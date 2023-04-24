На концерт Бузовой в Барнауле пока что продали лишь 16 VIP-билетов

Впрочем, до концерта ещё почти три недели

24 апреля 2023, 12:44, ИА Амител

Ольга Бузова / Фото: vk.com/buzovaofficial

На концерт Ольги Бузовой в Барнауле, который запланирован на 12 мая, пока не очень охотно покупают билеты в две VIP-зоны – на балкон и за столами.

По данным сервиса "Яндекс.Афиша", на балкон из 68 мест свободно 56 – выкуплено лишь 12. Стоимость билетов в этой зоне 5000-6000 рублей.

Продано четыре билета за VIP-столы: из 68 мест свободно 64. Стоимость – 4000-5000 рублей.

Также продают билеты на танцпол и в фан-зону стоимостью 2000 и 2500 рублей соответственно. По данным "Афиши.ру", на танцпол остался 81 билет, в фан-зону – 91.