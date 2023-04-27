Знаменитый водоём в этом году окончательно приведут в порядок

27 апреля 2023, 06:50, ИА Амител

Фото: amic.ru

В барнаульском парке "Изумрудный" две недели назад случилось долгожданное событие: знаменитый пруд наконец-то заполнили водой. После многих лет застоя парк вернул себе "визитную карточку", где, как обещают, летом можно будет покататься на катамаранах.

Барнаульцы постарше застали годы, когда парк ещё не был заброшен, а некоторые помнят его под названием парк культуры и отдыха Барнаульского меланжевого комбината. 8 июня 1952 года там открыли пруд, правда, тогда он ещё был озером без бетонного дна.





















Пруд в советское время

Фото: @sovetsky_altay

В 70-х на островке разместили живописную беседку. Два мостика, ведущие на остров с обоих берегов, и раскидистая ива долгие годы служили любимым антуражем для романтических съёмок. Одно время в пруду работал фонтан.





Пруд в начале 2000-х

Фото: @sovetsky_altay

Со временем парк начал приходить в упадок, аттракционы ржавели, за прудом никто не следил. В 2013 году мостики признали аварийными и запретили по ним проход.

















































Парк в 2014-2018 годах

Фото: amic.ru

В 2020 году в парке началась большая реконструкция в несколько этапов. В конце апреля этого года стартовал заключительный, четвёртый этап благоустройства. Парк почти обрёл окончательный вид, в нём уже восстановили легендарный пруд с мостиком, установили беседку, новые лавочки и павильоны, благоустроили набережную.

Горожане уже облюбовали возрождённый парк и с удовольствием, как в прежние времена, устраивают фотосессии.





























Пруд в апреле 2023 года

Фото: amic.ru