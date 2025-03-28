Ветераны ВОВ получат звание "Почетный гражданин Барнаула" в особом порядке

Такую меру поддержки участников Великой Отечественной войны введут в городе к 80-й годовщине Победы

28 марта 2025, 15:40, ИА Амител

Виктор Томенко и ветеран / Фото: amic.ru / Алина Богомолова

Участники Великой Отечественной войны получат звание "Почетный гражданин города Барнаула" в честь годовщины Победы. Особый порядок присвоения на заседании 28 марта приняли депутаты городской думы. Рассказываем, кто сможет получить это звание.

Кто имеет право на получение звания?

Звание "Почетный гражданин города Барнаула" присваивается тем, кто имеет статус ветерана ВОВ по федеральному закону (ФЗ № 5 "О ветеранах"). Это, например:

непосредственные участники войны;

лица вольнонаемного состава армии и флота, войск и органов внутренних дел, органов госбезопасности, занимавшие штатные должности в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии;

сотрудники разведки, контрразведки;

работники предприятий и военных объектов, наркоматов, ведомств, переведенные в период ВОВ на положение лиц, состоящих в рядах Красной Армии;

партизаны, участники подпольных групп, других антифашистских формирований;

лица, награжденные медалью "За оборону Ленинграда", инвалиды с детства, пострадавшие в ВОВ;

лица, награжденные знаками "Жителю блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя", "Житель осажденного Сталинграда";

лица, работавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев.

"По данным на начало года, в Барнауле живет 24 участника Великой Отечественной войны. И нам очень почетно и ответственно принимать такое решение", – прокомментировала председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич.

Кто не имеет права на получение звания?

Звание не дадут тому участнику войны, который ранее уже стал почетным гражданином Алтайского края или другого региона России, почетным гражданином другого города или района.

Когда будут присуждать это звание?

Ветераны смогут получить звание в 2025 году. Причем вручение может быть и посмертным, если участник войны мог претендовать, но умер после 01.01.2025.

"Все участники войны, которые живут в Барнауле, получат это достойное звание до 9 мая", – уточнила Галина Буевич.

Что дает это звание?

При вручении звания "Почетный гражданин города Барнаула" ветеран получает памятную медаль и удостоверение. А также ежемесячную выплату в размере 15 тысяч рублей.

В случае смерти – компенсацию расходов по погребению. Супругам, пережившим почетных граждан и не вступившим в повторный брак, каждый месяц выплачивают по 7,5 тыс. рублей.

Добавим, что подавать ходатайство на присуждение звания должны главы администраций районов Барнаула.