На Красноармейском проспекте продлили ограничение на движение трамваев

Сейчас на участке работают сотрудники "Горэлектротранса"

15 июля 2024, 07:45, ИА Амител

Работы на Красноармейском проспекте / Фото: t.me/barnaul_org

В Барнауле с 12 июля из-за работ на теплосети ограничили проезд трамваев по проспекту Красноармейскому. Движение должны были восстановить с 6 утра 15 июля, однако, как сообщили в мэрии, пока ограничения сохраняются.

Сейчас на участке работают сотрудники "Горэлектротранса", они обустраивают контактную сеть и рельсошпальную решетку.

На время работ трамваи продолжат ездить по измененной схеме:

Когда вагоны выйдут на привычные маршруты, не уточняется.

Движение по четной стороне проспекта Красноармейского тем временем осуществляется в прежнем реверсивном режиме.