Вертолет Ми-8 пропал на Камчатке

На борту находились 22 человека

31 августа 2024, 15:03, ИА Амител

Вертолет Ми-8 / Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

На Камчатке 31 августа пропал вертолет Ми-8, пишет ТАСС со ссылкой на представителя оперативных служб.

По его словам, воздушное судно принадлежит авиакомпании "Витязь-Аэро". Оно следовало по 25-километровому маршруту вулкан Вачкажец – село Николаевка, однако так и не прибыло в пункт назначения. На поиски вылетел другой борт авиакомпании, также в готовности присоединиться к поискам находится еще один вертолет Ми-8 и наземная группировка спасателей.

По предварительным данным Росавиации, всего на борту пропавшего Ми-8 находятся три члена экипажа и 19 пассажиров.