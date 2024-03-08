Новосибирская клиника отказалась оплатить экспертизу после смерти девочки из Барнаула
Больницу обязали оплатить экспертизу, но с этим решением медучреждение не согласилось
08 марта 2024, 14:11, ИА Амител
В Новосибирске больница отказывается оплачивать экспертизу по делу о смерти шестимесячной девочки, несмотря на решение суда.
Как пишет "КП-Новосибирск", в мае 2022 года девочку привезли из Барнаула в новосибирскую клинику прооперировать заячью губу. Операция прошла неудачно: после нее малышку подключили к аппарату ИВЛ, а потом у нее остановилось сердце.
Тогда следователи возбудили уголовное дело, но виновных нет до сих пор.
"Хотя в первой экспертизе по уголовному делу говорится, что объем крови, который дочка потеряла во время операции, не был восполнен. В организме началось кислородное голодание, а потом произошел отек головного мозга, стали отказывать органы. Но врачи с выводами экспертизы о кровопотере не согласились, назначили вторую экспертизу. Ее результатов мы ждем уже год", — рассказала мать погибшего ребенка.
По ее словам, результаты должны быть готовы только в первом полугодии 2024-го. При этом срок давности дела истекает уже в мае. Родители рассчитывают добиться справедливости по гражданскому иску, однако медучреждение мешает их планам. "Суд назначил проведение экспертизы — первой в рамках именно рассмотрения гражданского иска. Оплатить ее обязали больницу, но клиника не согласилась и подала жалобу в Алтайский краевой суд", — объяснила женщина.
15:05:25 08-03-2024
Твари. Им только ковидные призовые подавай.
15:37:50 08-03-2024
это все, что нужно знать о современной медицине. виноватых там нет.
соболезную родным бедной малышки и желаю разорить эту клинику, а непосредственно виновных- посадить.
19:33:01 08-03-2024
Уважаемые!!!Меня возмущает ваше минусование!Чем вы недовольны?
09:39:16 09-03-2024
Похоже до тебя как до жирафа или утки на седьмые сутки так и не дошло - родители потеряли ребенка из-за операции на губе! Это не серьезная операция при ранении в живот или в голову с кровопотерей в несколько часов, связанной с транспортировкой до госпиталя. Это допустили на операционном столе. У мня за два часа до реанимации не было давления крови, она не текла из глубоких рассечений. Кровь вливали в три катетера - в два на руках и в один в подключичную. Врачи потом удивлялись сколько же все таки оставалось крови в теле, т.к. влили по их мнению запредельно. Ничего - на следующий день в общую палату после операции. А тут ??????
08:54:17 09-03-2024
"Врачишки" подтянулись.
21:06:23 09-03-2024
Эти врачи помогли многим детям в нашей стране, многие родители скрывают от врачей проблемы со здоровьем ребенка лишь бы ребенка взяли на операцию, да и организм ребенка не предсказуем. У этого врача золотые руки, но как говорится "у каждого врача свое кладбище"...