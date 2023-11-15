Подрядчик рассказал, когда точно откроют мост на проспекте Ленина в Барнауле

На данный момент на путепроводе продолжают укладывать асфальт

15 ноября 2023, 11:00, ИА Амител

Фото: t.me/most_barnaul

В Барнауле до конца ноября все работы на путепроводе завершат и движение будет открыто, сообщает Telegram-канал "Мост".

На данный момент подрядчик "Барнаульское ДСУ № 4" продолжает укладывать асфальт на мосту.

"Устройство нижнего слоя асфальтобетона на проезжей части выполнено на 70%, на подъездах – на 80%. После завершения этих работ будет уложен верхний слой дорожного полотна на всем участке", – говорится в сообщении.

Напомним, работы на объекте начались 10 мая 2022 года. Всего на реконструкцию путепровода направили более 2 млрд рублей.

Ранее amic.ru показал, как идет строительство путепровода на Новом рынке.