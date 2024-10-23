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На хлеб не намажешь. Сливочное масло на Алтае подорожало в полтора раза с начала года

Стоимость килограмма уже "перевалила" за тысячу рублей

23 октября 2024, 06:15, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E
Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Средняя стоимость сливочного масла в Алтайском крае выросла почти на 45% с начала 2024 года. Это следует из сводок Алтайкрайстата, который еженедельно отслеживает цены на основные продукты в магазинах региона. По данным на 14 октября, килограмм стоил на 330 рублей больше, чем он обходился 9 января.

Согласно последнему отчету, стоимость килограмма сливочного масла в регионе составляла в среднем 735,34 рубля. К середине октября средняя цена выросла до 1066,16 рубля. Таким образом, масло подорожало на 44,9%.

Последний резкий скачок цены произошел в сентябре. Так, если в отчете за 26 августа указана средняя цена 920,57 рубля за килограмм, то уже к 30 сентября она повысилась до 1017,63 рубля.

Стоит отметить, что масло дорожает по всей стране. Как накануне сообщили "Известия", крупнейшие российские производители рассылают уведомления ретейлерам, что либо приостанавливают производство, либо сокращают отгрузки. Издание ссылается на письма, которые изготовители рассылают федеральным торговым сетям. В документе от компании H&N (бренд "Простоквашино") указано, что переработчики молока "столкнулись с агрессивной инфляцией сливок-сырья: 39% – в первом полугодии и 46% – накопительная инфляция за восемь месяцев 2024 года к аналогичному периоду прошлого".

В качестве причин подорожания компания называет низкий уровень запасов, подорожание масла на мировых рынках, а также низкое содержание жира в закупаемом молоке.

Кстати, в сентябре стало известно о резком подорожании красной икры по всей стране. Об этом сообщили в Рыбном союзе и Рыбной ассоциации. А к Новому году стоимость может вырасти еще на 10%. Так что традиционные праздничные бутерброды с маслом и красной икрой обойдутся ощутимо дороже, чем годом ранее.

Красная икра / Фото: unsplash.com

В России резко подорожала красная икра

К Новому году цены могут вырасти еще на 10%
НОВОСТИЭкономика
Алтайский край цены Продукты

Комментарии 25

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Гость

06:49:55 23-10-2024

А сыр, молоко, творог, услуги, ЖКХ, такси,проезд, бытовая техника, ремонт квартир, мясо, автомобили, незамерзайка, автомобильные колеса...На сколько подорожало все это?

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Гость

11:01:55 23-10-2024

Гость (06:49:55 23-10-2024) А сыр, молоко, творог, услуги, ЖКХ, такси,проезд, бытовая те... на 7,3% !

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Гость

11:17:04 23-10-2024

Гость (06:49:55 23-10-2024) А сыр, молоко, творог, услуги, ЖКХ, такси,проезд, бытовая те...
Сыр кстати не подорожал почему-что - дешевле масла стоит. Когда такое было?

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Гость

11:34:10 23-10-2024

Гость (11:17:04 23-10-2024) Сыр кстати не подорожал почему-что - дешевле масла стоит... Подорожал. То, что стоило в пределах 800, теперь стоит дороже. А то, что 800-900, больше тысячи.

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Гость

11:52:34 23-10-2024

Гость (11:17:04 23-10-2024) Сыр кстати не подорожал почему-что - дешевле масла стоит... Сыр не из молока

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Элен без ребят

15:13:12 23-10-2024

Гость (11:52:34 23-10-2024) Сыр не из молока... а масло прям из сливок)))

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Гость

17:36:00 23-10-2024

Гость (11:17:04 23-10-2024) Сыр кстати не подорожал почему-что - дешевле масла стоит... Там нет молока.

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Гость

06:54:21 23-10-2024

Все хотят жить хорошо, обобрав кого можно... Капитализм с человеческим рылом однако...

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Гость

07:30:37 23-10-2024

Интересно, когда государственные мужи мажут масло на свой бутерброд, вспоминают как живет народ? СССР погубили жирные саботажники, играя на продуктах.

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Гость

07:44:50 23-10-2024

Гость (07:30:37 23-10-2024) Интересно, когда государственные мужи мажут масло на свой бу... Мазать масло на свой бутерброд теперь не модно и вредно. Холестерин, однако

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Гость

09:21:33 23-10-2024

Гость (07:30:37 23-10-2024) Интересно, когда государственные мужи мажут масло на свой бу... В вашем любимом СССР масла тоже не хватало не возвращайтесь попусту. Таков у нас путь. Места то в стране мало, коров держать негде

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Гость

11:55:05 23-10-2024

Гость (09:21:33 23-10-2024) В вашем любимом СССР масла тоже не хватало не возвращайтесь ... В СССР масла хватало. Цена 3р45к...

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Гость

13:12:48 23-10-2024

Гость (11:55:05 23-10-2024) В СССР масла хватало. Цена 3р45к...... Почитайте историю для начала.
Патриотизм это прекрасно, но и историю знать нужно.

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Гость

14:58:18 23-10-2024

Гость (13:12:48 23-10-2024) Почитайте историю для начала.Патриотизм это прекрасно, н... Раньше было два вида магазинов - государственный и кооперативный. В госуд-ом было не всегда, а в кооперативном постоянно. Сейчас только один вид - кооперативный. Но почему-то хая СССР вы про это забываете!

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Гость

17:37:39 23-10-2024

Гость (11:55:05 23-10-2024) В СССР масла хватало. Цена 3р45к...... Неверно, масло было по 3,10 и 3,40 рубля.

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Гость

07:47:10 23-10-2024

Холестерин снизится

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Гость

09:22:05 23-10-2024

Гость (07:47:10 23-10-2024) Холестерин снизится... Ну то есть есть и плюсы

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Гость

09:22:53 23-10-2024

Утром мажу бутерброд -
Сразу мысль: а как народ?
И икра не лезет в горло,
И компот не льется в рот!

Ночью встану у окна
И стою всю ночь без сна -
Все волнуюсь об Расее,
Как там, бедная, она?

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Гость

09:47:08 23-10-2024

Хм, прям как в девяностых - сначало масло, за ним сметана.... А потом как понеслось...

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Мусик

10:01:25 23-10-2024

Гость (09:47:08 23-10-2024) Хм, прям как в девяностых - сначало масло, за ним сметана...... было дело...

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Денис

17:59:47 23-10-2024

А чего не будет дорожать, если всё уничтожать.
Нет же мозгов сохранять и развивать.
Сам пытался держать коров, но я и все мои коллеги, все сдали коров на мясо.
6 лет молоко скупали от 13-24 рублей.
Пока зима, нет молока, оно 24, весна лето - покатилось вниз.
А в магазинах 70 и выше.
6 лет работы за 0 рублей.
Такого не припомню разочарования.

Какой я пережил ужас за 6 лет, не расписать даже.

А сейчас - масло подорожало...
Люди, когда вы начнёте думать и делать? От власти вы ничего не дождётесь.

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20:38:16 23-10-2024

Почему российские государственные чиновники богаты?У бедняков нет ни пенни?

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Гость

13:26:34 24-10-2024

У нас в Кулундинской районе на днях закрыли молочный завод .....

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Инна

19:54:22 24-10-2024

Масло на хлеб?Да вы что,в кашу кладешь столько,чтобы не обожраться.😄

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Вася

19:39:45 25-10-2024

А назовите что-нибудь, что подешевело

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