На кладбище в Новоалтайске вандалы подожгли могилу полугодовалой девочки
Малышка скончалась вследствие пластической операции в Новосибирске
30 апреля 2024, 12:05, ИА Амител
В Новоалтайске вандалы подожгли могилку шестимесячной девочки, умершей после пластической операции по исправлению заячьей губы. Об этом пишет "КП-Новосибирск" со ссылкой на мать скончавшегося ребенка.
"Родственники ездили на кладбище, позвонили, рассказали, что произошло на могилке у дочки. От угла с цветами и игрушками ничего не осталось. Игрушки и венки сожжены до такой степени, что от них осталась одна проволока", – рассказала женщина, отметив, что считает случившееся делом рук врагов семьи.
В мае 2022 года девочку из Алтайского края положили на пластическую операцию в новосибирскую больницу, чтобы исправить врожденную заячью губу. Однако процедура прошла неудачно и малышка скончалась. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.
Первая экспертиза выявила нарушения со стороны медиков, связанные с потерей крови у девочки: из-за этого у нее началось кислородное голодание и произошел отек головного мозга. Больница с обвинением не согласилась и потребовала повторную экспертизу. Ее результатов родители ждут больше года, при этом срок давности по делу истекает уже в мае.
12:39:00 30-04-2024
Почему из Новоалтайска одни плохие новости приходят? Что там не так с народом?
15:13:19 30-04-2024
Гость (12:39:00 30-04-2024) Почему из Новоалтайска одни плохие новости приходят? Что там... Там другой менталитет у людей. Отличается сильно от Барнаула. Гибрид деревенски, приезжих с районов, ближнего зарубежья с уголовниками высаженых ещё Сталиным,их потомки сбившиеся в стайки и чистящие нормальным людям.
07:51:05 02-05-2024
Гость (15:13:19 30-04-2024) Там другой менталитет у людей. Отличается сильно от Барнаула...
Барнаул не лучше. Деревня и деревня с потомками ссыльных и каторжан.
23:04:02 30-04-2024
Почему сразу вандалы подожгли? С десяток случаев лично могу за свои почти полвека набрать, когда бездумно оставляют всякие свечи и лампадки, оно потом и горит. С себя сначала начните.
17:53:57 01-05-2024
Новоалтайск, практически спальный район Барнаула. Тихий, спокойный пригород и если посчитать моральных уродов и откровенных неадекватов на душу на селения, Барнаул гораздо замороченней будет.
Да и деревенские ребята метнутся на житьё в Барнаул предпочитают, так как с экономжильём там пожалуй попроще будет.