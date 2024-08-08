Каким специалистам на Алтае предлагают самую большую зарплату и поменьше?
В крае работникам лишь из двух сфер деятельности готовы в среднем платить более 100 тысяч рублей
08 августа 2024, 12:40, ИА Амител
Аналитики онлайн-сервиса по поиску работы hh.ru выяснили, какая средняя предлагаемая зарплата сложилась в Алтайском крае по итогам июля, и как она изменилась с начала года.
"В Алтайском крае самые высокие зарплаты, превышающие 100 тысяч рублей, сейчас предлагают специалистам из сфер "Сельское хозяйство" (108 тыс. рублей в среднем) и "Добыча сырья" (106,5 тыс. рублей)", - говорится в исследовании.
Высокооплачиваемых кадры из следующих направлений:
- "Стратегия, инвестиции, консалтинг" (94,9 тыс. рублей);
- "Транспорт, логистика, перевозки" (90,7 тыс. рублей);
- "Высший и средний менеджмент" (88,4 тыс. рублей);
- "Строительство, недвижимость" (79,9 тыс. рублей);
- "Рабочий персонал" (72,1 тыс. рублей);
- "Автомобильный бизнес" (69,9 тыс. рублей);
- "Производство, сервисное обслуживание" (68,9 тыс. рублей);
- "Маркетинг, реклама, PR" (60,9 тыс. рублей);
- "Административный персонал" (60,1 тыс. рублей);
- "Закупки" (59,4 тыс. рублей);
- "Информационные технологии" (55,7 тыс. рублей).
По итогам июля средняя предлагаемая зарплата в Алтайском крае составила 54,3 тыс. рублей. По сравнению с январем 2024 года она выросла на 23%, или на +10 тыс. рублей. В России зарплатное предложение достигло 69,5 тыс. рублей, с начала года оно выросло на 22% (+12,7 тыс. рублей).
Среди регионов Сибири наиболее высокие зарплаты сейчас готовы платить в Красноярском крае (73,8 тыс. рублей в среднем), в Иркутской области (69,4 тыс. рублей) и Новосибирской области (65,5 тыс. рублей).
12:43:08 08-08-2024
Сейчас начнется. Пойду пивка налью и чипсиков насыплю.
12:50:36 08-08-2024
Гость (12:43:08 08-08-2024) Сейчас начнется. Пойду пивка налью и чипсиков насыплю. ... этак вы через пару часов вы до коньяка с горгонзолой с медом дозреете
12:52:56 08-08-2024
Миграционная убыль населения в Алтайском крае ускоряется,потому что в других регионах зарплата растет быстрее , чем у нас. Край никак не поспевает за средней зарплатой в соседних регионах. Родственники уехали, ни минуты не пожалели. Другой уровень жизни,зарплата в два раза больше.
13:03:34 08-08-2024
Гость (12:52:56 08-08-2024) Миграционная убыль населения в Алтайском крае ускоряется,пот... Зарплата в два раза больше, ну так и другой уровень жизни...?...
12:56:39 08-08-2024
Это они ещё в военкомат не обращались
13:02:03 08-08-2024
Средняя зарплата в России после развала СССР и всех либеральных реформ не изменялась, и всегда была равна стоимости десяти баррелей нефти!!!...
19:57:44 09-08-2024
Гость (13:02:03 08-08-2024) Средняя зарплата в России после развала СССР и всех либераль... ]
Не проверяла. Но может такое быть)
13:12:39 08-08-2024
Меньше 500 тыс не зарабатывал лет 5 уже, правда мелким бизнесом занимаюсь.
13:57:38 08-08-2024
На сегодняшний день даже в среднем не выходит 54 т.р. Живу в городе курорте. Смешно.
14:12:13 08-08-2024
Я вот одно не понимаю, зачем это фигню писать и вводить в заблуждение людей.
Дело в том, что нужно считать не среднюю зарплату, возможности на среднюю зарплату.
Сейчас на 100 тыс руб, можно прожить так же как и пару лет назад на 50 тыс. руб.
16:21:34 09-08-2024
Про медицину не упомянули, лечить не кому людей стало в нашем городе Бийске. Вот и еще причина. И про зарплаты пишут завышенные, зарплаты у основной массы людей от 25 до 40 тыс.руб. Цены каждый день растут.
21:14:09 09-08-2024
Ахах... с хедхантера они статистику берут... а кто-то проверяет? Платятся эти деньги? Клоуны... я-то думаю... половина предриятий устраивают самозанятыми... половина из них на минималку... а у нас средняя растёт и растёт... вот оно что... с картинок они среднюю зарплату считают. Так да! Заживём!
17:05:03 11-08-2024
Когда же у нашего правительства откроются глаза. Сколько же мы ещё будем бедствовать? Я работаю в лаборатории с кровью , и со всеми опасными отходами. А должность моя уборщица служебных помещений, не санитарка. И зарплата у меня 19 тысяч и даже вредности нет. Большое-пребольшое спасибо вам наше выше стоящее руководство. Мы скоро с голоду будем помирать.