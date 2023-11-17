На мосту на Новом рынке приступили к укладке верхнего слоя асфальта
Полностью завершить работы на объекте планируют в конце месяца
17 ноября 2023, 09:30, ИА Амител
Фото: мэрия Барнаула
В Барнауле на путепроводе по проспекту Ленина завершили укладку нижних слоев асфальта и приступили к укладке верхнего слоя. Об этом сообщили в мэрии.
Параллельно с этим ведутся работы по асфальтированию тротуаров. Также устанавливают опоры контактной сети и перильное ограждение.
Работы на объекте начались 10 мая 2022 года. Всего на реконструкцию путепровода направили более 2 млрд рублей.
На днях подрядчик рассказал, что до конца ноября все работы на путепроводе завершат и движение будет открыто.
Читайте также в сюжете: Ремонт моста на Новом рынке
09:37:15 17-11-2023
Да, сегодняшний дождь очень к этому располагает. Учесть, что в этом районе дождь идет сплошной стеной, не как в центре.
09:56:53 17-11-2023
Гость (09:37:15 17-11-2023) Да, сегодняшний дождь очень к этому располагает. Учесть, что... А сегодня никто и не асфальтирует. Вчера была прекрасная погода и велись интенсивные работы.
10:23:56 17-11-2023
Гость (09:56:53 17-11-2023) А сегодня никто и не асфальтирует. Вчера была прекрасная пог... Как оперативно работает новостная лента. Хорошо хоть не в декабре напечатали.
18:35:12 17-11-2023
Гость (09:37:15 17-11-2023) Да, сегодняшний дождь очень к этому располагает. Учесть, что... Так это и есть Центр
09:39:56 17-11-2023
Ждали дождя?
09:43:12 17-11-2023
а какой погоды ждали в конце ноября? солнца и плюс 20?
09:44:06 17-11-2023
фотка конечно с погодой коррелирует... и небо голубое с солнышком и время в районе обеда))
09:57:29 17-11-2023
Гость (09:44:06 17-11-2023) фотка конечно с погодой коррелирует... и небо голубое с солн... Так речь о вчерашних событиях...
09:44:20 17-11-2023
Так вроде до этого какой-то прораб или кто там распинался, что в лужи можно укладывать только нижний слой асфальта? Как там было - "это же не финишный слой"? А теперь концепция поменялась, финишному слою в луже тоже будет зашибись?
09:57:36 17-11-2023
Гость (09:44:20 17-11-2023) Так вроде до этого какой-то прораб или кто там распинался, ч... Ну закроют до мая, что бы положить асфальт под солнцем, сщастлив будешь?
10:15:02 17-11-2023
Гость (09:57:36 17-11-2023) Ну закроют до мая, что бы положить асфальт под солнцем, сщас... А на этапе планирования не было понятно, что ноябрь в Барнауле - отнюдь не месяц укладки асфальта? Всем было норм? Ведь могло быть и -20 уже. Как обычно и бывает, кстати.
10:23:24 17-11-2023
Гость (10:15:02 17-11-2023) А на этапе планирования не было понятно, что ноябрь в Барнау... Ну так по плану и была укладка в мае. Но специально для тебя, сделали на полгода раньше..
10:35:37 17-11-2023
Гость (10:23:24 17-11-2023) Ну так по плану и была укладка в мае. Но специально для тебя... То есть новенький асфальт пойдет ямами из-за меня?) И претензии будут не к его укладчикам, а ко мне? Отличный план.
11:10:45 17-11-2023
Гость (10:35:37 17-11-2023) То есть новенький асфальт пойдет ямами из-за меня?) И претен... Получается из-за тебя и еще кучки нытиков. Вечно ноющих и ничем не довольных!
11:17:47 17-11-2023
Гость (11:10:45 17-11-2023) Получается из-за тебя и еще кучки нытиков. Вечно ноющих и ни... Виноват не тот, у кого руки не из того места, и головы нет, а тот, кто чем-то недоволен) Не тот, кто асфальт в лужу накидал, а те, кто говорит что так делать не надо бы. Не тот, кто яму на дороге кирпичами заложил, а тот, кто этим возмущен. Продолжая дальше твою логику - виноват не преступник, а тот, кто о преступлении рассказал. Не говорил бы ничего, и все было бы ок.
