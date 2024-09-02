На Камчатке объявили траур из-за крушения вертолета
В авиакатастрофе погибло 22 человека
02 сентября 2024, 09:45, ИА Амител
На Камчатке объявили траур 3 сентября в связи с крушением вертолета Ми-8 авиакомпании "Витязь-Аэро", сообщил глава региона Владимир Солодов.
"Крушение вертолета Ми-8 – ужасная трагедия для всех нас. Поэтому 3 сентября объявляю на Камчатке днем траура", – сказал он.
Авиакатастрофа произошла 31 августа, когда Ми-8 выполнял экскурсионный полет из горного массива Вачкажец в село Николаевка. По пути судно врезалось в сопку, погибли все находившиеся на его борту 22 человека – 19 пассажиров и 3 члена экипажа.
По данным губернатора, погибшие – жители Камчатского и Пермского краев, Липецкой и Амурской областей, а также Бурятии, Удмуртии и Москвы.
09:50:59 02-09-2024
Да уж, халатность унесло столько жизней.... Печально!
13:22:41 02-09-2024
Гость (09:50:59 02-09-2024) Да уж, халатность унесло столько жизней.... Печально!... не халатность, а требование пассажира одного, типа, на самолет надо срочно, и в циклон единственный вертолет полетел
11:23:04 02-09-2024
Как там вертолеты еще не кончились,постоянно катастрофы.