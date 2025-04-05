На низком старте. Река Обь в Барнауле в ожидании ледохода

Наши фотографы запечатлели Обь в эти последние дни ледяного плена

05 апреля 2025, 06:15, ИА Амител

Река Обь в преддверии ледохода / Фото: amic.ru

Весна уверенно вступает в свои права в Алтайском крае, и все внимание приковано к главной водной артерии региона – Оби. В Барнауле в районе Нового моста река еще скована льдом, но это затишье перед бурей – величественным ледоходом, который с нетерпением ждут горожане.

Пока река выглядит спокойно, но природа уже готовится к переменам. Как сообщают наши читатели, лед на Оби тронулся в районе Старого моста в Барнауле. Ранее amic.ru сообщал, что по прогнозам Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды полное вскрытие Оби в районе Барнаула ожидается ориентировочно 8 апреля. Как отмечает заместитель начальника алтайского Гидрометцентра Александр Люцигер, это на несколько дней раньше обычных сроков. Виной тому – резкое потепление, которое пришло в регион в конце марта и ускорило таяние снегов.

Сам ледоход, по словам эксперта, обычно начинается через три-четыре дня после вскрытия реки. Так что жителям Барнаула стоит готовиться к захватывающему зрелищу примерно с 11–12 апреля (учитывая возможную погрешность прогноза в несколько дней).

Выше по течению Оби весенние процессы уже заметнее: в районе Фоминского наблюдаются подвижки льда – ожидаемое вскрытие 5 апреля, а в Усть-Пристани – неполный ледостав (ожидаемое вскрытие – 7 апреля). На реке Бии местами даже начался редкий ледоход.

А пока смотрите, как Обь в Барнауле замерла в напряженном ожидании.