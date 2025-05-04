На нескольких участках барнаульских улиц запретят парковаться с 5 мая

Кроме того, временные ограничения установят 7 мая на площади Победы

04 мая 2025, 11:05, ИА Амител

Остановка запрещена / Фото: администрация Барнаула

С 5 мая на некоторых улицах Барнаула установят знаки, запрещающие остановку транспорта. Об этом сообщили в администрации города.

Ограничения коснутся участков на проспекте Ленина:

в районе зданий № 113, 53, 49, 39, 37, 35;

нечетная сторона от ул. Брестской до ул. Союза Республик;

нечетная сторона от ул. Союза Республик до ул. Молодежной;

нечетная сторона от ул. Молодежной до ул. Димитрова;

четная сторона от ул. Ползунова до обустроенного парковочного кармана в районе пр. Ленина, 8.

Кроме того, парковка станет невозможной на следующих территориях:

по проспекту Комсомольскому от ул. Молодежной до ул. Шевченко (при движении в направлении ул. Димитрова);

по проспекту Строителей от выезда с прилегающей территории, расположенной между домами №21 и 25 до проспекта Ленина;

по проспекту Социалистическому, 130.

Помимо этого, 7 мая на площади Победы, 12, установят дорожные знаки 5.41 "Зона с ограничением остановки" и 5.42 "Конец зоны с ограничением остановки", запрещающие остановку транспорта. Это связано с проведением выставки ретротехники 9 мая. Ограничения будут действовать до 12 мая.