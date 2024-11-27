В Барнауле ищут фотографа зубов, протезов и ртов "до и после". Топ необычных вакансий
Какие еще специалисты требуются в Алтайском крае?
27 ноября 2024, 11:40, ИА Амител
Самые необычные вакансии, которые открыты в ноябре 2024 года для соискателей из Алтайского края, назвали аналитики онлайн-сервиса по поиску работы hh.ru. В топ попали дентальный фотограф, крановщик плавучего крана, стерженщик и прядильщик.
"Сеть частных стоматологических клиник открыла вакансию дентального фотографа с зарплатой от 47 тыс. рублей на руки. Сотруднику предстоит фотографировать ротовую полость пациентов – их протезы, коронки и импланты, обрабатывать фотографии и создавать демонстрационные коллажи результатов "до/после". На должность рассматриваются кандидаты, владеющие навыками портретной съемки и макросъемки. Работодатель предлагает соискателям обучение по дентальной фотографии за счет компании и скидки на стоматологические услуги клиники", – говорится в объявлении.
Также среди жителей Алтайского края ищут крановщика плавучего крана с зарплатой от 70 до 75 тыс. рублей на руки. Шкипер будет обеспечивать техническое обслуживание судовой техники и выполнять погрузочные и разгрузочные работы. Для того чтобы претендовать на должность, кандидату необходимо иметь квалификационное свидетельство и удостоверение крановщика.
Для кандидатов со средним техническим образованием доступна вакансия стерженщика. В обязанности такого специалиста входит изготовление каркасов на стержневых и пескодувных машинах, а также их отделка, окраска и установка. Работодатель гарантирует сотрудникам частичную компенсацию стоимости жилья, питания в столовой и оплаты детского сада.
В список необычных вакансий ноября также попали предложения для видеодизайнера, symfony-разработчика, прядильщика и специалиста по наклейке кварцвинила.
11:58:45 27-11-2024
а должность PR (ORNO) Актера нет?
100% гарантия от всех болячек.
12:09:14 27-11-2024
Зяма (11:58:45 27-11-2024) а должность PR (ORNO) Актера нет?100% гарантия от всех б... А вы актер "ДО" или "ПОСЛЕ"?
13:19:22 27-11-2024
Гость (12:09:14 27-11-2024) А вы актер "ДО" или "ПОСЛЕ"?... Я актер "ВМЕСТО".
12:55:11 27-11-2024
откликались на фотографа, ни ответа, ни привета. мутная какая то контора
13:00:24 27-11-2024
гость (12:55:11 27-11-2024) откликались на фотографа, ни ответа, ни привета. мутная как... Скорее всего, они так зазывают клиентов, обещают скидки на стоматологическую помощь)))
15:34:08 27-11-2024
скрытая бесплатная реклама, наивняк. Каждый ортодонт САМ фоткает всё. как и хирург и пр. Этому в Мединституте учат про сбор анамнеза и тд