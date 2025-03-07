В Барнауле стоимость проезда на нескольких маршрутах повысят до 40 и 45 рублей
Речь идет о шести маршрутах
07 марта 2025, 09:33, ИА Амител
В Барнауле на маршрутах № 27, 41, 50, 58, 78, 144, работающих по нерегулируемому тарифу, вырастет стоимость проезда, сообщает мэрия.
Перевозки пассажиров в Барнауле осуществляются по 79 маршрутам общественного транспорта: 68 – автобусных, 11 – электрического транспорта (восемь трамвайных и три троллейбусных). Их обслуживают 23 организации различных форм собственности. На 64 маршрутах перевозчики работают по регулируемому тарифу, на 15 – по нерегулируемому. Согласно действующему законодательству, перевозчики, работающие по нерегулируемым тарифам, имеют право самостоятельно устанавливать стоимость проезда. Для этого они должны уведомить комитет по дорожному хозяйству и транспорту, указав стоимость поездки и дату, с которой эти изменения начнут действовать.
"Поступили уведомления от перевозчиков маршрутов № 27, 41, 50, 58, 78 об изменении стоимости проезда до 40 рублей, а по маршруту № 144 – до 45 рублей", – рассказали в мэрии.
На маршруте № 27 стоимость проезда изменится с 22 марта, на 58-м – с 24 марта, на маршрутах № 41, 50, 78, 144 – с 1 апреля.
Напомним, в администрацию города также поступили документы с обоснованием изменения стоимости проезда от перевозчиков, работающих по регулируемым тарифам.
09:59:32 07-03-2025
Где прокурор?!!!!
10:05:41 07-03-2025
зачем нам такая мэрия, которая действует против интересов большинства горожан и куда смотрит прокуратура?
10:31:57 07-03-2025
Элен без ребят (10:05:41 07-03-2025) зачем нам такая мэрия, которая действует против интересов бо... Прокуратура любуется своим новым офисом. На месте старинного особняка. И на мерию не смотрит.
10:54:39 07-03-2025
Элен без ребят (10:05:41 07-03-2025) зачем нам такая мэрия, которая действует против интересов бо... Да с мэрией то все понятно. Мэр назначается комиссией из депутатов и представителей губернатора, там свой междусобойчик к интересам горожан не имеющий никакого отношения. А вот почему прокуратура в упор не замечает происходящего - вопрос.
11:56:19 07-03-2025
Гость (10:54:39 07-03-2025) Да с мэрией то все понятно. Мэр назначается комиссией из деп... Напишите жалобу-в течении месяца обязаны рассмотреть и дать ответ.
23:44:44 07-03-2025
Гость (11:56:19 07-03-2025) Напишите жалобу-в течении месяца обязаны рассмотреть и дать ... Как правило в этих случаях дают формальные отписки без подробного обоснования. В условиях России только обогащение президенту непосредственно или в суд дали какие-то надежды на решение вопроса. Выборная система на местах отсутствует и не является инструментом воздействия на власть .
18:46:25 07-03-2025
Элен без ребят (10:05:41 07-03-2025) зачем нам такая мэрия, которая действует против интересов бо... В окно. А за окном весна.
10:07:54 07-03-2025
Скоты.
10:44:30 07-03-2025
Да хоть до 100 руб повысьте и покрасьте их в коричневый цвет. Автобусов ТУПО не ХВАТАЕТ. Я уже писал ,что после 18-00 с КРИСТАЛЛА на ЮЖНЫЙ уехать невозможно. 51-й и 59-й битком забиты и не останавливаются. Что толку от повышения цены , если автобусов не хватает на маршруте.
17:19:55 07-03-2025
Гость (10:44:30 07-03-2025) Да хоть до 100 руб повысьте и покрасьте их в коричневый цвет... Это смотря как повышать!!! Ежели рыночек как следует порешает, так стоячих пассажиров в автобусе не станет, всем сидений хватит.
