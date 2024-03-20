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На Кологривого составили протокол за дебош в баре и отправили в спецприемник

Решение о наказании по части первой статьи 20.1 КоАП "Мелкое хулиганство" суд примет утром в четверг, 21 марта

20 марта 2024, 21:01, ИА Амител

Никита Кологривый / Кадр из сериала "Слово пацана" (2023)
Никита Кологривый / Кадр из сериала "Слово пацана" (2023)

Полиция составила на актера Никиту Кологривого административный протокол о мелком хулиганстве после дебоша в баре в Новосибирске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на областное управление МВД.

Артиста поместили в спецприемник. Решение о наказании по части первой статьи 20.1 КоАП "Мелкое хулиганство" суд примет утром в четверг, 21 марта.

Напомним, что актера Никиту Кологривого задержали в Новосибирске. Это связано с дебошем, который артист накануне устроил в одном из местных ресторанов. После этого актер планировал улететь в Москву, но сотрудники полиции не дали ему этого сделать. Теперь звезде сериала "Слово пацана" может грозить даже арест.

Комментарии 3

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Гость

21:32:47 20-03-2024

Из роли выйти не может.

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Гость

08:44:03 21-03-2024

Колом по гриве надо Кологривого воспитывать, если папа с мамой не воспитали. Чтобы до следующих съемок башка чесалась.

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Гость

09:16:18 21-03-2024

Гость (08:44:03 21-03-2024) Колом по гриве надо Кологривого воспитывать, если папа с мам... СРОЧНО в СВО, там и воспитается моментально как надо!

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