На льготные кредиты для IT-компаний выделят еще 2,5 млрд рублей

Программа, как отметили в правительстве, пользуется большим спросом

16 августа 2024, 09:32, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/591558

Михаил Мишустин, председатель Правительства Российской Федерации, объявил о выделении дополнительных 2,5 миллиарда рублей на поддержку программы льготного кредитования для проектов по цифровой трансформации. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Михаила Мишустина, данная программа пользуется большим спросом среди предпринимателей. Предоставление этих средств позволит завершить ранее начатые проекты, что крайне важно для дальнейшего развития цифровизации и цифровой трансформации в различных отраслях экономики.

Как отметил председатель Правительства, субсидируемая ставка по этой программе составляет от 1 до 5% годовых. Для аккредитованных предприятий ставка не превышает 3%. Размер займа может достигать 10 миллиардов рублей.

Эти средства можно использовать для создания и внедрения российских IT-продуктов, покупки программного обеспечения и лицензий на него, разработки собственных технологий и софта, оплаты труда работников и других целей, связанных с цифровой трансформацией.