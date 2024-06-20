На лечение отправили 19-летнего барнаульца, который убил друга и бегал с ножом

Экспертиза показала, что в момент совершения преступления парень не осознавал характер своих действий

20 июня 2024, 09:15, ИА Амител

Судейский молоток / Фото: unsplash.com

В Барнауле отправили на лечение 19-летнего жителя, который зарезал друга и бегал с ножом по улице, сообщили в СК Алтайского края.

27 февраля молодой человек находился у себя в квартире на улице Матросова и вместе с тремя знакомыми употреблял наркотики. В какой-то момент он стал вести себя агрессивно: начал бить друга табуретом, потом – сковородой, а затем нанес ему минимум 13 ножевых ранений. После этого парень с ножом выбежал на улицу, где его задержали полицейские.

Впоследствии в отношении горожанина возбудили дело об убийстве, а психолого-психиатрическая экспертиза выявила у него наличие психзаболевания и доказала, что в момент совершения преступления он не осознавал, что творит.

В итоге суд постановил отправить парня на принудительное психиатрическое лечение в стационарных условиях с интенсивным наблюдением.