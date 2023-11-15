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Подрядчик рассказал, когда точно откроют мост на проспекте Ленина в Барнауле

На данный момент на путепроводе продолжают укладывать асфальт

15 ноября 2023, 11:00, ИА Амител

Фото: t.me/most_barnaul

В Барнауле до конца ноября все работы на путепроводе завершат и движение будет открыто, сообщает Telegram-канал "Мост".

На данный момент подрядчик "Барнаульское ДСУ № 4" продолжает укладывать асфальт на мосту.

"Устройство нижнего слоя асфальтобетона на проезжей части выполнено на 70%, на подъездах – на 80%. После завершения этих работ будет уложен верхний слой дорожного полотна на всем участке", – говорится в сообщении.

Напомним, работы на объекте начались 10 мая 2022 года. Всего на реконструкцию путепровода направили более 2 млрд рублей.

Ранее amic.ru показал, как идет строительство путепровода на Новом рынке.

Барнаул Мост на Новом рынке
Читайте также в сюжете: Ремонт моста на Новом рынке

Комментарии 39

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Гость

11:12:13 15-11-2023

И когда же точно?

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Гость

11:12:38 15-11-2023

конец ноября долгий... 28,29,30?

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Гость

11:15:04 15-11-2023

Да пусть хоть 30-го в ночь на 1-е откроют, уже хорошо

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Гость

12:30:20 15-11-2023

Гость (11:15:04 15-11-2023) Да пусть хоть 30-го в ночь на 1-е откроют, уже хорошо... Неа, не прокатит, тем более в ночь. По непроверенным данным ща в администрации деньги ищут на "помпезное" открытие с танцами (шмансами) и прочей, никому ненужной атрибутикой.

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Гость

11:26:50 15-11-2023

Ура. Конец этим мучениям.

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Гость

11:34:40 15-11-2023

Гость (11:26:50 15-11-2023) Ура. Конец этим мучениям.... Это вы зря. Ситуация вряд ли сильно улучшится, пробка просто переедет. Теперь пл. Октября и Матросова, скорее всего стоять будет.

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Гость

13:34:24 15-11-2023

Гость (11:26:50 15-11-2023) Ура. Конец этим мучениям.... Наивный чукотский юноша! )))

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В тему

11:41:37 15-11-2023

Повезло с погодой

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Гость

18:22:36 16-11-2023

В тему (11:41:37 15-11-2023) Повезло с погодой... Погода шепчет

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Абориген

11:50:56 15-11-2023

И Сахарова закроют!

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Гость

12:05:58 15-11-2023

Ситуация вряд ли сильно улучшится, пробка просто переедет----- трамваи, гость! На них пробка на ленина и красноармейском легко обьезжается!

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Гость

12:08:12 15-11-2023

Гость (12:05:58 15-11-2023) трамваи, гость! На них пробка на ленина и красноармейском легко обьезжается!... Мне не для того машинку покупали, что бы я с быдлом в сараях дребезжащих ездила.

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Гость

12:25:24 15-11-2023

Гость (12:08:12 15-11-2023) Мне не для того машинку покупали, что бы я с быдлом в сараях... Палка то, на 2-х концах!? Смотря с какой стороны посмотреть.....

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Гость

12:51:15 15-11-2023

Гость (12:08:12 15-11-2023) Мне не для того машинку покупали, что бы я с быдлом в сараях... а ты кто? Тебе подошла бы погремуха АССЕНИЗАТОР!!!

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Гость

13:37:45 15-11-2023

Гость (12:51:15 15-11-2023) а ты кто? Тебе подошла бы погремуха АССЕНИЗАТОР!!!... У нее уже есть погремуха.

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Гость

14:05:16 15-11-2023

Гость (13:37:45 15-11-2023) У нее уже есть погремуха.... Сосулька?

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Гость

12:58:58 15-11-2023

Гость (12:08:12 15-11-2023) Мне не для того машинку покупали, что бы я с быдлом в сараях... Ну вы попросите чтобы вам вертолет купили чтобы с быдлом по ухабам да пробкам не ездить

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Гость

13:54:28 15-11-2023

Гость (12:08:12 15-11-2023) Мне не для того машинку покупали, что бы я с быдлом в сараях... Быдляк трамвайный распетушился и заминусовал. Не завидуйте.

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Гость

15:05:46 15-11-2023

Гость (13:54:28 15-11-2023) Быдляк трамвайный распетушился и заминусовал. Не завидуйте.... Тролльчиха

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Гость

16:25:00 15-11-2023

Гость (13:54:28 15-11-2023) Быдляк трамвайный распетушился и заминусовал. С Анатолия на трамвае 5 еду домой 25 минут, на авто по пробкам-где-то около часа, зимой вообще молчу! Родители по той же причине, с закрытием моста пересели на общественный, ибо реально получилось на пол часа быстрее. Кто дурак решайте сами!

