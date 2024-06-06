На вершине мира. Интервью с первым алтайским альпинистом, покорившим Эверест

Константин Симон потратил 6 млн рублей, чтобы навсегда вписать свое имя в историю региона

06 июня 2024, 07:15, Вячеслав Кондаков

Фото: кадр из фильма "Эверест" (2015 года)

Барнаулец Константин Симон стал первым жителем Алтайского края, побывавшим на вершине легендарной горы Эверест. До этого несколько человек из нашего региона пытались покорить Джомолунгму, но тогда экспедиция закончилась трагедией. Теперь Константин Симон – один из 10 тысяч альпинистов в мире, кто смог подняться на высочайшую точку мира. В интервью amic.ru он рассказал, как решился на безумную экспедицию в Непал и почему одного желания покорить Эверест было мало. Поездка в Гималаи обошлась в шесть миллионов рублей. Впрочем, о потраченных деньгах он не сожалеет. Те чувства, которые Симон испытал на вершине великой горы, не описать словами. А еще барнаулец ответил на вопросы о том, как живут люди во время экспедиции на Эверест, и о мертвых альпинистах, которых он встретил во время восхождения. Ведь, по статистике, каждый шестой человек погибает на "крыше мира".

Константин Симон стал первым альпинистом из Алтайского края, который поднялся на вершину Эвереста. Восхождение он совершил в одной группе с румыном Адрианом Ахрицкулесеем, а также с соотечественниками Денисом Грачевым и Сергеем Михалевым.



До этого первая экспедиция алтайских альпинистов состоялась в 1997 году. Из-за непогоды Николай Шевченко, Иван Плотников и Александр Торощин трагически погибли на подходе к вершине, а Владимир Тумялис чудом выжил, получив ожог глаз. Монумент в память о земляках установлен рядом со спорткомплексом "Обь" в Барнауле. А вообще первым альпинистом в СССР, который победил Эверест, был Владимир Балыбердин. На вершину горы он забрался 4 мая 1982 года. Кстати, Балыбердин родился в селе Шпагино Алтайского края, но после окончания школы уехал жить в Ленинград.

"Альпинизм – очень дорогое удовольствие"

– Откуда пришла мечта о покорении Эвереста?

– Альпинизмом я занимаюсь уже 18 лет, прошел все этапы: от новичка до первого разряда. Много раз был в экспедициях в Средней Азии, покорял там семитысячники. Среди них пик Коммунизма (высота 7495 метров. – Прим. ред.) в Таджикистане. Постепенно понял, что хочу попробовать отправиться на высочайшую гору в мире. Не думал о том, чтобы вписать свое имя в историю алтайского альпинизма, мне было очень интересно побывать на этой великой горе.

– Понятно, это самая известная и высокая гора в мире, но среди восьмитысячников есть более сложные маршруты для восхождения. Не было желания совершить "поход" на гору Чогори (К2), которая считается самой сложной у альпинистов?

– Нет, покорить Эверест очень престижно. Любой альпинист мечтает об этом. Тем более что среди жителей Алтайского края это еще никому не удавалось. За 70 лет на вершине Эвереста побывало меньше 10 тысяч человек. Среди них теперь и я. Без амбиций альпинизмом заниматься нельзя. Невозможно просто так сказать: "А схожу-ка я сегодня на гору". К любой экспедиции необходимо долго готовиться, изучать маршруты, возможные опасности.

– Что еще нужно для того, чтобы отправиться на Эверест?

– Иметь много денег. Физическая подготовка – само собой. Без хорошей кардиовыносливости на гору не заберешься. Я накануне экспедиции регулярно тренировался. Однако одного желания не хватит. Например, только пермит (разрешение на восхождение на Эверест. – Прим. ред.) стоит примерно 1,5 миллиона рублей. Плюс очень сложная логистика: сначала пришлось лететь до Москвы, потом – в Дубай, оттуда – в столицу Непала Катманду, затем – в небольшой город Лукла. Чтобы путешествовать было проще, я заключил договор с одной из туристических фирм России – "Семь вершин". Они все и организовали. Нас сопровождали опытные инструкторы, которые уже несколько раз поднимались на вершину. Все путешествие обошлось мне примерно в 6 миллионов рублей. В эту сумму входит оплата пермита, авиабилетов, покупка снаряжения, а также расходы на продукты и услуги шерпов. Альпинизм – очень дорогое удовольствие.

– Как долго проходит экспедиция на Эверест? Организм же должен привыкнуть к высоте.

– 13 апреля я прилетел в город Лукла. Взлетная полоса в местном аэропорту короткая, под углом 12 градусов, чтобы самолету было проще тормозить и взлетать. После полосы сразу гигантская пропасть. Невероятно красивое место. Потом за десять дней мы прошли около 50 километров по горной тропе. Не спешили, организм должен был адаптироваться к высокогорью. Сам же базовый лагерь расположен на высоте 5300 метров с двойными стационарными палатками, электричеством, Wi-Fi, баром, кафе. Там я провел еще месяц и в составе экспедиции совершил несколько небольших восхождений: сначала – на высоту 6500 метров, а потом – 7100 метров. После каждой "вылазки" мы несколько дней отдыхали. И лишь в третий раз – 17 мая – Эверест был покорен.

– И много ли занимает времени восхождение на вершину?

