На Красноармейском проспекте продлили ограничение на движение трамваев
Сейчас на участке работают сотрудники "Горэлектротранса"
15 июля 2024, 07:45, ИА Амител
Работы на Красноармейском проспекте / Фото: t.me/barnaul_org
В Барнауле с 12 июля из-за работ на теплосети ограничили проезд трамваев по проспекту Красноармейскому. Движение должны были восстановить с 6 утра 15 июля, однако, как сообщили в мэрии, пока ограничения сохраняются.
Сейчас на участке работают сотрудники "Горэлектротранса", они обустраивают контактную сеть и рельсошпальную решетку.
На время работ трамваи продолжат ездить по измененной схеме:
Когда вагоны выйдут на привычные маршруты, не уточняется.
Движение по четной стороне проспекта Красноармейского тем временем осуществляется в прежнем реверсивном режиме.
08:09:24 15-07-2024
Проехался по Челюскинцев. Там уже магазинов и кафе больше, чем в центре. А из транспорта на постоянке - кот наплакал. Дороги узкие, пробки. 5-ка сломалась и никуда не уехать.
09:49:50 15-07-2024
Оставили бы четверке постоянно такой маршрут, а то от старого 1-го депо не уехать ни на чем: 5-ка ходит в час по чайной ложке. А ведь там строят целый квартал многоэтажек.
13:25:50 15-07-2024
Пора восстанавливать 11 и 12 маршруты трамваев
15:54:28 15-07-2024
Гость (13:25:50 15-07-2024) Пора восстанавливать 11 и 12 маршруты трамваев ... Угу. Не для того их отменяли, чтобы потом восстанавливать
09:48:06 16-07-2024
В тот же день и запустули трамваи в обе стороны