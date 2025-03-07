На каких маршрутах в Барнауле проезд вырастет до 40 и 45 рублей и с какого числа?

Проезд в общественном транспорте серьезно подорожает

07 марта 2025, 11:40, ИА Амител

Общественный транспорт в Барнауле / Фото: amic.ru

На маршрутах общественного транспорта в Барнауле, работающих по нерегулируемым тарифам, вырастет стоимость проезда. Причем на некоторых – существенно: сразу на 10 рублей. Рассказываем, какие перевозчики подняли стоимость и вырастут ли цены на проезд на остальных маршрутах.

Какие перевозчики подняли цены?

В настоящее время в комитет по дорожному хозяйству и транспорту поступили уведомления от перевозчиков маршрутов № 27, 41, 50, 58, 78 об изменении стоимости проезда до 40 рублей, а по маршруту № 144 – до 45 рублей.

Так, стоп! А что вообще такое нерегулируемые тарифы?

Нерегулируемый тариф устанавливает сам перевозчик. То есть стоимость проезда не зависит от каких-либо факторов: он может составить хоть 20 рублей, хоть 50. По данным мэрии, из 79 маршрутов в Барнауле на 64 перевозки пассажиров осуществляются по регулируемому тарифу, на 15 – по нерегулируемому.

Согласно действующему законодательству, перевозчики, работающие по нерегулируемым тарифам, имеют право самостоятельно устанавливать стоимость проезда. Для этого они должны уведомить комитет по дорожному хозяйству и транспорту, указав стоимость поездки и дату, с которой эти изменения начнут действовать.

Итак, с какого числа вырастет стоимость?

– На маршруте № 27 стоимость проезда изменится с 22 марта;

– на маршруте № 58 – с 24 марта;

– на маршрутах № 41, 50, 78, 144 – с 1 апреля.

На других маршрутах цены пока не подняли.

А на маршрутах с регулируемыми тарифами вырастет проезд?

Такая вероятность очень высока. Перевозчики направили документы в администрацию на обоснованность повышения стоимости проезда. Предприниматели просят власти поднять тариф до 45 рублей.

В мэрии уже приступили к рассмотрению документов. Будет проведена экономическая экспертиза, которая оценит обоснованность изменения тарифов, осуществлен анализ расходов перевозчиков, их финансово-хозяйственной деятельности и статистических данных о количестве перевезенных пассажиров. После этого координационный совет решит, нужно повышать стоимость или нет.

Когда в последний раз поднимали стоимость проезда?

В мае 2024 года. Тогда стоимость проезда в автобусах, трамваях и троллейбусах выросла с 30 до 35 рублей. При этом владельцы транспортных карт могут платить меньше. С января 2023 года стоимость проезда в общественном транспорте повысили с 28 до 30 рублей. В декабре 2021-го – с 25 до 28 рублей. Пользователи транспортных карт платили 23 и 24 рубля соответственно. За современную историю в Барнауле уже около 20 раз меняли цену на проезд.