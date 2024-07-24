Будут ли в Барнауле продавать алкоголь на День города в 2024 году?
Рассказываем, какое решение по поводу торговли спиртным приняли власти
24 июля 2024, 08:15, ИА Амител
Покупатели и продавцы в магазине / Фото: amic.ru
До Дня города в Барнауле осталось чуть больше месяца. Впервые за долгое время свой день рождения краевая столица отметит в августе, а не в сентябре. Уже известно, будут ли в этот день продавать алкоголь.
О том, получится на День города в Барнауле купить алкоголь, – в материале amic.ru.
1
Когда в Барнауле День города в 2024 году?
В этом году День города барнаульцы будут отмечать в субботу, 31 августа.
2
Будут ли в этот день в Барнауле продавать алкоголь?
Нет. Торговля спиртным на День города в Барнауле будет запрещена.
3
Почему в Барнауле не будут продавать алкоголь на День города?
Так гласит региональный закон. Обычно решение о том, ограничивать ли торговлю спиртным на тот или иной праздник, принимает муниципалитет.
Но в Алтайском крае действует закон, который строго запрещает продажу алкоголя на два праздника – День Победы и День города. Так что 31 августа реализация спиртных напитков будет в любом случае запрещена.
4
Где именно будет запрещена продажа алкоголя в Барнауле?
Речь идет обо всех предприятиях розничной торговли.
5
Где все равно будут продавать алкоголь на День города?
В заведениях общепита. На них действие закона не распространяется.
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08:32:49 24-07-2024
Спасибо за предупреждение... Купим заранее..
08:53:10 24-07-2024
Макс (08:32:49 24-07-2024) Спасибо за предупреждение... Купим заранее.. ... Берите больше
09:16:38 24-07-2024
Очередной закон дисциплинирующий алкашей
09:40:16 24-07-2024
Какие всё-таки в редакции душевные и заботливые люди! Загодя предупреждают, понимают, что такой великий кермис, День города, не может проходить насухую!
09:40:31 24-07-2024
сколько не бери заранее -все мало(
11:07:58 24-07-2024
Пойду прям щас закуплюсь)
21:18:27 09-08-2024
Гость (11:07:58 24-07-2024) Пойду прям щас закуплюсь)... Уверен, что продукт доживёт до дня города?))
14:18:57 24-07-2024
может хватит бухать?! вам самим то не противно, алкаши.... как вонючие животные выглядите
17:11:59 24-07-2024
Гость (14:18:57 24-07-2024) может хватит бухать?! вам самим то не противно, алкаши.... к...
Некоторые ЗОЖники выглядят гораздо хуже алкашей. И с головой у них не все в порядке.