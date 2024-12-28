На курорте "Манжерок" ищут контролера себестоимости продуктов. Топ необычных вакансий

Соискателям предлагают возможность получения льготной ипотеки и минимальные ставки по потребительским кредитам СберБанка

28 декабря 2024, 10:00, ИА Амител

Курорт "Манжерок" / Фото: amic.ru / Александра Черданцева

Самые необычные вакансии, которые открыты в декабре 2024 года для соискателей из Алтайского края, назвали аналитики онлайн-сервиса по поиску работы hh.ru. В топ попали специалист по назначению встреч, дражировщик, риск-менеджер и другие.

"Всесезонный курорт "Манжерок" ищет старшего специалиста по контролю себестоимости продуктов. Необходимо делать аудит текущих показателей учета (фудкост, процент списаний), работать с бухгалтерскими счетами, статьями затрат, распределением доходов и расходов по итогам месяца, а также исследовать и анализировать рынок продуктов. Соискателям предлагают проживание, компенсацию расходов на переезд, корпоративное питание, скидки на пользование услугами курорта, занятия по горным лыжам и сноуборду, возможность получения льготного ипотечного кредитования и минимальные ставки по потребительским кредитам СберБанка", – говорится в объявлении.

Также среди жителей Алтайского края Барнаульская газораспределительная компания ищет главного специалиста по рискам с заработной платой от 45 тыс. рублей на руки. Риск-менеджеру предстоит предотвращать кризисы бизнес-процессов на предприятии – создавать карты рисков, выявлять текущие проблемы, оценивать угрозы и составлять статистику по чрезвычайным ситуациям. На должность рассматриваются кандидаты с высшим образованием и опытом работы от одного года.

Соискателям с навыками активных продаж доступна вакансия специалиста по назначению встреч с заработной платой от 50 тыс. рулей на руки. Ему предстоит вести телефонные переговоры с потенциальными партнерами маркетингового агентства и организовывать встречи с ними. Вакансия подойдет коммуникабельным и инициативным кандидатам, имеющим опыт ведения переговоров с руководителями крупных компаний.

Есть и вакансия дражировщика – специалиста по изготовлению кондитерских изделий. В обязанности работника будет входить производство драже – его накатка, калибровка и нанесение сахарного покрытия на конфеты с соблюдением технологических параметров. Вакансия доступна кандидатам со средним специальным образованием и опытом работы от одного года. Предлагаемая заработная плата – от 40 до 65 тыс. рублей.

В список необычных вакансий также попали предложения для специалиста по настройке слуховых аппаратов, ученика разметчика алмазов, флипперовщика бортовых колец и инженера группы исследований воды.