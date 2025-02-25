На месте долгостроя и депо. В Барнауле одобрили строительство трех домов

Реализация проектов рассчитана на два-три года

25 февраля 2025, 08:14, ИА Амител

Проект ЖК на ул. Анатолия, 50, 52 / Фото: мастерская "Тектоника"

За январь – февраль администрация города выдала разрешение на строительство 17 объектов. Среди них поликлиника, тепличный комплекс, административные здания, а также три многоквартирных дома. Все объекты построят в центральной части города. Они уже прошли согласование на градсовете, и теперь компании могут приступать к возведению и открывать продажи.

На забытом участке

Проект ЖК на ул. Димитрова, 150 / Фото: мастерская "Структура"

На месте десятилетнего долгостроя на ул. Димитрова, 150, построят ЖК на 87 квартир. В здании появится подземный паркинг на 26 машино-мест, офисные помещения. Во дворе ЖК предусмотрены площадки для игр детей, хозяйственных целей. Выделена зона отдыха с барбекю. Проект дома представляли на градсовете в октябре 2024 года.

Изначально площадку осваивала компания "СтройГАЗ". Компания планировала возвести 16-этажный ЖК с фасадами "под дерево". Однако организация вскоре обанкротилась, проект заморозили, успев построить лишь один этаж, а участок несколько раз перепродавали. Новый проект будет возводить компания "Т-Строй".

Сдать ЖК, согласно выданному разрешению, девелопер должен до 24 января 2027 года.

"Зеленый" ЖК

Проект ЖК на ул. Анатолия, 50, 52 / Фото: мастерская "Тектоника"

Комплекс, состоящий из двух восьмиэтажных корпусов, запланировали на ул. Анатолия, 52. Первый дом – двухподъездный, рассчитанный на 48 крупногабаритных квартир: двух-, трех-, четырехкомнатные. В подземном паркинге запроектировано 34 машино-места, в подвале предусмотрены кладовые. Второй дом меньше. Он одноподъездный, в нем 28 трехкомнатных квартир. Подземный паркинг рассчитан на 17 машино-мест.

Во дворе – детские и игровые площадки, зоны отдыха. На территории со стороны ул. Максима Горького запроектирован благоустроенный сквер. Проект ЖК был представлен на градсовете в начале сентября 2024 года.

Завершить работы на площадке девелопер должен до 5 августа 2027 года.

Комплексный подход

Проект ЖК на ул. Анатолия, 304 / Фото: "Дом.рф"

На ул. Анатолия, 304 (на месте трамвайного депо № 1) компания "Регионстрой" приступит к возведению третьего дома. Ввод в эксплуатацию первого корпуса запланирован уже на этот год. Всего же, согласно предварительным эскизам, многоэтажек в квартале будет четыре.

На территории микрорайона предусмотрены площадки для отдыха взрослых и маломобильных групп населения, зоны для занятий спортом, для игр детей, площадки для хозяйственных целей. Отметим, что рядом (на ул. Гоголя, 242) запроектирован 11-этажный ЖК на 130 квартир.

Сдать третий дом в квартале застройщик должен до 18 марта 2028 года.