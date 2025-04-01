На Мемориале Славы начали реставрировать фамилии барнаульцев
С приходом тепла на памятнике начнут проводить и другие работы
01 апреля 2025, 16:16, ИА Амител
В Барнауле на Мемориале Славы начались реставрационные работы, сообщили в пресс-службе администрации города.
На пантеоне восстанавливают поврежденные буквы в фамилиях горожан: специалисты их шлифуют и покрывают лаком.
С приходом тепла также намерены провести спецочистку скульптурной группы "Прощание", стелы и геральдических барельефов.
Завершить все работы на Мемориале Славы планируют к началу мая.
Помимо этого, также благоустроят памятники воинам, погибшим в ВОВ, в поселках Черницк, Березовка, Бельмесево и в селе Гоньба.
Накануне стало известно, что в Алтайском крае шьют знамя Победы из имен героев ВОВ и СВО, чтобы пронести 9 мая по улицам города.
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