На Алтае в конце лета официально разрешат продавать алкоголь на летних верандах кафе

Оказывается, раньше делать это было нельзя

27 августа 2024, 07:14, Александра Черданцева

Летнее кафе в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Депутаты Алтайского краевого Заксобрания собираются внести поправки в закон о продаже алкогольной продукции. В него включат пункт, что хмельные напитки можно будет продавать на летних верандах кафе. Вопрос рассмотрят на сессии 28 августа.

Сейчас в краевом законе такой нормы нет, формально "летники" подают алкоголь незаконно. Не было раньше этой нормы и в федеральном законе, пока в мае 2024-го в него не внесли изменения. За такую торговлю полагался административный штраф, что не мешало заведениям приносить своим гостям летних веранд карту бара. Как ранее рассказывала "Парламентской газете" первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, соавтор законопроекта Надежда Школкина, заведения либо делали вид, что не знают о запрете, либо говорили, что веранда – это одно целое с самим рестораном.

Итак, после обновления краевого закона будет разрешено продавать алкогольную продукцию на летних верандах, прилегающих к стационарным объектам общественного питания (кафе, ресторанам и пр.). Но есть условия. Общепит должен:

иметь лицензию на розничную продажу алкогольной продукции;

соблюдать требования к продаже алкоголя;

обеспечить на летней веранде все условия по продаже алкоголя.

Напомним, ранее депутаты АКЗС продлили время продажи спиртных напитков в регионе. Сейчас купить их можно с 9 утра до 21 вечера, с 1 сентября 2024 года – до 22 часов вечера.