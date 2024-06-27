На месте схода поезда в Коми нашли тела двух человек

Родственникам погибших выплатят компенсации

27 июня 2024, 14:15, ИА Амител

Место схода поезда / Кадр из видео: МЧС России

На месте схода пассажирского поезда Воркута – Новороссийск обнаружили тела двух человек, сообщили в пресс-службе РЖД.

Кроме того, до сегодняшнего дня было неизвестно местоположение 15-летней девочки. ТАСС отмечает, что ее нашли живой.

В РЖД добавили, что родственники погибших получат страховую выплату в размере 2,025 млн рублей. Еще по 2 млн выплатит компания. Также деньги выделят и пострадавшим: по 1 млн рублей госпитализированным и по 500 тысяч – остальным.

Вечером 26 июня в Коми девять вагонов пассажирского поезда Воркута – Новороссийск сошли с рельсов и перевернулись. Предварительной причиной происшествия называют подмыв ж/д полотна в результате обильных осадков.

Всего в поезде было 14 вагонов, в них находились 232 пассажира. По данным СМИ, травмы получили около 70 человек.