Долгострой 10 лет портил внешний облик центра города

20 ноября 2023, 09:16, ИА Амител

Строительство / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Новоалтайске, на ул. 40 лет Победы, 11, возведут современный многоквартирный дом. Он будет переменной этажности – 7-12 уровней. Проект ЖК уже презентовали на градсовете в администрации. Об этом сообщил глава города Владимир Бодунов на стратегической сессии по архитектуре, строительству и благоустройству.

"На участке 10 лет находился долгострой – незавершенный ТЦ. Мы связались с собственником и в результате переговоров разрешенное использование земельного участка было изменено. Проект дома уже рассмотрели на градсовете", – отметил Бодунов.

Замглавы администрации Новоалтайска по градостроительству Вячеслав Бондарев добавил, что у здания будет необычная, нетипичная для города архитектура: стиль ЖК сравним со сталинскими высотками.

"Архитектура будет уникальной, это не типовая застройка. Градсовет решит, каким образом эта задача будет решена грамотно. При этом застройщик будет разрабатывать проект планировки микрорайона", – сообщил Бондарев.

Интересно, что готовность ТЦ "Парус" на ул. 40 лет Победы, 11, составляет всего 3%: его заморозили почти сразу после начала работ, успев выполнить лишь фундамент. Центр должен был быть трехэтажным, его фасады планировали выполнить в оранжевых и черных цветах с тонированным остеклением. На прилегающей территории предусматривали открытую парковку для автомобилей и озеленение.