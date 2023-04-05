Легенда возвращается. Как выглядит парк "Изумрудный" перед финальными работами

Уже в мае в парке должен официально открыться пруд и близлежащая инфраструктура

05 апреля 2023, 07:21, ИА Амител

Парк "Изумрудный" / Фото: Екатерина Смолихина

В конце апреля 2023 года в барнаульском парке "Изумрудный" начнётся заключительный, четвёртый этап благоустройства. Парк почти обрёл окончательный вид, в нём уже восстановили легендарный пруд с мостиком, установили беседку, новые лавочки и павильоны, благоустроили набережную.

Этим летом в "Изумрудном" проведут освещение, сделают ограждение, отреставрируют входные группы, возведут амфитеатр, обустроят пешеходные сети, восстановят Томский тракт, также появится новая парковка со стороны проспекта Сибирского и "зелёный пляж" для отдыха горожан.

Лот на четвёртый этап благоустройства "Изумрудного" уже разыграли на сайте госзакупок. Подрядчик, компания "Виарум", проведёт работы за 117 млн рублей.

Ранее руководитель "Изумрудного" Владислав Вакаев рассказал amic.ru, что в 2023 году строительство инфраструктуры в парке закончится. Однако продолжится высадка зелёных насаждений: деревьев, кустарников и газонов.

















































































Парк "Изумрудный" перед четвёртым этапом благоустройства / Фото: Екатерина Смолихина

Вакаев пообещал, что и пруд, и визит-центр на берегу водоёма запустят в эксплуатацию в 2023 году. Их официальное открытие планируют провести в середине мая, отметил он.

А перед началом финального этапа обустройства знаменитого парка фотокорреспондент amic.ru Екатерина Смолихина прогулялась по его дорожкам и запечатлела, как общественное пространство выглядит сейчас.