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На концерт Бузовой в Барнауле пока что продали лишь 16 VIP-билетов

Впрочем, до концерта ещё почти три недели

24 апреля 2023, 12:44, ИА Амител

Ольга Бузова / Фото: vk.com/buzovaofficial
Ольга Бузова / Фото: vk.com/buzovaofficial

На концерт Ольги Бузовой в Барнауле, который запланирован на 12 мая, пока не очень охотно покупают билеты в две VIP-зоны – на балкон и за столами.

По данным сервиса "Яндекс.Афиша", на балкон из 68 мест свободно 56 – выкуплено лишь 12. Стоимость билетов в этой зоне 5000-6000 рублей.

Продано четыре билета за VIP-столы: из 68 мест свободно 64. Стоимость – 4000-5000 рублей.

Также продают билеты на танцпол и в фан-зону стоимостью 2000 и 2500 рублей соответственно. По данным "Афиши.ру", на танцпол остался 81 билет, в фан-зону – 91.  

Барнаул Шоу-бизнес концерт

Комментарии 23

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Гость

12:51:05 24-04-2023

Даром не надо!!!!!!!!!!

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Гость

12:59:22 24-04-2023

Тот, который зачастил в местных новостях, должен посетить, с родственниками. Чтобы везде про это написали.

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Гость

02:12:51 25-04-2023

Гость (12:59:22 24-04-2023) Тот, который зачастил в местных новостях, должен посетить, с... Любопытно, что он ещё в кино не сходил и об этом не написали.

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Элен без ребят

13:27:32 24-04-2023

меня пугает эта цифра. кто эти люди?! еще и вип- зона...

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Гость

16:09:41 24-04-2023

Элен без ребят (13:27:32 24-04-2023) меня пугает эта цифра. кто эти люди?! еще и вип- зона... ... Это отбитые на всю голову....))))))

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Гость

13:28:13 24-04-2023

Ничего так женщина, можно сходить

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Гость

14:12:51 24-04-2023

Гость (13:28:13 24-04-2023) Ничего так женщина, можно сходить... Она же страшная!

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Гость

15:57:42 24-04-2023

Гость (13:28:13 24-04-2023) Ничего так женщина, можно сходить... "... кому и кобыла невеста!.."

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Гость

17:23:01 24-04-2023

Гость (15:57:42 24-04-2023) "... кому и кобыла невеста!.."... А лучше залезть)))

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Гость

16:54:53 24-04-2023

Гость (13:28:13 24-04-2023) Ничего так женщина, можно сходить... Можно сходить на горшок, с ума, с тролейбуса ....... что-то выбрал? А о женщине точнее не скажешь......... ничего.

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Гость

13:40:52 24-04-2023

Бузова с пилою * Шла на хэлуин * Тихо напевая * Мало половин

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Гость

14:42:46 24-04-2023

Когда настали 90-е с их Алёнами Апиными, Ладами Дэнсами, Акулами, Мистерами Малыми и прочим дерьмом типа Булановой, Буйнова, я облегчённо вздохнул, наивно полагая, что хуже уже не будет, а этот шлак быстро надоест нормальным, думающим людям и они потянутся к настоящей музыке, которая, кстати, в СССР была на высочайшем уровне... я слишком хорошо думал о соотечественниках. Кем надо быть, чтобы добровольно случать Бузову или всех этих чернозадых бормочущих обезьян? Трешняк...

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Гость

15:06:31 24-04-2023

Это реклама ?

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Я

16:01:34 24-04-2023

Я б пошла посмотреть не её концерт,а на тех кто на неё пошёл.. У них есть понимание вокала,есть понимание красоты,таланта,женственности???? Может,хватит уже г....ном любоваться

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Гость

16:03:23 24-04-2023

Гость (14:12:51 24-04-2023) Она же страшная!... Она никая

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Гость

17:21:12 24-04-2023

Гость (16:03:23 24-04-2023) Она никая... Зато не иноагент

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Гость

17:46:06 24-04-2023

Она ничего так была в журнале, вроде в Максиме или Плейбое, голая. Вполне вдувабельна, была. Но это было наверно лет 10 назад.

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Нск

17:57:17 24-04-2023

Каму надо ее слушать ?? Поехали деньги стричь в регионах ,. Противно ее даже по радио слушать ,а здесь ещё и деньги платить. ,.

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Гость

22:47:49 24-04-2023

Да откуда ж они берутся эти Бузовы, Милохины- тошнотики бездарные. И о них еще говорят....

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Гость

02:19:59 25-04-2023

Идти на ее халтуру себя не уважать.

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Гость

06:17:26 25-04-2023

Забурлили))) Кому надо - тот сходит. Кому не надо - не пойдёт. Вкусы разные у всех. Кому Хармс, а кому Петросян. Кому Кадышева, кому Бузова, кому балет Щелкунчик. А вот поливать грязью зарабатывающую тугрики тётку, а так же тех граждан, кто добровольно ей эти тугрики несёт - колхозанство какое-то.

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Гость

08:49:53 25-04-2023

Правильно сказали. Каждому свою. Кому нравится мëд, а кому- горчица. А осуждать других за взгляды, отличные от твоих, действительно колхозанство.

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Гость

11:24:18 25-04-2023

Правильно сказали. Каждому свою. Кому нравится мëд, а кому- горчица. А осуждать других за взгляды, отличные от твоих, действительно колхозанство. ====мы не считаем себя колхозанами, подписаны всей семьей на Бузову, с нетерпением ждем ее выступления, пойдем, папа обожает Петросяна, мама Кадышеву, говорит, что лучшая певица всех времен,жаль, что по радиоточке редко передают, летом отдыхаем на трех сотках, живем на 20тыс впятером,ездим раз в пять лет в зоопарк, боготворим нашу власть, считаем, что жизнь удалась, да и крапива с щавелем скоро поспеет....,

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