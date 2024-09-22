Дом построят в центре Барнаула, чтобы застройщик мог исполнить мечту и уйти на пенсию
Десятиэтажный дом на улице Пушкина, 23, представили на градсовете уже в четвертый раз
22 сентября 2024, 08:00, ИА Амител
Десятиэтажный дом построят в Барнауле на улице Пушкина, 23. Проект одобрили 19 сентября на заседании градсовета только с четвертого раза. До этого архитекторов не устраивало отсутствие необходимого количества парковок, недостаточный уровень благоустройства и невзрачный дизайн фасада. Заказчик проекта, гендиректор ООО СЗ "На Ползунова" Аркадий Вахлов попросил градсовет утвердить проект, чтобы "построить дом мечты и спокойно уйти на пенсию". Эксперты пошли ему навстречу.
Каким будет здание?
Переработанный проект архитектурной мастерской "АрхиЛайн" представил докладчик Алексей Кудрявцев. Он вернулся к изначальной концепции дома, которую больше года назад разработал другой архитектор – Владимир Золотов. Проектно-сметная документация уже прошла независимую экспертизу.
Здание будет десятиэтажным. Подразумевается строительство подземного паркинга. Первый этаж отдадут под нежилые помещения. Первые два этажа и два последних будут облицованы коричневым кирпичом, а между ними штукатурка цвета слоновой кости.
Основная проблема была в количестве парковочных мест. Архитектор Кудрявцев заявил, что машины можно будет оставлять на соседних от дома участках: там есть различные офисы, рядом с которыми можно оставить свой автомобиль.
Что сказали о проекте эксперты?
Заместитель председателя градостроительного совета Антон Воробьев отметил, что необходимо соблюсти все нормативы при размещении автостоянок в пределах участка. Якобы в проекте не все так точно.
"Нужно уточнить отступы до фасадов жилых домов или выполнить расчет рассеивания загрязнения атмосферного воздуха. У вас количество надземной парковки – 17 машино-мест. При нормативе от 11 до 50 штук расстояние должно быть до 15 метров, у вас получается в осях ширина здания минимальная 18 метров. До детских площадок от парковок – норматив 25 метров", – пояснил Антон Воробьев.
Проектировщик Кудрявцев заявил, что знает, как исправить эти недочеты.
Известный барнаульский архитектор Сергей Боженко уверен, что на данном участке нужно строить дом не 10 этажей, а 3-4.
Руководитель мастерской "Классика" Александр Деринг предложил каким-то образом "отделить" дом от зоны благоустройства.
После очередного замечания заказчик проекта, гендиректор ООО СЗ "На Ползунова" Аркадий Вахлов немного "наехал" на членов градсовета.
"Я защищаю свой проект. Хочу просто реализовать свою мечту и спокойно уйти на пенсию", – заявил он.
В итоге градсовет пошел ему навстречу и одобрил проект.
08:33:13 22-09-2024
Жанна выдохнула
08:58:52 22-09-2024
Закон и порядок)
Хотя у нас так суды проходят, что уж тут про дом говорить
09:07:10 22-09-2024
Неудачное строение
09:24:05 22-09-2024
Построить дом мечты и уйти на пенсию... И этот - аргумент? Бред какой-то!
10:33:33 22-09-2024
Золотов, Деринг, Алтайгражданпроект, Архигруп и прочие неучи и шараги - вам должно быть стыдно носить звание "архитектор" - ни одного достойного проекта за последние 10 лет в Барнауле не построено. Только купюры перед глазами видите
11:00:24 22-09-2024
Ну вот я живу в 10этажке советской. С одной стороны школ и стадион, с другой садик, с третьей ТЦ, пять марияра, сквер. Зачем строить такое? Куда ребенок пойдет гулять? Как собака на маленькую площадку для выгула? Я вот раньше жил около 38 школы, так можно было развести костер, намотать пакет на палку, поджечь и ходить капать горящей массой. А в этом доме какие развлечения будут? Только прийти домой, уткнуться в компьютер и сидеть как в тюрьме.
