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Будут ли в Барнауле продавать алкоголь на День города в 2024 году?

Рассказываем, какое решение по поводу торговли спиртным приняли власти

24 июля 2024, 08:15, ИА Амител

Покупатели и продавцы в магазине / Фото: amic.ru
Покупатели и продавцы в магазине / Фото: amic.ru

До Дня города в Барнауле осталось чуть больше месяца. Впервые за долгое время свой день рождения краевая столица отметит в августе, а не в сентябре. Уже известно, будут ли в этот день продавать алкоголь.

О том, получится на День города в Барнауле купить алкоголь, – в материале amic.ru.

1

Когда в Барнауле День города в 2024 году?

В этом году День города барнаульцы будут отмечать в субботу, 31 августа.
2

Будут ли в этот день в Барнауле продавать алкоголь?

Нет. Торговля спиртным на День города в Барнауле будет запрещена.
3

Почему в Барнауле не будут продавать алкоголь на День города?

Так гласит региональный закон. Обычно решение о том, ограничивать ли торговлю спиртным на тот или иной праздник, принимает муниципалитет.
Но в Алтайском крае действует закон, который строго запрещает продажу алкоголя на два праздника – День Победы и День города. Так что 31 августа реализация спиртных напитков будет в любом случае запрещена.
4

Где именно будет запрещена продажа алкоголя в Барнауле?

Речь идет обо всех предприятиях розничной торговли.
5

Где все равно будут продавать алкоголь на День города?

В заведениях общепита. На них действие закона не распространяется.
Барнаул День города
Читайте также в сюжете: День города Барнаула - 2024

Комментарии 9

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Макс

08:32:49 24-07-2024

Спасибо за предупреждение... Купим заранее..

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Гость

08:53:10 24-07-2024

Макс (08:32:49 24-07-2024) Спасибо за предупреждение... Купим заранее.. ... Берите больше

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Гость

09:16:38 24-07-2024

Очередной закон дисциплинирующий алкашей

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Гость

09:40:16 24-07-2024

Какие всё-таки в редакции душевные и заботливые люди! Загодя предупреждают, понимают, что такой великий кермис, День города, не может проходить насухую!

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Гость

09:40:31 24-07-2024

сколько не бери заранее -все мало(

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Гость

11:07:58 24-07-2024

Пойду прям щас закуплюсь)

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Гость

21:18:27 09-08-2024

Гость (11:07:58 24-07-2024) Пойду прям щас закуплюсь)... Уверен, что продукт доживёт до дня города?))

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Гость

14:18:57 24-07-2024

может хватит бухать?! вам самим то не противно, алкаши.... как вонючие животные выглядите

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Гость

17:11:59 24-07-2024

Гость (14:18:57 24-07-2024) может хватит бухать?! вам самим то не противно, алкаши.... к...
Некоторые ЗОЖники выглядят гораздо хуже алкашей. И с головой у них не все в порядке.

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