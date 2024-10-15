"Долгожитель" градсовета. Инвестор "урезал" ЖК, чтобы получить одобрение архитекторов

Дом возведут в застроенном квартале, где расположены ветхие многоквартирники и частные дома

15 октября 2024, 08:35, ИА Амител

Проект дома на ул. Гоголя, 242 / Фото: "Барнаулгражданпроект"

Полтора года ушло у барнаульского девелопера на согласование проекта ЖК на ул. Гоголя, 242. Площадка расположена недалеко от Булыгинского кладбища и трамвайного депо № 1. Работать в квартале будет компания "Союз" семьи Отмашкиных. Впервые эскизы представили летом 2023 года, однако три раза их отклоняли. Только после глубокой переработки проекта комиссия его приняла.

Работа над ошибками

В изначальном варианте ЖК был больше: в двух 12-15-этажных секциях запроектировали 160 квартир. На участке архитекторы предусматривали 79 машино-мест. В новом решении этажность снизилась до 11, а количество квартир – до 130. Число парковок осталось прежним. Эти изменения были внесены по рекомендациям членов градсовета.

Также архитекторы ответили на все замечания, прозвучавшие на прошлых заседаниях: они представили четыре варианта цветовых решений фасадов, выделили место для размещения пожарной техники, уточнили нормативное расстояние от парковок до детских площадок, рассмотрели возможность строительства подземного паркинга.

Докладчик, архитектор компании "Барнаулгражданпроект" Анастасия Жаркова отметила: геологические данные показали высокий уровень грунтовых вод, из-за чего размещать машино-места под землей небезопасно.

Вариант фасадов ЖК на ул. Гоголя, 242 / Фото: "Барнаулгражданпроект"

Также по требованию градсовета дом построят на плитном фундаменте, а не на свайном, для которого используют ударно-вибрационную технику.

Еще один вопрос, который рассмотрели архитекторы, – расположение дома на участке. На градсовете в феврале 2024 года члены комиссии предложили построить ЖК вдоль ул. Гоголя, а не перпендикулярно ей, как изначально спроектировали авторы. Докладчик отметил, что оба варианта могут быть реализованы, но окончательное решение зависит от вердикта градсовета.

В тени или на солнце

Спор о том, как разместить дом, был долгим. Архитектор Владимир Золотов настаивал: здание следует "посадить" вдоль ул. Гоголя.

"Окружающая застройка вряд ли в ближайшее время появится, дом долгое время будет стоять один. Но когда он расположен вдоль красной линии, то больший участок улицы уже будет сформирован", – объяснил он.

Архитектор Сергей Боженко добавил: такой вариант позволит сформировать линию застройки, однако жить в доме будет некомфортно. Дело в том, что в этом случае некоторые квартиры будут выходить на северную сторону, и в них практически не будет естественного света.

Анастасия Жаркова добавила: по расчетам освещаться квартиры будут два с половиной часа в сутки. Нормативный показатель – два часа. Главный архитектор "Алтайгражданпроекта" Евгений Башкиров отметил: эти цифры актуальны для периода с апреля по август. Зимой же на северном фасаде дома света не будет вообще.

На что докладчик сообщила: сами авторы считают более удачным расположение дома перпендикулярно ул. Гоголя. Так заложено и проектом планировки квартала.

"Этот вариант мы и отстаиваем. Второй предлагаем на рассмотрение по просьбе градсовета", – отметила она.

В результате комиссия согласовала проект, и дом разместят перпендикулярно улице.