11:24:39 17-11-2023
Гость (10:35:37 17-11-2023) То есть новенький асфальт пойдет ямами из-за меня?) И претен... Простите, часовню тоже он развалил)))
11:55:31 17-11-2023
Гость (10:35:37 17-11-2023) То есть новенький асфальт пойдет ямами из-за меня?) И претен... Если будут бугры и ямы, подрядчик в течение гарантийного срока всё ликвидирует. Так что рабочие понимают, что они делают, и их руководство тоже. Оставьте свои советы, достойные Шарикова, при себе.
09:56:00 17-11-2023
это еще не мороз и метель. как можно было планировать укладку асфальта в Сибире на ноябрь месяц.
10:01:46 17-11-2023
Гость (09:44:20 17-11-2023) Так вроде до этого какой-то прораб или кто там распинался, ч... Утюги специальные есть,выпаривают влагу,так как-то по идее
10:16:30 17-11-2023
Гость (10:01:46 17-11-2023) Утюги специальные есть,выпаривают влагу,так как-то по идее... Ключевое - по идее. В прошлом видео, насколько помню, никто ничего не выпаривал. Впрочем, до весны, я надеюсь, мы доживем. Тогда и увидим результат.
10:04:18 17-11-2023
Да пусть они тянут до 30 ноября. Ремонтировать то потом за свой счет будут.
10:47:00 17-11-2023
Гость (10:04:18 17-11-2023) Да пусть они тянут до 30 ноября. Ремонтировать то потом за с... Не факт. Это как в договоре прописано.
10:52:29 17-11-2023
Гость (10:47:00 17-11-2023) Не факт. Это как в договоре прописано. ... Если не прописано, значит администрация будет ремонтировать. Они тоже заинтересованное лицо.
11:22:57 17-11-2023
Гость (10:52:29 17-11-2023) Если не прописано, значит администрация будет ремонтировать.... В чём заинтересовано? В распиле? Наш в этом году благоустраивали по программе - было видно КАК они заинтересованы в качестве.
10:20:52 17-11-2023
отличная новость! успехов мостостроителям!
10:26:39 17-11-2023
Да хватит ныть уже! Диванным критикам лишь бы обгадить чужой труд. Мужики работают там весь день. Иду на работу в 8 уже работа идет, с работы в седьмом часу иду - ещё работают. Думаю и выходных у них негусто. Спасибо им. И да, хорошо, что погода им способствует. А вам всё не так.
11:37:34 17-11-2023
Гость (10:26:39 17-11-2023) Да хватит ныть уже! Диванным критикам лишь бы обгадить чужой... а они там за бесплатно работают? или все-таки это просто их работа и они получают за нее зарплату? почему тогда продавцы в хлебном не герои, а? или дворники? Дворник тоже и в снег и в дождь на улице работает. А то у вас только на мосту мужики героически работают, а все остальные люди нет
16:05:28 17-11-2023
Гость (11:37:34 17-11-2023) а они там за бесплатно работают? или все-таки это просто их ... Про других речь в публикации не идет. Читай внимательнее.
11:47:01 20-11-2023
Гость (11:37:34 17-11-2023) а они там за бесплатно работают? или все-таки это просто их ... А что надо перечислить все профессии, кто молодец? Ну насмешила!
10:37:00 17-11-2023
Блин, спецы по укладки асфальта собрались)))) Странно, что не на объектах асфальт укладывают, а по клавишам стучат )))
10:45:20 17-11-2023
Гость (10:37:00 17-11-2023) Блин, спецы по укладки асфальта собрались Нормальные же были инфекционисты и спецы по сво. Каждый суслик в поле агроном)))
10:49:01 17-11-2023
Гость (10:37:00 17-11-2023) Блин, спецы по укладки асфальта собрались)))) Странно, что ... Может просто интересуются данной темой? Читают как должно быть?
11:21:47 17-11-2023
Гость (10:49:01 17-11-2023) Может просто интересуются данной темой? Читают как должно бы... Кто-то сидит в теплом креслице и целый день интересуется и читает, а кто-то там укладывает. Первые хотят поменяться со вторыми?
