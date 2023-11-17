На мосту на Новом рынке приступили к укладке верхнего слоя асфальта

Полностью завершить работы на объекте планируют в конце месяца

17 ноября 2023, 09:30, ИА Амител

Фото: мэрия Барнаула

В Барнауле на путепроводе по проспекту Ленина завершили укладку нижних слоев асфальта и приступили к укладке верхнего слоя. Об этом сообщили в мэрии.

Параллельно с этим ведутся работы по асфальтированию тротуаров. Также устанавливают опоры контактной сети и перильное ограждение.

Работы на объекте начались 10 мая 2022 года. Всего на реконструкцию путепровода направили более 2 млрд рублей.

На днях подрядчик рассказал, что до конца ноября все работы на путепроводе завершат и движение будет открыто.