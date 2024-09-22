Дом построят в центре Барнаула, чтобы застройщик мог исполнить мечту и уйти на пенсию

Десятиэтажный дом на улице Пушкина, 23, представили на градсовете уже в четвертый раз

22 сентября 2024, 08:00, ИА Амител

Проект дома в Барнауле на улице Пушкина, 23

Десятиэтажный дом построят в Барнауле на улице Пушкина, 23. Проект одобрили 19 сентября на заседании градсовета только с четвертого раза. До этого архитекторов не устраивало отсутствие необходимого количества парковок, недостаточный уровень благоустройства и невзрачный дизайн фасада. Заказчик проекта, гендиректор ООО СЗ "На Ползунова" Аркадий Вахлов попросил градсовет утвердить проект, чтобы "построить дом мечты и спокойно уйти на пенсию". Эксперты пошли ему навстречу.

Каким будет здание?

Переработанный проект архитектурной мастерской "АрхиЛайн" представил докладчик Алексей Кудрявцев. Он вернулся к изначальной концепции дома, которую больше года назад разработал другой архитектор – Владимир Золотов. Проектно-сметная документация уже прошла независимую экспертизу.

Здание будет десятиэтажным. Подразумевается строительство подземного паркинга. Первый этаж отдадут под нежилые помещения. Первые два этажа и два последних будут облицованы коричневым кирпичом, а между ними штукатурка цвета слоновой кости.

Основная проблема была в количестве парковочных мест. Архитектор Кудрявцев заявил, что машины можно будет оставлять на соседних от дома участках: там есть различные офисы, рядом с которыми можно оставить свой автомобиль.

Что сказали о проекте эксперты?

Заместитель председателя градостроительного совета Антон Воробьев отметил, что необходимо соблюсти все нормативы при размещении автостоянок в пределах участка. Якобы в проекте не все так точно.

"Нужно уточнить отступы до фасадов жилых домов или выполнить расчет рассеивания загрязнения атмосферного воздуха. У вас количество надземной парковки – 17 машино-мест. При нормативе от 11 до 50 штук расстояние должно быть до 15 метров, у вас получается в осях ширина здания минимальная 18 метров. До детских площадок от парковок – норматив 25 метров", – пояснил Антон Воробьев.

Проектировщик Кудрявцев заявил, что знает, как исправить эти недочеты.

Известный барнаульский архитектор Сергей Боженко уверен, что на данном участке нужно строить дом не 10 этажей, а 3-4.

Руководитель мастерской "Классика" Александр Деринг предложил каким-то образом "отделить" дом от зоны благоустройства.

После очередного замечания заказчик проекта, гендиректор ООО СЗ "На Ползунова" Аркадий Вахлов немного "наехал" на членов градсовета.

"Я защищаю свой проект. Хочу просто реализовать свою мечту и спокойно уйти на пенсию", – заявил он.

В итоге градсовет пошел ему навстречу и одобрил проект.