидетельствуют "Яндекс Карты".

По данным сервиса, длина затора составляет два километра.

"Известия" со ссылкой на пользователей соцсетей пишут, что автомобили и фуры начали скапливаться в районе Верхнего Ларса с вечера 8 марта. Всё это произошло на фоне вспыхнувших в Грузии протестов.

По другой версии причиной затора стало открытие Военно-Грузинской дороги после нескольких суток простоя из-за лавин, сообщает "Лента.ру".