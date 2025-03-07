На каких маршрутах в Барнауле проезд вырастет до 40 и 45 рублей и с какого числа?
Проезд в общественном транспорте серьезно подорожает
07 марта 2025, 11:40, ИА Амител
На маршрутах общественного транспорта в Барнауле, работающих по нерегулируемым тарифам, вырастет стоимость проезда. Причем на некоторых – существенно: сразу на 10 рублей. Рассказываем, какие перевозчики подняли стоимость и вырастут ли цены на проезд на остальных маршрутах.
Какие перевозчики подняли цены?
В настоящее время в комитет по дорожному хозяйству и транспорту поступили уведомления от перевозчиков маршрутов № 27, 41, 50, 58, 78 об изменении стоимости проезда до 40 рублей, а по маршруту № 144 – до 45 рублей.
Так, стоп! А что вообще такое нерегулируемые тарифы?
Нерегулируемый тариф устанавливает сам перевозчик. То есть стоимость проезда не зависит от каких-либо факторов: он может составить хоть 20 рублей, хоть 50. По данным мэрии, из 79 маршрутов в Барнауле на 64 перевозки пассажиров осуществляются по регулируемому тарифу, на 15 – по нерегулируемому.
Согласно действующему законодательству, перевозчики, работающие по нерегулируемым тарифам, имеют право самостоятельно устанавливать стоимость проезда. Для этого они должны уведомить комитет по дорожному хозяйству и транспорту, указав стоимость поездки и дату, с которой эти изменения начнут действовать.
Итак, с какого числа вырастет стоимость?
– На маршруте № 27 стоимость проезда изменится с 22 марта;
– на маршруте № 58 – с 24 марта;
– на маршрутах № 41, 50, 78, 144 – с 1 апреля.
На других маршрутах цены пока не подняли.
А на маршрутах с регулируемыми тарифами вырастет проезд?
Такая вероятность очень высока. Перевозчики направили документы в администрацию на обоснованность повышения стоимости проезда. Предприниматели просят власти поднять тариф до 45 рублей.
В мэрии уже приступили к рассмотрению документов. Будет проведена экономическая экспертиза, которая оценит обоснованность изменения тарифов, осуществлен анализ расходов перевозчиков, их финансово-хозяйственной деятельности и статистических данных о количестве перевезенных пассажиров. После этого координационный совет решит, нужно повышать стоимость или нет.
Когда в последний раз поднимали стоимость проезда?
В мае 2024 года. Тогда стоимость проезда в автобусах, трамваях и троллейбусах выросла с 30 до 35 рублей. При этом владельцы транспортных карт могут платить меньше. С января 2023 года стоимость проезда в общественном транспорте повысили с 28 до 30 рублей. В декабре 2021-го – с 25 до 28 рублей. Пользователи транспортных карт платили 23 и 24 рубля соответственно. За современную историю в Барнауле уже около 20 раз меняли цену на проезд.
12:18:15 07-03-2025
Гоп стоп, мы подошли из-за угла
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12:19:27 07-03-2025
Кто то купит особняк мерс и шубу...
12:20:54 07-03-2025
из этих маршрутов 50 самые колымажистые машины имеет, развалюхи просто
13:15:09 07-03-2025
ну ездят же автобусы десятки и единицы муниципальные. выводы то можно сделать как и что подорожало. можно такой же маршрут запустить маршрутки и тогда власть будет понимать примерно стоимость содержания маршрута.
как минимум сделать маршруты дублеры нерегулируемых тарифов, ибо последние изначально создавались как "коммерческая" замена, правда со временем основные маршруты убрали - остались только эти, думаю время вернуть основные маршруты.
13:01:48 08-03-2025
Гость (13:15:09 07-03-2025) ну ездят же автобусы десятки и единицы муниципальные. выводы... Сходите в эту сферу, поработайте.
13:58:36 07-03-2025
Давно пора заменить всех частников на муниципальные автобусы. При этом учесть, что общественный транспорт будет дотационным. Повышать проезд раз в три года на уровень официальной инфляции за год. Выделять ежегодно денег на покупку минимум 50 автобусов. Начать замену с нерегулируемых маршрутов. Пока идет замена - оставшихся частников обязать иметь терминалы. Ввести контролеров, которые целый день будут ездить на разных автобусах в разное время и смотреть, дает ли водитель билеты и не прячет ли терминал. За каждый невыданный билет или каждый случай сокрытия терминала - штраф 5000 рублей, количество штрафов в день неограниченно. Не хотят так работать - пусть убираются, желающих реально полно, иначе давно бы все ушли.
