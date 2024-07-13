Водителей просят ориентироваться на дорожные знаки

13 июля 2024, 12:59, ИА Амител

Ремонт развязки в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле перекрыли движение на участке Змеиногорский тракт – шоссе Ленточный Бор, сообщили в Минтрансе Алтайского края.

В связи с этим проезд по шоссе Ленточный Бор организовано в прямом направлении до нового кольцевого пересечения со Змеиногорским трактом.

По Южному тракту движение заканчивается Т-образным примыканием к шоссе Ленточный Бор.

Выезд на шоссе Ленточный Бор и Южный тракт со Змеиногорского тракта осуществляется со смещенного кольцевого пересечения в сторону выезда из города.

Водителей просят быть внимательными и ориентироваться на дорожные знаки.