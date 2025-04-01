На Мемориале Славы начали реставрировать фамилии барнаульцев

С приходом тепла на памятнике начнут проводить и другие работы

01 апреля 2025, 16:16, ИА Амител

Фото: администрация Барнаула / barnaul.org

В Барнауле на Мемориале Славы начались реставрационные работы, сообщили в пресс-службе администрации города.

На пантеоне восстанавливают поврежденные буквы в фамилиях горожан: специалисты их шлифуют и покрывают лаком.

С приходом тепла также намерены провести спецочистку скульптурной группы "Прощание", стелы и геральдических барельефов.

Завершить все работы на Мемориале Славы планируют к началу мая.

Помимо этого, также благоустроят памятники воинам, погибшим в ВОВ, в поселках Черницк, Березовка, Бельмесево и в селе Гоньба.

Накануне стало известно, что в Алтайском крае шьют знамя Победы из имен героев ВОВ и СВО, чтобы пронести 9 мая по улицам города.