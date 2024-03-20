На Кологривого составили протокол за дебош в баре и отправили в спецприемник
Решение о наказании по части первой статьи 20.1 КоАП "Мелкое хулиганство" суд примет утром в четверг, 21 марта
20 марта 2024, 21:01, ИА Амител
Полиция составила на актера Никиту Кологривого административный протокол о мелком хулиганстве после дебоша в баре в Новосибирске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на областное управление МВД.
Артиста поместили в спецприемник. Решение о наказании по части первой статьи 20.1 КоАП "Мелкое хулиганство" суд примет утром в четверг, 21 марта.
Напомним, что актера Никиту Кологривого задержали в Новосибирске. Это связано с дебошем, который артист накануне устроил в одном из местных ресторанов. После этого актер планировал улететь в Москву, но сотрудники полиции не дали ему этого сделать. Теперь звезде сериала "Слово пацана" может грозить даже арест.
21:32:47 20-03-2024
Из роли выйти не может.
08:44:03 21-03-2024
Колом по гриве надо Кологривого воспитывать, если папа с мамой не воспитали. Чтобы до следующих съемок башка чесалась.
09:16:18 21-03-2024
Гость (08:44:03 21-03-2024) Колом по гриве надо Кологривого воспитывать, если папа с мам... СРОЧНО в СВО, там и воспитается моментально как надо!