В Барнауле ищут фотографа зубов, протезов и ртов "до и после". Топ необычных вакансий

Какие еще специалисты требуются в Алтайском крае?

27 ноября 2024, 11:40, ИА Амител

Зубы / Фото: unsplash.com / Enis Yavuz

Самые необычные вакансии, которые открыты в ноябре 2024 года для соискателей из Алтайского края, назвали аналитики онлайн-сервиса по поиску работы hh.ru. В топ попали дентальный фотограф, крановщик плавучего крана, стерженщик и прядильщик.

"Сеть частных стоматологических клиник открыла вакансию дентального фотографа с зарплатой от 47 тыс. рублей на руки. Сотруднику предстоит фотографировать ротовую полость пациентов – их протезы, коронки и импланты, обрабатывать фотографии и создавать демонстрационные коллажи результатов "до/после". На должность рассматриваются кандидаты, владеющие навыками портретной съемки и макросъемки. Работодатель предлагает соискателям обучение по дентальной фотографии за счет компании и скидки на стоматологические услуги клиники", – говорится в объявлении.

Также среди жителей Алтайского края ищут крановщика плавучего крана с зарплатой от 70 до 75 тыс. рублей на руки. Шкипер будет обеспечивать техническое обслуживание судовой техники и выполнять погрузочные и разгрузочные работы. Для того чтобы претендовать на должность, кандидату необходимо иметь квалификационное свидетельство и удостоверение крановщика.

Для кандидатов со средним техническим образованием доступна вакансия стерженщика. В обязанности такого специалиста входит изготовление каркасов на стержневых и пескодувных машинах, а также их отделка, окраска и установка. Работодатель гарантирует сотрудникам частичную компенсацию стоимости жилья, питания в столовой и оплаты детского сада.

В список необычных вакансий ноября также попали предложения для видеодизайнера, symfony-разработчика, прядильщика и специалиста по наклейке кварцвинила.