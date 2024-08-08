Каким специалистам на Алтае предлагают самую большую зарплату и поменьше?

В крае работникам лишь из двух сфер деятельности готовы в среднем платить более 100 тысяч рублей

08 августа 2024, 12:40, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

Аналитики онлайн-сервиса по поиску работы hh.ru выяснили, какая средняя предлагаемая зарплата сложилась в Алтайском крае по итогам июля, и как она изменилась с начала года.

"В Алтайском крае самые высокие зарплаты, превышающие 100 тысяч рублей, сейчас предлагают специалистам из сфер "Сельское хозяйство" (108 тыс. рублей в среднем) и "Добыча сырья" (106,5 тыс. рублей)", - говорится в исследовании.

Высокооплачиваемых кадры из следующих направлений:

"Стратегия, инвестиции, консалтинг" (94,9 тыс. рублей);

"Транспорт, логистика, перевозки" (90,7 тыс. рублей);

"Высший и средний менеджмент" (88,4 тыс. рублей);

"Строительство, недвижимость" (79,9 тыс. рублей);

"Рабочий персонал" (72,1 тыс. рублей);

"Автомобильный бизнес" (69,9 тыс. рублей);

"Производство, сервисное обслуживание" (68,9 тыс. рублей);

"Маркетинг, реклама, PR" (60,9 тыс. рублей);

"Административный персонал" (60,1 тыс. рублей);

"Закупки" (59,4 тыс. рублей);

"Информационные технологии" (55,7 тыс. рублей).

По итогам июля средняя предлагаемая зарплата в Алтайском крае составила 54,3 тыс. рублей. По сравнению с январем 2024 года она выросла на 23%, или на +10 тыс. рублей. В России зарплатное предложение достигло 69,5 тыс. рублей, с начала года оно выросло на 22% (+12,7 тыс. рублей).

Среди регионов Сибири наиболее высокие зарплаты сейчас готовы платить в Красноярском крае (73,8 тыс. рублей в среднем), в Иркутской области (69,4 тыс. рублей) и Новосибирской области (65,5 тыс. рублей).