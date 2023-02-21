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На Масленицу вместо чучела сожгут четырёхметрового Хагги Вагги

Синего монстра делали две недели

21 февраля 2023, 15:31, ИА Амител

Фото: скриншот с YouTube-канала The Meme Scheme
Фото: скриншот с YouTube-канала The Meme Scheme

В Липецкой области в археологическом парке "Аргамач" сожгут популярного персонажа современной культуры, сообщает LipetskMedia.

"На Масленицу 2023 года в языках племени суждено погибнуть монстру Хагги Вагги – герою популярных мемов, персонажу хоррор-игры Poppy Playtime", – рассказали в парке.

В высоту чучело, которое делали две недели, более четырёх метров.

Стоит отметить, что ранее в парке огню предавали злодея Волан-де-Морта из "Гарри Поттера", короля ночи из "Игры престолов", Венома из одноимённого фильма и даже чучело COVID-19.

Ранее amic.ru рассказал, кто такой Хагги Вагги, из-за которого поругались мамы в барнаульском детсаду.

Читайте также в сюжете: Масленица-2023

Комментарии 10

  • Уже и до масленицы добрались басурмане, ничего русского не остается
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Дебилы!
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Писали, что очень токсичная игрушка. Изымали из продажи. Кто купил - избавьтесь.
    21 февраля, Гость   Ответить
  • идиотизм
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Кто купил - избавьтесь - это только ты тут токсик и душнила
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Кто купил - избавьтесь. - угу-угу. Вот прямо все хаги-ваги от любого производителя токсичны - что от (условно) московского, что от китайского, что от корейского. И да, на заборе тоже пишут. Но это ни о чем не говорит.
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Почему не чучело байдена?
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Охренели. Сжечь надо обязательно чучело масленицы чтобы весна и лето были теплыми и плодородными
    21 февраля, Гость   Ответить
  • А зачем нам чючела иностранные на нашей масленнице, кому такая бредовая идея в голову пришла.
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Жечь надо чучело Зеленского.
    22 февраля, Гость   Ответить
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