В Барнауле на три месяца запретят остановку и стоянку машин на участке пр. Строителей

Речь идет о небольшом проезде неподалеку от автосервисов

05 января 2025, 14:44, ИА Амител

Дорожный знак "Стоп" / Фото: amic.ru

Участок проезда в районе пр. Строителей в Барнауле на три месяца будет закрыт для стоянки и даже остановки транспортных средств. Об этом сообщает сайт городской администрации.

Проезд, на котором вводят ограничения, расположен рядом со зданием № 143 по пр. Строителей. В помещении находятся автосервисы. Запрет связан с проведением работ: жилые дома по ул. Южные Мастерские будут подключать к газу.

Ограничение стоянки и остановки автомобилей в этой зоне начнет действовать с 6 января и продлится до 31 марта 2025 года.

Напомним, до конца февраля в краевой столице также изменено движение по ул. Кулагина. Речь идет об отрезке от здания № 28 до проезда Тальменского. Там схему проезда изменили из-за работ по реконструкции канализационного коллектора.