Помимо этого, Росстандарт изменил правила их применения

26 февраля 2025, 08:45, ИА Амител

Дорожные знаки / Фото: Росстандарт

Росстандарт опубликовал ГОСТ, который вводит новые дорожные знаки, а также правила их применения. Обязательным стандарт станет с 1 января 2026 года. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

У некоторых дорожных знаков также обновили дизайн.

Росстандарт уже утвердил поправки к ГОСТу. Изменения вступают в силу с 1 января 2026 года, однако региональные власти смогут применять стандарт досрочно уже сейчас.

Так, в России начнет действовать серия новых дорожных знаков – например, "Глухие". Кроме того, на знаке парковки теперь может быть указан способ постановки автомобиля на стоянку. Аналогично на знаке ограничения скорости может быть указано предупреждение о "лежачем полицейском".

Табличка "Глухие" информирует о слабослышащих или неслышащих пешеходах (такие знаки могут ставить, например, у медучреждений или общественных организаций);

обновлена табличка, указывающая срок действия различных дорожных знаков: конкретные часы или дни недели. В этот список теперь входят месяцы;

несколько знаков объединены на одной табличке. Например, "Рекомендуемое ограничение скорости" могут разместить на щите с указателем "Искусственная неровность", а "Парковка" – вместе с изображением "Способ постановки транспортного средства на стоянку";

знак "Стоп-линия" теперь может быть вертикальным.

Помимо этого, изменили и правила применения указателей. Перед некоторыми регулируемыми перекрестками (кроме аварийных) в населенных пунктах знак "Стоп-линия" можно не ставить, достаточно лишь разметки. Сам знак же теперь можно применять в вертикальном исполнении.