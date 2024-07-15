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На Красноармейском проспекте продлили ограничение на движение трамваев

Сейчас на участке работают сотрудники "Горэлектротранса"

15 июля 2024, 07:45, ИА Амител

Работы на Красноармейском проспекте / Фото: t.me/barnaul_org
Работы на Красноармейском проспекте / Фото: t.me/barnaul_org

В Барнауле с 12 июля из-за работ на теплосети ограничили проезд трамваев по проспекту Красноармейскому. Движение должны были восстановить с 6 утра 15 июля, однако, как сообщили в мэрии, пока ограничения сохраняются.

Сейчас на участке работают сотрудники "Горэлектротранса", они обустраивают контактную сеть и рельсошпальную решетку.

На время работ трамваи продолжат ездить по измененной схеме:

Когда вагоны выйдут на привычные маршруты, не уточняется.

Движение по четной стороне проспекта Красноармейского тем временем осуществляется в прежнем реверсивном режиме.

Барнаул трамваи

Комментарии 5

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Гость

08:09:24 15-07-2024

Проехался по Челюскинцев. Там уже магазинов и кафе больше, чем в центре. А из транспорта на постоянке - кот наплакал. Дороги узкие, пробки. 5-ка сломалась и никуда не уехать.

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Абориген

09:49:50 15-07-2024

Оставили бы четверке постоянно такой маршрут, а то от старого 1-го депо не уехать ни на чем: 5-ка ходит в час по чайной ложке. А ведь там строят целый квартал многоэтажек.

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Гость

13:25:50 15-07-2024

Пора восстанавливать 11 и 12 маршруты трамваев

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Гость

15:54:28 15-07-2024

Гость (13:25:50 15-07-2024) Пора восстанавливать 11 и 12 маршруты трамваев ... Угу. Не для того их отменяли, чтобы потом восстанавливать

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Гость

09:48:06 16-07-2024

В тот же день и запустули трамваи в обе стороны

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