На концерт Бузовой в Барнауле пока что продали лишь 16 VIP-билетов
Впрочем, до концерта ещё почти три недели
24 апреля 2023, 12:44, ИА Амител
Ольга Бузова / Фото: vk.com/buzovaofficial
На концерт Ольги Бузовой в Барнауле, который запланирован на 12 мая, пока не очень охотно покупают билеты в две VIP-зоны – на балкон и за столами.
По данным сервиса "Яндекс.Афиша", на балкон из 68 мест свободно 56 – выкуплено лишь 12. Стоимость билетов в этой зоне 5000-6000 рублей.
Продано четыре билета за VIP-столы: из 68 мест свободно 64. Стоимость – 4000-5000 рублей.
Также продают билеты на танцпол и в фан-зону стоимостью 2000 и 2500 рублей соответственно. По данным "Афиши.ру", на танцпол остался 81 билет, в фан-зону – 91.
12:51:05 24-04-2023
Даром не надо!!!!!!!!!!
12:59:22 24-04-2023
Тот, который зачастил в местных новостях, должен посетить, с родственниками. Чтобы везде про это написали.
02:12:51 25-04-2023
Гость (12:59:22 24-04-2023) Тот, который зачастил в местных новостях, должен посетить, с... Любопытно, что он ещё в кино не сходил и об этом не написали.
13:27:32 24-04-2023
меня пугает эта цифра. кто эти люди?! еще и вип- зона...
16:09:41 24-04-2023
Элен без ребят (13:27:32 24-04-2023) меня пугает эта цифра. кто эти люди?! еще и вип- зона... ... Это отбитые на всю голову....))))))
13:28:13 24-04-2023
Ничего так женщина, можно сходить
14:12:51 24-04-2023
Гость (13:28:13 24-04-2023) Ничего так женщина, можно сходить... Она же страшная!
15:57:42 24-04-2023
Гость (13:28:13 24-04-2023) Ничего так женщина, можно сходить... "... кому и кобыла невеста!.."
17:23:01 24-04-2023
Гость (15:57:42 24-04-2023) "... кому и кобыла невеста!.."... А лучше залезть)))
16:54:53 24-04-2023
Гость (13:28:13 24-04-2023) Ничего так женщина, можно сходить... Можно сходить на горшок, с ума, с тролейбуса ....... что-то выбрал? А о женщине точнее не скажешь......... ничего.
13:40:52 24-04-2023
Бузова с пилою * Шла на хэлуин * Тихо напевая * Мало половин
14:42:46 24-04-2023
Когда настали 90-е с их Алёнами Апиными, Ладами Дэнсами, Акулами, Мистерами Малыми и прочим дерьмом типа Булановой, Буйнова, я облегчённо вздохнул, наивно полагая, что хуже уже не будет, а этот шлак быстро надоест нормальным, думающим людям и они потянутся к настоящей музыке, которая, кстати, в СССР была на высочайшем уровне... я слишком хорошо думал о соотечественниках. Кем надо быть, чтобы добровольно случать Бузову или всех этих чернозадых бормочущих обезьян? Трешняк...
15:06:31 24-04-2023
Это реклама ?
16:01:34 24-04-2023
Я б пошла посмотреть не её концерт,а на тех кто на неё пошёл.. У них есть понимание вокала,есть понимание красоты,таланта,женственности???? Может,хватит уже г....ном любоваться
16:03:23 24-04-2023
Гость (14:12:51 24-04-2023) Она же страшная!... Она никая
17:21:12 24-04-2023
Гость (16:03:23 24-04-2023) Она никая... Зато не иноагент
17:46:06 24-04-2023
Она ничего так была в журнале, вроде в Максиме или Плейбое, голая. Вполне вдувабельна, была. Но это было наверно лет 10 назад.
17:57:17 24-04-2023
Каму надо ее слушать ?? Поехали деньги стричь в регионах ,. Противно ее даже по радио слушать ,а здесь ещё и деньги платить. ,.
22:47:49 24-04-2023
Да откуда ж они берутся эти Бузовы, Милохины- тошнотики бездарные. И о них еще говорят....
02:19:59 25-04-2023
Идти на ее халтуру себя не уважать.
06:17:26 25-04-2023
Забурлили))) Кому надо - тот сходит. Кому не надо - не пойдёт. Вкусы разные у всех. Кому Хармс, а кому Петросян. Кому Кадышева, кому Бузова, кому балет Щелкунчик. А вот поливать грязью зарабатывающую тугрики тётку, а так же тех граждан, кто добровольно ей эти тугрики несёт - колхозанство какое-то.
08:49:53 25-04-2023
Правильно сказали. Каждому свою. Кому нравится мëд, а кому- горчица. А осуждать других за взгляды, отличные от твоих, действительно колхозанство.
11:24:18 25-04-2023
Правильно сказали. Каждому свою. Кому нравится мëд, а кому- горчица. А осуждать других за взгляды, отличные от твоих, действительно колхозанство. ====мы не считаем себя колхозанами, подписаны всей семьей на Бузову, с нетерпением ждем ее выступления, пойдем, папа обожает Петросяна, мама Кадышеву, говорит, что лучшая певица всех времен,жаль, что по радиоточке редко передают, летом отдыхаем на трех сотках, живем на 20тыс впятером,ездим раз в пять лет в зоопарк, боготворим нашу власть, считаем, что жизнь удалась, да и крапива с щавелем скоро поспеет....,