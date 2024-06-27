На месте схода поезда в Коми нашли тела двух человек
Родственникам погибших выплатят компенсации
27 июня 2024, 14:15, ИА Амител
На месте схода пассажирского поезда Воркута – Новороссийск обнаружили тела двух человек, сообщили в пресс-службе РЖД.
Кроме того, до сегодняшнего дня было неизвестно местоположение 15-летней девочки. ТАСС отмечает, что ее нашли живой.
В РЖД добавили, что родственники погибших получат страховую выплату в размере 2,025 млн рублей. Еще по 2 млн выплатит компания. Также деньги выделят и пострадавшим: по 1 млн рублей госпитализированным и по 500 тысяч – остальным.
Вечером 26 июня в Коми девять вагонов пассажирского поезда Воркута – Новороссийск сошли с рельсов и перевернулись. Предварительной причиной происшествия называют подмыв ж/д полотна в результате обильных осадков.
Всего в поезде было 14 вагонов, в них находились 232 пассажира. По данным СМИ, травмы получили около 70 человек.
15:46:31 27-06-2024
В старые добрые советские времена были путевые обходчики, которые и осматривали жд полотно на предмет нарушений и дефектов.
16:04:05 27-06-2024
Гость (15:46:31 27-06-2024) В старые добрые советские времена были путевые обходчики, ко... И в новые злые они никуда не делись.
17:26:43 27-06-2024
Гость (15:46:31 27-06-2024) В старые добрые советские времена были путевые обходчики, ко... Потому и гибли люди сотнями. Например под Ашой в 89-м году.
20:58:46 27-06-2024
Гость (17:26:43 27-06-2024) Потому и гибли люди сотнями. Например под Ашой в 89-м году.... Там другое. Но в целом согласен, гораздо больше аварий было.