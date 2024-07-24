Рассказываем, какое решение по поводу торговли спиртным приняли власти

24 июля 2024, 08:15, ИА Амител

Покупатели и продавцы в магазине / Фото: amic.ru

До Дня города в Барнауле осталось чуть больше месяца. Впервые за долгое время свой день рождения краевая столица отметит в августе, а не в сентябре. Уже известно, будут ли в этот день продавать алкоголь.

О том, получится на День города в Барнауле купить алкоголь, – в материале amic.ru.

1 Когда в Барнауле День города в 2024 году? В этом году День города барнаульцы будут отмечать в субботу, 31 августа.

2 Будут ли в этот день в Барнауле продавать алкоголь? Нет. Торговля спиртным на День города в Барнауле будет запрещена.

3 Почему в Барнауле не будут продавать алкоголь на День города? Так гласит региональный закон. Обычно решение о том, ограничивать ли торговлю спиртным на тот или иной праздник, принимает муниципалитет. Но в Алтайском крае действует закон, который строго запрещает продажу алкоголя на два праздника – День Победы и День города. Так что 31 августа реализация спиртных напитков будет в любом случае запрещена.

4 Где именно будет запрещена продажа алкоголя в Барнауле? Речь идет обо всех предприятиях розничной торговли.