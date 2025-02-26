Новые дорожные знаки ввели в России
Помимо этого, Росстандарт изменил правила их применения
26 февраля 2025, 08:45, ИА Амител
Росстандарт опубликовал ГОСТ, который вводит новые дорожные знаки, а также правила их применения. Обязательным стандарт станет с 1 января 2026 года. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
У некоторых дорожных знаков также обновили дизайн.
Росстандарт уже утвердил поправки к ГОСТу. Изменения вступают в силу с 1 января 2026 года, однако региональные власти смогут применять стандарт досрочно уже сейчас.
Так, в России начнет действовать серия новых дорожных знаков – например, "Глухие". Кроме того, на знаке парковки теперь может быть указан способ постановки автомобиля на стоянку. Аналогично на знаке ограничения скорости может быть указано предупреждение о "лежачем полицейском".
- Табличка "Глухие" информирует о слабослышащих или неслышащих пешеходах (такие знаки могут ставить, например, у медучреждений или общественных организаций);
- обновлена табличка, указывающая срок действия различных дорожных знаков: конкретные часы или дни недели. В этот список теперь входят месяцы;
- несколько знаков объединены на одной табличке. Например, "Рекомендуемое ограничение скорости" могут разместить на щите с указателем "Искусственная неровность", а "Парковка" – вместе с изображением "Способ постановки транспортного средства на стоянку";
- знак "Стоп-линия" теперь может быть вертикальным.
Помимо этого, изменили и правила применения указателей. Перед некоторыми регулируемыми перекрестками (кроме аварийных) в населенных пунктах знак "Стоп-линия" можно не ставить, достаточно лишь разметки. Сам знак же теперь можно применять в вертикальном исполнении.
09:45:43 26-02-2025
знак "Ахтунг, пьяный водитель" надо на ленинском ставить.
11:58:26 26-02-2025
Musik (09:45:43 26-02-2025) знак "Ахтунг, пьяный водитель" надо на ленинском ставить.... И на въезде в Республику Алтай
11:51:26 26-02-2025
Отправьте этих "умных" на дорогу, пусть подметают проезжую часть ( думаю что и там не все нормально будет)
12:42:02 26-02-2025
...в населенных пунктах знак "Стоп-линия" можно не ставить, достаточно лишь разметки.
С учётом того как быстро затирается стоп линия, будет классная комушка для штрафов