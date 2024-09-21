На кладбищах Барнаула провели противопожарные субботники
Специалисты вывезли около 700 кубометров мусора и сухой растительности
21 сентября 2024, 20:45, ИА Амител
Противопожарные субботники провели на кладбищах Барнаула, в том числе на Черницком, Власихинском, Новомихайловском и Булыгино-Кировском, сообщили в мэрии.
Работы по очистке от сухой растительности и мусора были организованы предприятием "Специализированная похоронная служба". В них участвовало 45 сотрудников, три фронтальных погрузчика, два самосвала и трактор с мульчерной навеской для покоса травы и измельчения кустарников.
В общей сложности в рамках прошедшего субботника специалисты собрали и вывезли около 700 кубометров мусора и сухой растительности. Очистка кладбищ при этом будет продолжаться и дальше в течение месячника санитарной очистки.
20:52:14 21-09-2024
А вот это нужное мероприятие реально.
20:55:07 21-09-2024
завтра как раз общественная группа планирует Рейд на Михайловское кладбище, проверим как там убирают
21:31:49 21-09-2024
Неправда. Вчера и сегодня был на Новомихайловском кладбище. Никакой активности вообще. Приезжал туда на автобусе. Пешком прошел через все кладбище. Все кладбище в мусоре, заросшей траве, кучах мусора и травы с человеческий рост. Какой =то умник раскидал по дороге асфальт просто так. Не в ямки, а просто по дороге. Просто вредительством занимаются. Ямы как были так и остались. За 8 лет как я туда езжу ни одной дороги и тропинки не асфальтировано. Ноги можно сломать. Нужно искать кто ворует бюджетные деньги.
19:37:18 22-09-2024
Гость (21:31:49 21-09-2024) Неправда. Вчера и сегодня был на Новомихайловском кладбище. ... поддержу, НЕ УБРАНО, съездили проверили. Трава высокая, много сухостоя и веток, мусора, мусорки огромные забиты и не вывозятся, навалено между кварталов на обочинах мусора кучи - не вывозится ничего традиционно. Если полыхнет, это будет адский ужас. Точки подачи по трубам воды не обозначены НИКАК, хотя они там есть.
14:20:56 22-09-2024
На новом кладбище за селом Власиха (не путать с Власихинским!) все междурядья в зарослях травы и сухостоя. Никто за этим не следит и не убирает. Да и на сами могилы осенью мало кто приезжает. Печальное зрелище...
19:38:09 22-09-2024
Гость (14:20:56 22-09-2024) На новом кладбище за селом Власиха (не путать с Власихинским... за приезжих они не в ответе, вот трава высокая везде сухая - это очень опасно