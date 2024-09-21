На кладбищах Барнаула провели противопожарные субботники

Специалисты вывезли около 700 кубометров мусора и сухой растительности

21 сентября 2024, 20:45, ИА Амител

Субботник на кладбище / Фото: barnaul.org

Противопожарные субботники провели на кладбищах Барнаула, в том числе на Черницком, Власихинском, Новомихайловском и Булыгино-Кировском, сообщили в мэрии.

Работы по очистке от сухой растительности и мусора были организованы предприятием "Специализированная похоронная служба". В них участвовало 45 сотрудников, три фронтальных погрузчика, два самосвала и трактор с мульчерной навеской для покоса травы и измельчения кустарников.

В общей сложности в рамках прошедшего субботника специалисты собрали и вывезли около 700 кубометров мусора и сухой растительности. Очистка кладбищ при этом будет продолжаться и дальше в течение месячника санитарной очистки.