14:35:55 07-03-2025
ыть (13:58:36 07-03-2025) Давно пора заменить всех частников на муниципальные автобусы... Красивая сказка
17:04:04 07-03-2025
ыть (13:58:36 07-03-2025) Давно пора заменить всех частников на муниципальные автобусы... Расскажи откуда деньги на автобусы и тд?
14:08:06 07-03-2025
А в Белграде пишут проезд с января бесплатный, для всех.
17:04:32 07-03-2025
Гость (14:08:06 07-03-2025) А в Белграде пишут проезд с января бесплатный, для всех.... Нам то чего до Сербии?
11:21:39 08-03-2025
Гость (14:08:06 07-03-2025) А в Белграде пишут проезд с января бесплатный, для всех.... А ещё Сербия продает оружие хохлам, как до этого боевикам в Сирии.
14:23:15 07-03-2025
А оплаты на карты водителей на маршрутах 60, 47 и нек других мимо валидаторов как влияют? Соотв перевозчик денег недополучает, окупаемость не та, на которую он рассчитывает - и возникает вопрос о поднятии тарифа. Может порядок с оплатами навести?
14:56:50 07-03-2025
Галина (14:23:15 07-03-2025) А оплаты на карты водителей на маршрутах 60, 47 и нек других... Галочка, вы наивная или по жизни такая? Подниму вам веки. Перевозчик устанавливает план для каждого водителя. И ему этот план привозят/переводят водители. Все что сверху, остается водителю. А если нет информации про "чистые поступления" за проезд, то перевозчики начинают скулить про "убытки" и т.д. А наша администрация города идет им навстречу и поднимает стоимость проезда каждый год. Оплата за проезд должна быть прозрачной!!! А пока есть нал/переводы, такая муть будет продолжаться...
13:05:56 08-03-2025
Галина (14:23:15 07-03-2025) А оплаты на карты водителей на маршрутах 60, 47 и нек других... Пусть пассажиры в своих головах для начала порядок наведут.
19:37:27 08-03-2025
Галина (14:23:15 07-03-2025) А оплаты на карты водителей на маршрутах 60, 47 и нек других...
Думается, это всё с ведома перевозчиков происходит, водилы делятся, хозяева уходят от налогов. Потому что жаловалась в Солгри многократно, что водители не желают принимать оплату через терминал телефоном, матерятся и хамят, не выпускают из автобуса. Не сажусь уже лишний раз в 60-й, лучше подождать или пройти дальше, чем с очередным хамом за рулём встретиться.
14:49:42 07-03-2025
думается, наши с вами фантазии, как должно и могло бы быть хорошо, не интересны ни частникам, ни их соучастникам в управлении жизнью города и края. прямо сейчас около 20 новых автобусов из расхваленных 41, имеющихся на 10-м и 1-ом маршрутах, не задействованы в работе на них. к вечернему часу пик ситуация ухудшается - автобусов почти нет. или забиты под завязку по этой же причине.
15:04:16 07-03-2025
Доводы перевозчиков лживые, сижу на работе в окно цены на заправке,скачков не наблюдал,первая ложь,зарплаты поднимать у 1 10 в объявлениях 80 с копейками, значит у частников больше опять ложь, ремонт машин, ежедневно в сводке авария с ними,на нашей заправке за один вечер за 10 минут 2 втыка в столб, ремонт видать хотят оправдать за наш счёт, вывод власть рулит транспортом в свой карман
20:00:39 07-03-2025
Беспредел без предела!
17:54:26 08-03-2025
Скоро пешком будем ходить 🚶
19:57:45 08-03-2025
Гость (17:54:26 08-03-2025) Скоро пешком будем ходить 🚶... это полезно
19:41:17 08-03-2025
Амител, разберитесь с 10-м маршрутом, пожалуйста! Город дал денег на автобусы, а их нет. Уже после 16.00 из центра идут десятки пустые, на остановках не останавливаются. Самый час пик, а ехать не на чем! При этом в отслеживании они есть, ждёшь на морозе, а они мимо шпарят одна за другой.
01:56:36 09-03-2025
Просто кошмар. Транспорт в Барнауле работает из рук вон плохо. Ездят развалюхи постоянно ломающиеся, в каждой первой просят наличку или перевод, терминалы убраны подальше и достают их нехотя (в 47 вообще не достают, ещё и обматерят хорошенько), при этом в 8-9 вечера уже вообще домой не уехать, автобусов нет (77 уже в 6 вечера испаряется). Давайте ещё цены задерем. На транспорте не самые обеспеченные слои населения вынуждены ездить. По кому прежде всего ударит это повышение? Люди и так уже на всем экономят и всё равно ни на что не хватает. Я бы и рада пешком ходить, но далеко, не дойду, особенно после работы. Какое-то издевательство со звериным аскалом капитализма.
07:25:43 10-03-2025
В 47 терминал не предоставляет