18:49:21 07-03-2025
Мечтаю стать прокурором (17:19:55 07-03-2025) Это смотря как повышать!!! Ежели рыночек как следует порешае... За 35 р? Не смеши мои подковы.Рыночек. Еще год два , если продолжатся издевательства над перевозчиками, и нынешнее время будешь вспоминать с придыханием. В пути пешком с солнечной поляны на речной вокзал.
10:41:40 13-03-2025
Гость (18:49:21 07-03-2025) За 35 р? Не смеши мои подковы.Рыночек. Еще год два , если пр...
а точно издеваются над перевозчиками, а не перевозчики?
10:51:44 07-03-2025
Когда 29 маршрут ходить начнет???Сколько можно издеваться над людьми?????
18:47:55 07-03-2025
Гость (10:51:44 07-03-2025) Когда 29 маршрут ходить начнет???Сколько можно издеваться на... Может это традиция? А традиции надо чтить.
10:54:16 07-03-2025
Беда в том что общественный транспорт почти убили.
Утром как селедка в бочке, не уехать.
Днем худо-бедно.
Вечером автобусов тупо нет.
В 21 час уже почти никуда не уехать.
Судя по номерам билетов в месяц каждый автобус приносит более миллиона рублей выручки.
11:45:33 07-03-2025
Зашибись! Выбрали как раз те маршруты, в которых не установлены терминалы безналичной оплаты, и весь расчёт ведётся чёрным налом!
11:57:40 07-03-2025
Гость (11:45:33 07-03-2025) Зашибись! Выбрали как раз те маршруты, в которых не установл... А ты секешь фишку )
12:15:13 07-03-2025
Гость (11:45:33 07-03-2025) Зашибись! Выбрали как раз те маршруты, в которых не установл... Я в 41 транспортной картой оплачиваю
18:50:24 07-03-2025
Гость (11:45:33 07-03-2025) Зашибись! Выбрали как раз те маршруты, в которых не установл... За черный нал надо снимать с маршрута и пересаживать на маршрут "Барнаул-Колыма". Это полнейшее беззаконие.
11:59:39 07-03-2025
На такси ещё дешевле будет по городу тогда,круто))))
15:27:51 07-03-2025
...а ведь не трудно посчитать какую прибыль приносят эти переполненные маршрутки с постоянным на маршруте входом и выходом пассажиров за рейс+переводы на тел водителю (где то 20-30% не учтёнки) я думаю любой таксист по завидует такой прибыли.
18:44:42 07-03-2025
Ас (15:27:51 07-03-2025) ...а ведь не трудно посчитать какую прибыль приносят эти пер... Вот же мечтатели о "сверхдоходах" перевозчиков. Поржал. Со времен союза существует процедура, так называемая "контрольная ездка". Для определения пассажиропотока в один из простых дней, без всякого предупреждения. в каждый автобус отдельного маршрута садятся свои люди. При этом кондуктора тупо изгоняются. По итогам определяется выручка с автобуса и с маршрута за день, подводятся итоги, назначается "план". Бывали и общегородские езки, не знаю как сейчас. В качестве своих людей при союзе привлекали студентов вузов. Сейчас родственники, друзья и доверенные люди перевозчика, чтобы выручку не скрысили с водилой. да да и здесь коррупция.
18:56:15 07-03-2025
Ас (15:27:51 07-03-2025) ...а ведь не трудно посчитать какую прибыль приносят эти пер... Ага. Однако даже при "союзе" проштрафившихся танкистов отправляли на отработку в автобусные парки. Завидовать выручке в + 30%
18:39:20 07-03-2025
вот твари наши чиновники, пересадить бы их на маршрутки, не уехать нормально, каждый день давка, каждый день менты останавливают и ждешь еще стоишь буквой зю, водители курят, почему мы за это платить должны? Заносят видимо столько в кабинеты? Сколько терпеть это будем? Надо выбирать народу мэра для людей!
18:40:10 07-03-2025
Пенсия менималка а остальное все растут и проезд и камунальные в 2 раза дороже