14:23:49 22-09-2024
Гость (11:00:24 22-09-2024) Ну вот я живу в 10этажке советской. С одной стороны школ и с... Всем сидеть по своим конурам!...
23:02:30 22-09-2024
Гость (11:00:24 22-09-2024) Ну вот я живу в 10этажке советской. С одной стороны школ и с... Намотай пакет на палку подожги и ходи по подьезду. Прикольно!
14:16:19 22-09-2024
Боженко верно говорит 3- 4 эт. Изуродовали весь город точечной застройкой высоток- втыкают в совершенно неподходящих местах лишь бы побольше бабла срубить, т.е. исполнить мечту застройщиков...
14:30:25 22-09-2024
А что, так можно было? То есть , как я понял, нормативы можно не соблюдать если надавить на жалость? И то, что он уйдет на пенсию— нет гарантий. С таким проектом и вкусом к стройке на пенсию пора было уходить лет 20 назад. На картинках, кстати, я так и не увидел два последних этажа облицованных коричневой плиткой.
14:35:38 22-09-2024
А потом будет: "Во какой дом построил, есть ещё порох в пороховницах. Поработаю пока ещё, до появления следующего "дома мечты""
15:20:30 22-09-2024
На пр.Красноармейском возвели 25 этажку- ЖК Оскар. С подземной парковкой,на которой не всем хватит места и денег. Кому-то приличный доход,а местным -головная боль,самим парковок не хватает.Остается только заборами и шлагбаумами огораживать придомовую территорию.
15:41:17 22-09-2024
На Короленко 3 в доме уже 3 квартиры выставили на продажу. В одном доме!!! Скажите,что стройка рядом на это не повлияла?
16:25:58 22-09-2024
В городе надо строить детские сады, школы, поликлиники, больницы, спортивные площадки и центры, дома детского творчества, реабилитационные центры для инвалидов, приюты для животных.
Сейчас все застроят человейниками, обратно ничего вернуть нельзя будет. Эти старые крошечные дома в тени многоэтажек смотрятся убого. Парковочных мест не хватает. В городе бесконечные пробки. Уехать на работу сложно...
17:15:59 22-09-2024
А потом, как Алла Пугачёва будет 10 раз прощаться со сценой)
18:50:48 22-09-2024
Я считаю, что человека нужно отпустить на пенсию уже прямо сейчас.
21:21:17 22-09-2024
2 поликлинику лучше отремонтируйте- памятник архитектуры.
Людей отправили на подселение в другую поликлинику,а на ремонт второй денег нет.
Будем мучаться теперь много лет.
На Союза республик тоже 10 этажки строят без парковочных мест.
22:06:46 22-09-2024
Аркадий, идите уже на пенсию. Не надо уродовать город. Если не на что жить на пенсии, давайте объявим сбор средств
22:19:52 22-09-2024
Так смешно! )) оказывается, можно наехать на градосовет Барнаула и он разрешит застройку. Вот ответ на все вопросы, почему у нас появляются необъяснимые нарушения очевидных правил и норм. Просто наехал и все)) уважаемый Градосовет, уважайте себя, любите город, будьте профессионалами, скажите нет неадекватным мечтам пенсионера.
07:58:01 23-09-2024
Мечта какая-то неказистая, убогая, у господина Аркадия Вахлова. Уважаемый совет, хватит город уродовать, я уже думала что страшнее 3-х поросят" на Ленинском уже не будет. А, нет, ошибалась. Как жаль, Барнаул потерял свой облик и все благодаря Вам.
08:55:49 23-09-2024
А кто говорил, что в старом городе не выше трех этажей?
09:35:49 24-09-2024
Для кого строите господа архитекторы !!!!
В центре города строится ТОСКА, ТЕСНОТА и ДИСКОМФОРТ!
Планировка всех квартир: минимум окон и заглубление комнат внутрь дома для увеличения количества квартир!
Это ли МЕЧТА!