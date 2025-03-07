В Барнауле стоимость проезда на нескольких маршрутах повысят до 40 и 45 рублей

Речь идет о шести маршрутах

07 марта 2025, 09:33, ИА Амител

Автобус маршрута № 27 в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле на маршрутах № 27, 41, 50, 58, 78, 144, работающих по нерегулируемому тарифу, вырастет стоимость проезда, сообщает мэрия.

Перевозки пассажиров в Барнауле осуществляются по 79 маршрутам общественного транспорта: 68 – автобусных, 11 – электрического транспорта (восемь трамвайных и три троллейбусных). Их обслуживают 23 организации различных форм собственности. На 64 маршрутах перевозчики работают по регулируемому тарифу, на 15 – по нерегулируемому. Согласно действующему законодательству, перевозчики, работающие по нерегулируемым тарифам, имеют право самостоятельно устанавливать стоимость проезда. Для этого они должны уведомить комитет по дорожному хозяйству и транспорту, указав стоимость поездки и дату, с которой эти изменения начнут действовать.

"Поступили уведомления от перевозчиков маршрутов № 27, 41, 50, 58, 78 об изменении стоимости проезда до 40 рублей, а по маршруту № 144 – до 45 рублей", – рассказали в мэрии.

На маршруте № 27 стоимость проезда изменится с 22 марта, на 58-м – с 24 марта, на маршрутах № 41, 50, 78, 144 – с 1 апреля.

Напомним, в администрацию города также поступили документы с обоснованием изменения стоимости проезда от перевозчиков, работающих по регулируемым тарифам.