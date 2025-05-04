На нескольких участках барнаульских улиц запретят парковаться с 5 мая
Кроме того, временные ограничения установят 7 мая на площади Победы
04 мая 2025, 11:05, ИА Амител
Остановка запрещена / Фото: администрация Барнаула
С 5 мая на некоторых улицах Барнаула установят знаки, запрещающие остановку транспорта. Об этом сообщили в администрации города.
Ограничения коснутся участков на проспекте Ленина:
- в районе зданий № 113, 53, 49, 39, 37, 35;
- нечетная сторона от ул. Брестской до ул. Союза Республик;
- нечетная сторона от ул. Союза Республик до ул. Молодежной;
- нечетная сторона от ул. Молодежной до ул. Димитрова;
- четная сторона от ул. Ползунова до обустроенного парковочного кармана в районе пр. Ленина, 8.
Кроме того, парковка станет невозможной на следующих территориях:
- по проспекту Комсомольскому от ул. Молодежной до ул. Шевченко (при движении в направлении ул. Димитрова);
- по проспекту Строителей от выезда с прилегающей территории, расположенной между домами №21 и 25 до проспекта Ленина;
- по проспекту Социалистическому, 130.
Помимо этого, 7 мая на площади Победы, 12, установят дорожные знаки 5.41 "Зона с ограничением остановки" и 5.42 "Конец зоны с ограничением остановки", запрещающие остановку транспорта. Это связано с проведением выставки ретротехники 9 мая. Ограничения будут действовать до 12 мая.
14:23:39 04-05-2025
Да ё-маё!!!
Да запретите уже вообще останавливаться в центре!!! И всё!...
Ну кроме около акзс, гувд, и администрации края... и то! там пусть останавливаются только служебные авто, которые возят царей наших!!!...
А народ пусть проезжает мимо, что бы когда начальник посмотрит в окно, то глаз у него радовался простору!...
Блин!...
18:22:55 04-05-2025
Доиграетесь с запретами!
Ни чего другого кроме запретов, за последние много лет!