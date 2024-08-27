На Алтае в конце лета официально разрешат продавать алкоголь на летних верандах кафе
Оказывается, раньше делать это было нельзя
27 августа 2024, 07:14, Александра Черданцева
Депутаты Алтайского краевого Заксобрания собираются внести поправки в закон о продаже алкогольной продукции. В него включат пункт, что хмельные напитки можно будет продавать на летних верандах кафе. Вопрос рассмотрят на сессии 28 августа.
Сейчас в краевом законе такой нормы нет, формально "летники" подают алкоголь незаконно. Не было раньше этой нормы и в федеральном законе, пока в мае 2024-го в него не внесли изменения. За такую торговлю полагался административный штраф, что не мешало заведениям приносить своим гостям летних веранд карту бара. Как ранее рассказывала "Парламентской газете" первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, соавтор законопроекта Надежда Школкина, заведения либо делали вид, что не знают о запрете, либо говорили, что веранда – это одно целое с самим рестораном.
Итак, после обновления краевого закона будет разрешено продавать алкогольную продукцию на летних верандах, прилегающих к стационарным объектам общественного питания (кафе, ресторанам и пр.). Но есть условия. Общепит должен:
- иметь лицензию на розничную продажу алкогольной продукции;
- соблюдать требования к продаже алкоголя;
- обеспечить на летней веранде все условия по продаже алкоголя.
Напомним, ранее депутаты АКЗС продлили время продажи спиртных напитков в регионе. Сейчас купить их можно с 9 утра до 21 вечера, с 1 сентября 2024 года – до 22 часов вечера.
07:26:39 27-08-2024
Спасибо, а то мы и не знали, и без чьего то сопливого разрешения пили на летних террасах вино)
07:45:12 27-08-2024
Гость (07:26:39 27-08-2024) Спасибо, а то мы и не знали, и без чьего то сопливого разреш... В90х была тема "С пивом по жизни"
Хошь в трамвае, шошь в газели пенным побалуй себя.
Красота !
07:41:01 27-08-2024
В него включат пункт, что хмельные напитки можно будет продавать на летних верандах кафе - продают в помещении, употребляют на веранде.
И так всё законно.
09:24:37 27-08-2024
Олег (07:41:01 27-08-2024) В него включат пункт, что хмельные напитки можно будет прода... И шторы блэк-аут, что дети с улицы не видели.
07:55:25 27-08-2024
они бы еще в декабре разрешили. очень ко времени
09:35:18 27-08-2024
Гость (07:55:25 27-08-2024) они бы еще в декабре разрешили. очень ко времени... Это будут зимние веранды. С печным отоплением
11:16:09 27-08-2024
Запретить эти бомжверанды нужно. Какие-то нищебробы и маргиналы собираются там и таращатся на прохожих потягивая спиртные напитки неизвестного происхождения принесенные с собой. Каждый год около гостиницы Сибирь закрывают эту убогую палатку, а они в нарушение закона опять открывают. Вот месяца бы на три (на летний период) хозяина этой палатки за открытие арестовать года три подряд лишить его летнего отдыха, как он лишает граждан живущих через дорогу в жилом доме может толк бы и был.