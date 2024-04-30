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На кладбище в Новоалтайске вандалы подожгли могилу полугодовалой девочки

Малышка скончалась вследствие пластической операции в Новосибирске

30 апреля 2024, 12:05, ИА Амител

Свечи / Источник фото: unsplash.com
Свечи / Источник фото: unsplash.com

В Новоалтайске вандалы подожгли могилку шестимесячной девочки, умершей после пластической операции по исправлению заячьей губы. Об этом пишет "КП-Новосибирск" со ссылкой на мать скончавшегося ребенка.

"Родственники ездили на кладбище, позвонили, рассказали, что произошло на могилке у дочки. От угла с цветами и игрушками ничего не осталось. Игрушки и венки сожжены до такой степени, что от них осталась одна проволока", – рассказала женщина, отметив, что считает случившееся делом рук врагов семьи.

В мае 2022 года девочку из Алтайского края положили на пластическую операцию в новосибирскую больницу, чтобы исправить врожденную заячью губу. Однако процедура прошла неудачно и малышка скончалась. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

Первая экспертиза выявила нарушения со стороны медиков, связанные с потерей крови у девочки: из-за этого у нее началось кислородное голодание и произошел отек головного мозга. Больница с обвинением не согласилась и потребовала повторную экспертизу. Ее результатов родители ждут больше года, при этом срок давности по делу истекает уже в мае.

Происшествия Новоалтайск

Комментарии 5

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Гость

12:39:00 30-04-2024

Почему из Новоалтайска одни плохие новости приходят? Что там не так с народом?

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Гость

15:13:19 30-04-2024

Гость (12:39:00 30-04-2024) Почему из Новоалтайска одни плохие новости приходят? Что там... Там другой менталитет у людей. Отличается сильно от Барнаула. Гибрид деревенски, приезжих с районов, ближнего зарубежья с уголовниками высаженых ещё Сталиным,их потомки сбившиеся в стайки и чистящие нормальным людям.

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Гость

07:51:05 02-05-2024

Гость (15:13:19 30-04-2024) Там другой менталитет у людей. Отличается сильно от Барнаула...
Барнаул не лучше. Деревня и деревня с потомками ссыльных и каторжан.

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Гость

23:04:02 30-04-2024

Почему сразу вандалы подожгли? С десяток случаев лично могу за свои почти полвека набрать, когда бездумно оставляют всякие свечи и лампадки, оно потом и горит. С себя сначала начните.

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Гость.

17:53:57 01-05-2024

Новоалтайск, практически спальный район Барнаула. Тихий, спокойный пригород и если посчитать моральных уродов и откровенных неадекватов на душу на селения, Барнаул гораздо замороченней будет.
Да и деревенские ребята метнутся на житьё в Барнаул предпочитают, так как с экономжильём там пожалуй попроще будет.

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