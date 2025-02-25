На месте долгостроя и депо. В Барнауле одобрили строительство трех домов
Реализация проектов рассчитана на два-три года
25 февраля 2025, 08:14, ИА Амител
За январь – февраль администрация города выдала разрешение на строительство 17 объектов. Среди них поликлиника, тепличный комплекс, административные здания, а также три многоквартирных дома. Все объекты построят в центральной части города. Они уже прошли согласование на градсовете, и теперь компании могут приступать к возведению и открывать продажи.
На забытом участке
Проект ЖК на ул. Димитрова, 150 / Фото: мастерская "Структура"
На месте десятилетнего долгостроя на ул. Димитрова, 150, построят ЖК на 87 квартир. В здании появится подземный паркинг на 26 машино-мест, офисные помещения. Во дворе ЖК предусмотрены площадки для игр детей, хозяйственных целей. Выделена зона отдыха с барбекю. Проект дома представляли на градсовете в октябре 2024 года.
Изначально площадку осваивала компания "СтройГАЗ". Компания планировала возвести 16-этажный ЖК с фасадами "под дерево". Однако организация вскоре обанкротилась, проект заморозили, успев построить лишь один этаж, а участок несколько раз перепродавали. Новый проект будет возводить компания "Т-Строй".
Сдать ЖК, согласно выданному разрешению, девелопер должен до 24 января 2027 года.
"Зеленый" ЖК
Проект ЖК на ул. Анатолия, 50, 52 / Фото: мастерская "Тектоника"
Комплекс, состоящий из двух восьмиэтажных корпусов, запланировали на ул. Анатолия, 52. Первый дом – двухподъездный, рассчитанный на 48 крупногабаритных квартир: двух-, трех-, четырехкомнатные. В подземном паркинге запроектировано 34 машино-места, в подвале предусмотрены кладовые. Второй дом меньше. Он одноподъездный, в нем 28 трехкомнатных квартир. Подземный паркинг рассчитан на 17 машино-мест.
Во дворе – детские и игровые площадки, зоны отдыха. На территории со стороны ул. Максима Горького запроектирован благоустроенный сквер. Проект ЖК был представлен на градсовете в начале сентября 2024 года.
Завершить работы на площадке девелопер должен до 5 августа 2027 года.
Комплексный подход
Проект ЖК на ул. Анатолия, 304 / Фото: "Дом.рф"
На ул. Анатолия, 304 (на месте трамвайного депо № 1) компания "Регионстрой" приступит к возведению третьего дома. Ввод в эксплуатацию первого корпуса запланирован уже на этот год. Всего же, согласно предварительным эскизам, многоэтажек в квартале будет четыре.
На территории микрорайона предусмотрены площадки для отдыха взрослых и маломобильных групп населения, зоны для занятий спортом, для игр детей, площадки для хозяйственных целей. Отметим, что рядом (на ул. Гоголя, 242) запроектирован 11-этажный ЖК на 130 квартир.
Сдать третий дом в квартале застройщик должен до 18 марта 2028 года.
08:32:24 25-02-2025
Комплексный подход это когда рядом есть школа, д.сад, поликлиника, остановки общ.транспорта, парковки для каждой квартиры, широкий двор или парк, где можно погулять, а не 3 лавочки на 5 высоток впритык, на искусственном газоне среди 3 сосёнок, которые через полгода засохнут.
09:04:16 25-02-2025
Russkiy (08:32:24 25-02-2025) Комплексный подход это когда рядом есть школа, д.сад, поликл... этого не будет НИКОГДА. и человек сам должен решать брать в таких местах квартиру или нет. а не ныть потом - негде машину парковать
11:00:30 25-02-2025
Russkiy (08:32:24 25-02-2025) Комплексный подход это когда рядом есть школа, д.сад, поликл... сегодня комплексный подход, как и все понятия, сменило своё значение.
сегодня комплексный подход - это как указано сверху...
11:46:47 25-02-2025
Комплексный подход в буржуазном РФ - это построить человейник из "говна и палок", что когда вы пукните на 16 этаже, станет слышно на 1! Заселить половину дома туземцами из Средней Азии! Установить во дворе дома - 2 скамейки, кривую качелю и горку, посадить 3 облезлые ёлки, которые засохнут через полгода!
12:22:59 25-02-2025
Интересно Градостроительный совет согласовывает проекты домов где парковочных мест примерно 30% от общего количества квартир в доме! ...особенно где квартиры большой площади в семье может быть и по два автомобиля! В данном случаи касаемо домов по адресу ул. Анатолия 50, 52 . Действительно когда нибудь население будет финансово грамотнее и покупая квартиру в новом доме будет думать куда парковать авто и предьявлять обоснованные требования к застройщику! - продаёшь квартиру предоставь и парковку!) ...а то в некоторых жк застройщик ещё умудряеться продать парковки заинтересованным инвесторам и все жильзы потом арендуют!!! Учитесь считать свои денежки покупатели недвижиности!)