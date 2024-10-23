На хлеб не намажешь. Сливочное масло на Алтае подорожало в полтора раза с начала года
Стоимость килограмма уже "перевалила" за тысячу рублей
23 октября 2024, 06:15, ИА Амител
Средняя стоимость сливочного масла в Алтайском крае выросла почти на 45% с начала 2024 года. Это следует из сводок Алтайкрайстата, который еженедельно отслеживает цены на основные продукты в магазинах региона. По данным на 14 октября, килограмм стоил на 330 рублей больше, чем он обходился 9 января.
Согласно последнему отчету, стоимость килограмма сливочного масла в регионе составляла в среднем 735,34 рубля. К середине октября средняя цена выросла до 1066,16 рубля. Таким образом, масло подорожало на 44,9%.
Последний резкий скачок цены произошел в сентябре. Так, если в отчете за 26 августа указана средняя цена 920,57 рубля за килограмм, то уже к 30 сентября она повысилась до 1017,63 рубля.
Стоит отметить, что масло дорожает по всей стране. Как накануне сообщили "Известия", крупнейшие российские производители рассылают уведомления ретейлерам, что либо приостанавливают производство, либо сокращают отгрузки. Издание ссылается на письма, которые изготовители рассылают федеральным торговым сетям. В документе от компании H&N (бренд "Простоквашино") указано, что переработчики молока "столкнулись с агрессивной инфляцией сливок-сырья: 39% – в первом полугодии и 46% – накопительная инфляция за восемь месяцев 2024 года к аналогичному периоду прошлого".
В качестве причин подорожания компания называет низкий уровень запасов, подорожание масла на мировых рынках, а также низкое содержание жира в закупаемом молоке.
Кстати, в сентябре стало известно о резком подорожании красной икры по всей стране. Об этом сообщили в Рыбном союзе и Рыбной ассоциации. А к Новому году стоимость может вырасти еще на 10%. Так что традиционные праздничные бутерброды с маслом и красной икрой обойдутся ощутимо дороже, чем годом ранее.
06:49:55 23-10-2024
А сыр, молоко, творог, услуги, ЖКХ, такси,проезд, бытовая техника, ремонт квартир, мясо, автомобили, незамерзайка, автомобильные колеса...На сколько подорожало все это?
11:01:55 23-10-2024
Гость (06:49:55 23-10-2024) А сыр, молоко, творог, услуги, ЖКХ, такси,проезд, бытовая те... на 7,3% !
11:17:04 23-10-2024
Гость (06:49:55 23-10-2024) А сыр, молоко, творог, услуги, ЖКХ, такси,проезд, бытовая те...
Сыр кстати не подорожал почему-что - дешевле масла стоит. Когда такое было?
11:34:10 23-10-2024
Гость (11:17:04 23-10-2024) Сыр кстати не подорожал почему-что - дешевле масла стоит... Подорожал. То, что стоило в пределах 800, теперь стоит дороже. А то, что 800-900, больше тысячи.
11:52:34 23-10-2024
Гость (11:17:04 23-10-2024) Сыр кстати не подорожал почему-что - дешевле масла стоит... Сыр не из молока
15:13:12 23-10-2024
Гость (11:52:34 23-10-2024) Сыр не из молока... а масло прям из сливок)))
17:36:00 23-10-2024
Гость (11:17:04 23-10-2024) Сыр кстати не подорожал почему-что - дешевле масла стоит... Там нет молока.
06:54:21 23-10-2024
Все хотят жить хорошо, обобрав кого можно... Капитализм с человеческим рылом однако...
07:30:37 23-10-2024
Интересно, когда государственные мужи мажут масло на свой бутерброд, вспоминают как живет народ? СССР погубили жирные саботажники, играя на продуктах.
07:44:50 23-10-2024
Гость (07:30:37 23-10-2024) Интересно, когда государственные мужи мажут масло на свой бу... Мазать масло на свой бутерброд теперь не модно и вредно. Холестерин, однако
09:21:33 23-10-2024
Гость (07:30:37 23-10-2024) Интересно, когда государственные мужи мажут масло на свой бу... В вашем любимом СССР масла тоже не хватало не возвращайтесь попусту. Таков у нас путь. Места то в стране мало, коров держать негде
11:55:05 23-10-2024
Гость (09:21:33 23-10-2024) В вашем любимом СССР масла тоже не хватало не возвращайтесь ... В СССР масла хватало. Цена 3р45к...
13:12:48 23-10-2024
Гость (11:55:05 23-10-2024) В СССР масла хватало. Цена 3р45к...... Почитайте историю для начала.
Патриотизм это прекрасно, но и историю знать нужно.
14:58:18 23-10-2024
Гость (13:12:48 23-10-2024) Почитайте историю для начала.Патриотизм это прекрасно, н... Раньше было два вида магазинов - государственный и кооперативный. В госуд-ом было не всегда, а в кооперативном постоянно. Сейчас только один вид - кооперативный. Но почему-то хая СССР вы про это забываете!
17:37:39 23-10-2024
Гость (11:55:05 23-10-2024) В СССР масла хватало. Цена 3р45к...... Неверно, масло было по 3,10 и 3,40 рубля.
07:47:10 23-10-2024
Холестерин снизится
09:22:05 23-10-2024
Гость (07:47:10 23-10-2024) Холестерин снизится... Ну то есть есть и плюсы
09:22:53 23-10-2024
Утром мажу бутерброд -
Сразу мысль: а как народ?
И икра не лезет в горло,
И компот не льется в рот!
Ночью встану у окна
И стою всю ночь без сна -
Все волнуюсь об Расее,
Как там, бедная, она?
09:47:08 23-10-2024
Хм, прям как в девяностых - сначало масло, за ним сметана.... А потом как понеслось...
10:01:25 23-10-2024
Гость (09:47:08 23-10-2024) Хм, прям как в девяностых - сначало масло, за ним сметана...... было дело...
17:59:47 23-10-2024
А чего не будет дорожать, если всё уничтожать.
Нет же мозгов сохранять и развивать.
Сам пытался держать коров, но я и все мои коллеги, все сдали коров на мясо.
6 лет молоко скупали от 13-24 рублей.
Пока зима, нет молока, оно 24, весна лето - покатилось вниз.
А в магазинах 70 и выше.
6 лет работы за 0 рублей.
Такого не припомню разочарования.
Какой я пережил ужас за 6 лет, не расписать даже.
А сейчас - масло подорожало...
Люди, когда вы начнёте думать и делать? От власти вы ничего не дождётесь.
20:38:16 23-10-2024
Почему российские государственные чиновники богаты?У бедняков нет ни пенни?
13:26:34 24-10-2024
У нас в Кулундинской районе на днях закрыли молочный завод .....
19:54:22 24-10-2024
Масло на хлеб?Да вы что,в кашу кладешь столько,чтобы не обожраться.😄
19:39:45 25-10-2024
А назовите что-нибудь, что подешевело