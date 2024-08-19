На сибирского альпиниста, шедшего за телом товарища, сошел ледник в горах Пакистана

Маршрут, по которому шли россияне, был крайне сложным

19 августа 2024, 19:50, ИА Амител

Альпинисты / Фото: Федерация альпинизма России

Трое российских альпинистов - Сергей Миронов, Сергей Нилов и Михаил Миронов - попали в беду в горах Пакистана, когда пытались забрать тело погибшего в прошлом году Дмитрия Головченко, пишет "КП-Новосибирск".

Альпинисты поднимались на Гашербрум IV - это семнадцатая по высоте вершина в мире и шестая по высоте в Пакистане. В группе находился Сергей Миронов - спортсмен из Новосибирска.

"Людям без опыта там просто делать нечего: огромная высота (7925 метров), отвесные скалы. Осложняется все тем, что там нет спасательной службы, которая смогла бы быстро прийти на помощь", - рассказал заслуженный спасатель России Александр Гофштейн.

В Федерации альпинизма России сообщили, что Сергей Нилов погиб, у Сергея Миронова, предположительно, перелом бедра и ребер, а у Михаила Миронова серьезных травм нет.