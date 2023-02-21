На Масленицу вместо чучела сожгут четырёхметрового Хагги Вагги

Синего монстра делали две недели

21 февраля 2023, 15:31, ИА Амител

Фото: скриншот с YouTube-канала The Meme Scheme

В Липецкой области в археологическом парке "Аргамач" сожгут популярного персонажа современной культуры, сообщает LipetskMedia.

"На Масленицу 2023 года в языках племени суждено погибнуть монстру Хагги Вагги – герою популярных мемов, персонажу хоррор-игры Poppy Playtime", – рассказали в парке.

В высоту чучело, которое делали две недели, более четырёх метров.

Стоит отметить, что ранее в парке огню предавали злодея Волан-де-Морта из "Гарри Поттера", короля ночи из "Игры престолов", Венома из одноимённого фильма и даже чучело COVID-19.

Ранее amic.ru рассказал, кто такой Хагги Вагги, из-за которого поругались мамы в барнаульском детсаду.