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Гость

17:12:21 15-11-2023

Гость (13:54:28 15-11-2023) Быдляк трамвайный распетушился и заминусовал. Не завидуйте.... В Китае уже продают коптеры на одного человека. Не мелочитесь уже.

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Гость

15:09:00 15-11-2023

Гость (12:08:12 15-11-2023) Мне не для того машинку покупали, что бы я с быдлом в сараях... Минусуйте! Минусуйте меня полностью! У меня аж сосочки затвердели.

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Жора

18:25:13 15-11-2023

Гость (12:08:12 15-11-2023) Мне не для того машинку покупали, что бы я с быдлом в сараях... Не каждому быдлу машинки покупают.

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Гость

19:13:28 16-11-2023

Гость (12:08:12 15-11-2023) Мне не для того машинку покупали, что бы я с быдлом в сараях... Сюдя по тому, как ты оцениваешь людей в трамвае, ты и на купленной машинке останешься БЫДЛО

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Гость

19:38:34 16-11-2023

Гость (12:08:12 15-11-2023) Мне не для того машинку покупали, что бы я с быдлом в сараях... Сама в первую очередь быдла!!?

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Гость

12:22:14 15-11-2023

Всяких мерчайдайзеров сократить в раза два и город освободится. Как не придешь в магазин, они там со своими прайсами. Это считай, они целыми днями катаются, в основном бесцельно. Продукцию можно и пореже привозить, а не каждый день по паре позиций.

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Гость

12:26:50 15-11-2023

Мне не для того машинку покупали, ----- ааа, ну да, для того чтобы в пробках стоять, дыша бензином) ну каждому свое, конечно.

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Гость

12:34:43 15-11-2023

что бы я с быдлом в сараях дребезжащих ездила........хотя сама недалеко от быдла отстала

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Гость

12:36:34 15-11-2023

в сараях дребезжащих---- кстати, а прикольно проезжая мимо в них, смотреть, как вы в пробках по часу стоите🙄

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Гость

13:16:08 15-11-2023

Гость (12:36:34 15-11-2023) в сараях дребезжащих---- кстати, а прикольно проезжая мимо в... если к окну пробьешься...

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Гость

16:26:26 15-11-2023

Гость (13:16:08 15-11-2023) если к окну пробьешься...... Бабушки там сидят с баулами, у окошек.

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Гость

12:50:05 15-11-2023

Всё-таки в анонсированные 1,750 млрд. рублей не уложились? Больше 2 уже ввалили? Куда осели 250 001 рублей?

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Гость

13:01:06 15-11-2023

Гость (12:50:05 15-11-2023) Всё-таки в анонсированные 1,750 млрд. рублей не уложились? Б... Еще з нолика добавить нужно, а то у вас 250 тысяч и один рубль получилось)))

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Гость

12:56:27 15-11-2023

Гость (12:05:58 15-11-2023) Ситуация вряд ли сильно улучшится, пробка просто переедет---... Агада. Особенно когда выезжающие с Красноармейского на поворот на Строителей перегораживают все, а слева влазят со Строителей) И стоит намертво весь круг и то, что рядом, включая трамваи. А еще на каждом светофоре находятся те, кто выезжает на перекресток пережидать на трамвайных путях до своего зеленого. И ждет тот трамвай по несколько циклов светофора, чтобы хоть как-то проехать. Вот где золотая жила для гаишников-то)

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Дмитрий

13:30:05 15-11-2023

Направлено 2 млрд, а если бы не воровали обошлись одним.

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Гость

15:23:26 15-11-2023

Асфальт уложат - это хорошо, а испытания объекта не будут проводить?

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Гость

22:59:55 15-11-2023

Гость (15:23:26 15-11-2023) Асфальт уложат - это хорошо, а испытания объекта не будут пр... Пустят бабенку первой, которая с быдлом не хочет ездить в трамваях, а от хейта у нее сосочки твердеют. Но вот у ее мужа точно не на нее твердеет. Иначе бы такой злой не была.

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Марина

22:01:43 17-11-2023

Гость (22:59:55 15-11-2023) Пустят бабенку первой, которая с быдлом не хочет ездить в тр... Рассмешили!)))))) Но полностью с вами согласна. Эта курица с кирзовыми сосками идеально подойдёт для тестового проезда!

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Кара небесная

17:04:01 23-11-2023

Осталось 7 дней, дорогие мои строители мостов ))))

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