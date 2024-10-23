На хлеб не намажешь. Сливочное масло на Алтае подорожало в полтора раза с начала года

Стоимость килограмма уже "перевалила" за тысячу рублей

23 октября 2024, 06:15, ИА Амител

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Средняя стоимость сливочного масла в Алтайском крае выросла почти на 45% с начала 2024 года. Это следует из сводок Алтайкрайстата, который еженедельно отслеживает цены на основные продукты в магазинах региона. По данным на 14 октября, килограмм стоил на 330 рублей больше, чем он обходился 9 января.

Согласно последнему отчету, стоимость килограмма сливочного масла в регионе составляла в среднем 735,34 рубля. К середине октября средняя цена выросла до 1066,16 рубля. Таким образом, масло подорожало на 44,9%.

Последний резкий скачок цены произошел в сентябре. Так, если в отчете за 26 августа указана средняя цена 920,57 рубля за килограмм, то уже к 30 сентября она повысилась до 1017,63 рубля.

Стоит отметить, что масло дорожает по всей стране. Как накануне сообщили "Известия", крупнейшие российские производители рассылают уведомления ретейлерам, что либо приостанавливают производство, либо сокращают отгрузки. Издание ссылается на письма, которые изготовители рассылают федеральным торговым сетям. В документе от компании H&N (бренд "Простоквашино") указано, что переработчики молока "столкнулись с агрессивной инфляцией сливок-сырья: 39% – в первом полугодии и 46% – накопительная инфляция за восемь месяцев 2024 года к аналогичному периоду прошлого".

В качестве причин подорожания компания называет низкий уровень запасов, подорожание масла на мировых рынках, а также низкое содержание жира в закупаемом молоке.

Кстати, в сентябре стало известно о резком подорожании красной икры по всей стране. Об этом сообщили в Рыбном союзе и Рыбной ассоциации. А к Новому году стоимость может вырасти еще на 10%. Так что традиционные праздничные бутерброды с маслом и красной икрой обойдутся ощутимо дороже, чем годом ранее.