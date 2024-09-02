На Камчатке объявили траур из-за крушения вертолета

В авиакатастрофе погибло 22 человека

02 сентября 2024, 09:45, ИА Амител

Свеча / Источник фото: unsplash.com

На Камчатке объявили траур 3 сентября в связи с крушением вертолета Ми-8 авиакомпании "Витязь-Аэро", сообщил глава региона Владимир Солодов.

"Крушение вертолета Ми-8 – ужасная трагедия для всех нас. Поэтому 3 сентября объявляю на Камчатке днем траура", – сказал он.

Авиакатастрофа произошла 31 августа, когда Ми-8 выполнял экскурсионный полет из горного массива Вачкажец в село Николаевка. По пути судно врезалось в сопку, погибли все находившиеся на его борту 22 человека – 19 пассажиров и 3 члена экипажа.

По данным губернатора, погибшие – жители Камчатского и Пермского краев, Липецкой и Амурской областей, а также Бурятии, Удмуртии и Москвы.