11:59:25 17-11-2023
Гость (11:21:47 17-11-2023) Кто-то сидит в теплом креслице и целый день интересуется и ч... Ибо, кто на что учился
11:19:25 17-11-2023
Гость (10:37:00 17-11-2023) Блин, спецы по укладки асфальта собрались)))) Странно, что ... ну ковидлы-то нет сейчас, чем еще заняться диванным экспертам? асфальт- самое то))
11:35:54 17-11-2023
Элен без ребят (11:19:25 17-11-2023) ну ковидлы-то нет сейчас, чем еще заняться диванным эксперта... аа. точно ж)))
14:08:58 17-11-2023
Элен без ребят (11:19:25 17-11-2023) ну ковидлы-то нет сейчас, чем еще заняться диванным эксперта... Повидла во всю прет давно. уже на убыль пошла волна
13:03:15 17-11-2023
Ну закроют до мая, что бы положить асфальт под солнцем, сщастлив будешь?----- да не будет от счастлив никогда. Это такие особи, которые ноют по любому поводу. Я думаю, что их сильно злит, что успевают к сроку открыть мост, такое нытье им сорвали😊
13:07:41 17-11-2023
Сегодня нытье на опережение) мож лучше разноетесь здесь, когда эти ямы и бугры появятся?))
13:28:34 17-11-2023
только китайцам не говорите сколько по времени делали маленький мост, все равно не поверят )))
14:09:24 17-11-2023
Гость (13:28:34 17-11-2023) только китайцам не говорите сколько по времени делали малень... А китайцы даже и не взялись бы за такую работу, т.к. слишком много дополнительных коммуникаций требуется возводить и переделывать. Другое дело, что действительно - некоторые этапы в возведении моста были связаны с откровенным головотяпством, я имею в виду, что "внезапно" обнаружили несоответствие грунта, как будто бы перед началом строительства не производилось геологических исследований состояния грунта. Вот это был действительно - шок! Всё это привело к тому, что полетели в тартары все графики планируемых работ и сроки пришлось пересматривать, много вопросов к завершение работ в 18-19 часов в летний период, после указанного времени стройка замирала... И это летом!!! Такой особо значимый для сотен тысяч барнаульцев объект и такая отвратильная организация работ. Складывалось впечатление, что работы просто искусственно затягивают. Это все и вызывало непонимание у барнаульцев и сваливать на диванных критиков тут не нужно. Просчеты в строительстве были и очень серьёзные. Сказывалось и отсуствие надлежащего контроля за ходом строительства со стороны администрации города, о контроле за расходом выделенных финасовых стредств пока говорить не будем, т.к. это отдельная и очень серьёзная тема.
15:19:02 17-11-2023
Гость (09:56:00 17-11-2023) это еще не мороз и метель. как можно было планировать укладк... просто потратили много времени на анализ грунта и тд и тп а сколько балки собирали. если бы с мая 2022 го на мосту работали 1500 рабочих, то и сделали бы быстро. За 2 лярда уж могли бы и постараться.
15:51:34 17-11-2023
Новое здание поликлиники №14 в Барнауле строят уже 4 года. Одно слово - безответственность.
16:37:26 17-11-2023
Диванные прорабы вышли на тропу войны!
18:13:59 17-11-2023
А теперь повторяем по буквам, п у т е п р о в о д. Запомнили? Еще раз. Это путепровод. Не мост. У нас нет реки под ленинским проспектом в том месте если кто не в курсе что бы там возводить мост.
21:03:03 17-11-2023
Гость (18:13:59 17-11-2023) А теперь повторяем по буквам, п у т е п р о в о д. Запомнили... Так-то оно так..
07:44:25 18-11-2023
А почему мы должны быть довольны? На Матросова уже все развалилось, вода стоит во всех ямах, людям ходить невозможно ходить после дождя, это при таком естественном уклоне, проезжую часть миниум 2 раза ремонтировали, перекрывая дорогу на неделю и больше, бордюры все развалились, а за спуск на Аэродромную заказчику срок дать надо. Так его летом делали. А этот зимой, в дождь в снег. Если на Новом рынке будет лучше, это будет чудо. Кто верит в чудеса? Кто привык нам лапшу на уши вешать и говорить что асфальт можно и на снег класть. Сама видела, как на снег клали и укатывали и стояла куча начальников.