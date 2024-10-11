Объект появится на Павловском тракте, рядом с придорожными автосервисами

11 октября 2024, 06:15, ИА Амител

Проект базы отдыха на Павловском тракте в Барнауле / Фото: "Мастерская Золотова"

В строящемся квартале на Павловском тракте построят базу отдыха с волейбольной и баскетбольной площадками. Проект, который разработали в мастерской архитектора Владимира Золотова, одобрили на градостроительном совете 10 октября. Некоторых участников заседания смутило, что здание возведут среди автосервисов. Но автор проекта настаивает: запрос на отдых и развлечения в этом районе есть.

Летом – волейбол, зимой – елка

Временный адрес объекта – Павловский тракт, 200. Но Владимир Золотов пояснил, что участок находится не у самой дороги, а в глубине квартала, на второй линии, поэтому в будущем адрес может измениться.

По его словам, квартал еще до конца не сформирован – многие объекты в округе еще строят или начнут строить в будущем.

Синим квадратом отмечено место строительство / Фото: "Мастерская Золотова"

Из уже существующих объектов рядом находится придорожный сервис для автомобилей.

Площадь участка, где возведут базу отдыха, – пять тысяч "квадратов". Но застроено будет лишь 12% территории: здесь запроектировали два отдельно стоящих здания для развлечений и отдыха. Между собой они соединены аркой, которая делает вход похожим на ворота в парках. Всю территорию обнесут забором: "глухим" – по бокам и "3D" – спереди и сзади.

Также неподалеку будет две беседки для летнего отдыха. В глубине участка предусмотрены две спортивные площадки: одна – для баскетбола, вторая – для волейбола. На эскизах территория базы засажена деревьями. Но Золотов пояснил, что это не точный план озеленения – его разработают чуть позже.

Архитектор также подчеркнул, что развлекательный комплекс будет круглогодичным. Причем зимой отдыхать можно будет не только в помещениях, но и на улице.

"В зимнее время спортивные площадки можно использовать на праздники. Поставить там елку, снежные городки. Площадки две, поэтому на одной можно соорудить горки, а на второй – каток", – предложил автор варианты эксплуатации.

"Людям нужно место, где можно отдыхать"

Фото: "Мастерская Золотова"

Членов градсовета смутило, что спортивный объект собираются строить среди нежилых кварталов.

"Как-то не доходит для меня, для кого этот комплекс? Где-то за жилой застройкой. В степи, грубо говоря", – обратился к автору архитектор Евгений Башкиров. Но Золотов сослался на своего заказчика: тот убежден, что спрос на развлечения и отдых в этом квартале будет. Запрос есть не только среди жителей соседних районов, но и среди дальнобойщиков, которые часто бывают рядом, сказал архитектор.

"Это тот же заказчик, у которого рядом сервис по обслуживанию автомобилей. Он провел опрос и среди своих клиентов, и среди тех, у кого тоже в округе автосервисы. По его словам, у дальнобойщиков и тех, кто ремонтируется здесь, есть желание иметь хотя бы одну площадку, где можно отдыхать", – объяснил Золотов.

Также члены градсовета обратили внимание на спортивную часть объекта. Их интересовало, учли ли авторы проекта, что в спортивные игры играют две команды, а потому нужна "двойная" инфраструктура для отдыха.

Золотов объяснил, что в том числе и для этого на территории расположено два здания и две беседки. А также подчеркнул, что это не чисто спортивный объект. На первом месте – досуг. Здесь можно будет проводить разные мероприятия, как спортивные, так и просто развлекательные.

"По всей вероятности, это будет загородная база отдыха, к спорту большого отношения не имеющая", – сделал вывод архитектор Сергей Шадрин.

"Раз нужно, пусть будет"

Замечания градсовета касались небольших деталей. Например, тот же Шадрин посоветовал более детально продумать наполнение комплекса, чтобы база точно пользовалась популярностью.

"Например, та же баня или сауна. Если уж ехать на загородную базу, то это сто процентов нужно. А то просто так погонять в бильярд никто не поедет", – заметил архитектор.В остальном же претензий к проекту не было.

"Раз уж ехать за "Волну", где много баз, дальнобойщикам слишком далеко, то пусть одна будет здесь, поближе. Чтобы пешком дошли", – шутливо закончил рассмотрение проекта депутат городской думы Евгений Носенко.