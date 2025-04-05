На низком старте. Река Обь в Барнауле в ожидании ледохода
Наши фотографы запечатлели Обь в эти последние дни ледяного плена
05 апреля 2025, 06:15, ИА Амител
Весна уверенно вступает в свои права в Алтайском крае, и все внимание приковано к главной водной артерии региона – Оби. В Барнауле в районе Нового моста река еще скована льдом, но это затишье перед бурей – величественным ледоходом, который с нетерпением ждут горожане.
Пока река выглядит спокойно, но природа уже готовится к переменам. Как сообщают наши читатели, лед на Оби тронулся в районе Старого моста в Барнауле. Ранее amic.ru сообщал, что по прогнозам Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды полное вскрытие Оби в районе Барнаула ожидается ориентировочно 8 апреля. Как отмечает заместитель начальника алтайского Гидрометцентра Александр Люцигер, это на несколько дней раньше обычных сроков. Виной тому – резкое потепление, которое пришло в регион в конце марта и ускорило таяние снегов.
Сам ледоход, по словам эксперта, обычно начинается через три-четыре дня после вскрытия реки. Так что жителям Барнаула стоит готовиться к захватывающему зрелищу примерно с 11–12 апреля (учитывая возможную погрешность прогноза в несколько дней).
Выше по течению Оби весенние процессы уже заметнее: в районе Фоминского наблюдаются подвижки льда – ожидаемое вскрытие 5 апреля, а в Усть-Пристани – неполный ледостав (ожидаемое вскрытие – 7 апреля). На реке Бии местами даже начался редкий ледоход.
А пока смотрите, как Обь в Барнауле замерла в напряженном ожидании.
16:20:07 05-04-2025
Этот лед что на фото уже ушел. Обь ниже моста очистилась.
Гляньте камеру Катунь24, вода чистая, но напротив снесенного Речного несколько льдит стоят посреди чистой воды. Они сели на мель на зарождающийся остров. Голами ранее тут теплоходы ходили, а сейчас намывает остров.