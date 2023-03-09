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На границе Грузии собралась огромная пробка в сторону России

Длина затора составляет два километра

09 марта 2023, 09:00, ИА Амител

Фото: t.me/VerhniyLars
Фото: t.me/VerhniyLars

На пропускном пункте Верхний Ларс на границе Грузии образовалась большая пробка в сторону России, свидетельствуют "Яндекс Карты".

По данным сервиса, длина затора составляет два километра. 

"Известия" со ссылкой на пользователей соцсетей пишут, что автомобили и фуры начали скапливаться в районе Верхнего Ларса с вечера 8 марта. Всё это произошло на фоне вспыхнувших в Грузии протестов.

По другой версии причиной затора стало открытие Военно-Грузинской дороги после нескольких суток простоя из-за лавин, сообщает "Лента.ру".

Комментарии 14

  • Тыловых военных комиссаров на въезде в Россию поставьте и пробка рассосётся
    09 марта, Гость   Ответить
  • Да пусть возвращаются птицы перелетные. Там в основном ит-шники. Лишними не будут.
    09 марта, Гость   Ответить
  • Трусы побежали.
    09 марта, Гость   Ответить
  • Цену этим теперь все знают. Какой б не был специалист, шкура он в первую очередь.
    09 марта, Гость   Ответить
  • Так побегают туда обратно, и денежки нажитые непосильным трудом закончатся.
    09 марта, Гость   Ответить
  • Шкура, не шкура, а где взять "и умных, и красивых"? Такие люди, как самородок, редкие. Обучить ит-шника дорого и долго. Чаще за свой счёт выучиваются. Страна, состоящая из одних солдат, не может эффективно существовать. В конце концов, программы для тех же ракет кто-то должен писать. Современное оружие - это не дубины, и даже не только автоматы. И для производства автоматов нужны станки, которые тоже не только из рычагов и шестеренок состоят. Короче, каждый должен делать свое дело.
    09 марта, Гость   Ответить
  • Крысы побежали обратно, можно прям с границы отправить на фронт этих предателей Родины, или оставить грузинам.
    09 марта, Гость   Ответить
  • Гость, Предавший единожды предаст ещё не раз
    09 марта, Гость   Ответить
  • интересная интерпретация, но там из за сошедших лавин было перекрытие ))))
    09 марта, Гость   Ответить
  • Если бы не было желающих заехать в Россию пробок не было бы ни с лавинами, ни без
    09 марта, Гость   Ответить
  • Если бы не было желающих заехать в Россию - бггг. У Армении нет сухопутной границы с Россией. Весь наземный трафик - через Верхний Ларс. И фуры в том числе. Но вам так хочется верить, что это поехали назад сбежавшие? Вариант туристов не рассматривается в принципе?) И да, там таки было перекрыто из-за погоды.
    09 марта, Гость   Ответить
  • "шкура он в первую очередь" --- Гость, умные люди могут позволить себе выбирать местожительства. Это ты нигде не нужен, поэтому тебя зависть и гложет, которая в итоге вырождается в такие вот негативные отзывы.
    09 марта, Гость   Ответить
  • Все тут с фронта, видимо пишут про "отправить на фронт" и прочее. Сами спрятались во время призыва, а теперь рот разеваете.
    09 марта, Гость   Ответить
  • Пришли грузины, обещали * Мне бамбарбия киргуду * Пожалуй к выходу с вещами * Пойду
    09 марта, Гость   Ответить
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