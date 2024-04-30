На кладбище в Новоалтайске вандалы подожгли могилу полугодовалой девочки

Малышка скончалась вследствие пластической операции в Новосибирске

30 апреля 2024, 12:05, ИА Амител

Свечи / Источник фото: unsplash.com

В Новоалтайске вандалы подожгли могилку шестимесячной девочки, умершей после пластической операции по исправлению заячьей губы. Об этом пишет "КП-Новосибирск" со ссылкой на мать скончавшегося ребенка.

"Родственники ездили на кладбище, позвонили, рассказали, что произошло на могилке у дочки. От угла с цветами и игрушками ничего не осталось. Игрушки и венки сожжены до такой степени, что от них осталась одна проволока", – рассказала женщина, отметив, что считает случившееся делом рук врагов семьи.

В мае 2022 года девочку из Алтайского края положили на пластическую операцию в новосибирскую больницу, чтобы исправить врожденную заячью губу. Однако процедура прошла неудачно и малышка скончалась. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

Первая экспертиза выявила нарушения со стороны медиков, связанные с потерей крови у девочки: из-за этого у нее началось кислородное голодание и произошел отек головного мозга. Больница с обвинением не согласилась и потребовала повторную экспертизу. Ее результатов родители ждут больше года, при этом срок давности по делу истекает уже в мае.