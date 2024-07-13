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В Барнауле перекрыли движение на участке Змеиногорский тракт – шоссе Ленточный Бор

Водителей просят ориентироваться на дорожные знаки

13 июля 2024, 12:59, ИА Амител

Ремонт развязки в Барнауле / Фото: amic.ru
Ремонт развязки в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле перекрыли движение на участке Змеиногорский тракт – шоссе Ленточный Бор, сообщили в Минтрансе Алтайского края.

В связи с этим проезд по шоссе Ленточный Бор организовано в прямом направлении до нового кольцевого пересечения со Змеиногорским трактом.

По Южному тракту движение заканчивается Т-образным примыканием к шоссе Ленточный Бор.

Выезд на шоссе Ленточный Бор и Южный тракт со Змеиногорского тракта осуществляется со смещенного кольцевого пересечения в сторону выезда из города.

Водителей просят быть внимательными и ориентироваться на дорожные знаки.

Барнаул дорожное движение

Комментарии 4

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Гость

16:46:42 13-07-2024

Нарисовали б!

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юрий

23:47:51 13-07-2024

Пробищи сегодня там были неимоверные. Гаишники не успевали разруливать движение. И это при работающих светофорах. Что будет в рабочие дни-не хочется представлять.

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Гость

10:14:56 14-07-2024

юрий (23:47:51 13-07-2024) Пробищи сегодня там были неимоверные. Гаишники не успевали р... Ничего особого не будет. В выходные или после работы все едут на дачи, часто там бывают пробки.

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Гость

11:19:02 14-07-2024

Гость (10:14:56 14-07-2024) Ничего особого не будет. В выходные или после работы все еду... ну да, всего то под 20к каждый день поедут на работу в город и обратно

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