– Мы планировали уложиться в пять дней. Однако на высоте примерно 8000 метров экспедиция попала в бурю, поэтому пришлось просидеть в палатке еще сутки. Как только небо стало ясным, мы вновь отправились в путь. На вершину я поднялся вместе с румынским альпинистом Адрианом Ахрицкулесеем, а также Денисом Грачевым и Сергеем Михалевым из России. Кстати, Сергей Михалев стал первым альпинистом из Республики Алтай, кому удалось забраться на самую вершину. Также нас сопровождали шерпы, которые тащили тяжелое снаряжение и баллоны с кислородом. Последние 880 метров до вершины мы преодолели за десять часов, что среди альпинистов считается отличным результатом. Пришлось облазить огромные льдины. Главное, было уложиться в 12 часов, потому что именно на это время у нас был запас кислорода. Приходилось экономить его, дышать немного реже. У меня при возвращении в базовый лагерь даже остался лишний кислород.

Эверест / Фото: "Википедия"

"Питались мы не хуже, чем в барнаульских столовых"

– Чем вы занимались в базовом лагере, где живут альпинисты со всего мира?

– Жизнь в лагере сложно назвать комфортной. Даже месяц продержаться в базовом лагере – очень сложно. На высоте 5300 метров невозможно нормально отдохнуть, у человека постоянная одышка и тахикардия. Приходилось спать в ледяной постели: температура ночью в палатке опускалась до -10 градусов. Чтобы поддерживать хорошее эмоциональное состояние, нужно было как-то развлекать себя: с коллегами играли в карты, шахматы, нарды. А вот с альпинистами из других стран мы не пересекались, хотя в базовом лагере находилась 41 экспедиция. Старался лишний раз не ходить ни к кому в гости.

– А какие бытовые условия в лагерях? Как альпинисты готовят еду, моются и ходят в туалет?

– С водой проблем вообще нет. Вокруг столько льда, его можно в любой момент растопить. Даже была небольшая баня. С продуктами сложностей тоже не было. Питались мы не хуже, чем в барнаульских столовых. В базовом лагере действовала система "шведский стол", а в высотных лагерях пищу нам готовили шерпы. С туалетами другая история. Ежегодно в Непале ужесточают правила санитарии, власти следят за чистотой в горах, поэтому на Эвересте установлены биотуалеты. Это не как у нас в Горном Алтае, где под каждым деревом можно найти фекалии. Природу мы не засоряли. Конечно, уровень комфорта не тот, к которому привыкли обычные люди. Альпинизм вообще состоит из неудобств и преодоления себя.

– О шерпах рассказывают невероятные вещи. Правда, что жители Непала такие выносливые и могут легко подниматься на вершину Эвереста?

– Действительно, все районы Эвереста снабжаются шерпами. Они спускают грузы, ставят палатки, устанавливают веревки и несут кислородные баллоны. К каждому участнику нашей экспедиции был прикреплен отдельный шерп. После 8 тысяч метров человек практически не может идти без кислорода. При этом не могу сказать, что шерпы какие-то фантастические сверхлюди. Они также пользовались кислородом, просто нужно было его им чуть меньше. Они с рождения привыкли к таким высотам. А вообще для местных жителей это чуть ли не единственная возможность заработать.

– Непал действительно такая бедная страна, как о ней рассказывают туристы?

– Невероятно бедная. Особенно плохо живут люди в небольших деревнях за пределами столицы Катманду. Там практически нет цивилизации. За эти 50 километров, которые мы прошли от аэропорта до базового лагеря, смог детально познакомиться с бытом местных жителей. Удивлялся, как на такой высоте вообще люди умудряются возводить дома. Они на своих плечах или на яках доставляют необходимые стройматериалы. Это просто фантастика, что люди способны на такое.

Константин Симон на вершине Эвереста

"При мне с Эвереста спускалась девушка из Казахстана и рыдала на тропе"

– В общей сложности при восхождении на Эверест погибло более 300 человек. Все они "похоронены" на горе, спустить их невозможно. Видели ли вы мертвых альпинистов и о чем думали в этот момент?

– Страшно идти в горы всегда, очень сильно нервничаешь. Однако когда начинаешь подниматься, о волнении сразу забываешь. Начинается монотонная работа. Наши инструкторы сделали все, чтобы минимизировать риски. Конечно, от плохой погоды никто не застрахован. Мы поднимались на вершину Эвереста ночью, чтобы в случае возникновения ЧП у нас был в запасе световой день для возвращения назад. Лично я видел двух мертвых альпинистов. Со стороны кажется, что человек просто устал и лег поспать. Выглядел он как живой, при такой низкой температуре тело хорошо сохраняется. Только одежда от ветра была вся потрепана, а лицо скрыто под солнцезащитными очками. Конечно, все умирают, но по христианским обычаям человека нужно обязательно похоронить. Для меня это было дико, но помочь я никак не мог. Это как-то не по-человечески. На Эвересте люди навсегда останутся "лежать", и физически спустить их с горы невозможно: слишком тяжело дается каждый вдох, каждое движение. Небольшая перегрузка или нарушение баланса на узком хребте – и ты сам умрешь. Однако мыслей о том, что на месте погибших альпинистов мог оказаться я, не было.

– В 2019 году альпинист Нирмал Пурджа опубликовал фотографию очереди к вершине Эвереста из 300 человек. Из-за "пробки" несколько альпинистов упустили время, израсходовали кислород и погибли при спуске с горы на высоте более восьми тысяч метров, которую называют зоной смерти. Вы сталкивались с подобной очередью, когда забирались на вершину?

– "Пробки" на вершине – большая проблема. С каждым годом туристов на Эвересте становится все больше. Нам же повезло: из-за плохой погоды наша группа сутки просидела в палатке на высоте 8000 метров. Один из альпинистов, который шел с нами, не рискнул подниматься дальше и вернулся в базовый лагерь. Многие в тот день не решились двигаться вперед, опасаясь попасть в буран. Когда же распогодилось, мы первыми совершили восхождение. В этом году на горе находилось 414 человек, большая часть из них "ломанулась" на вершину через несколько часов после нас. Мне потом присылали фотографии огромной очереди. Все поднимались по одной веревке. Это не проспект Ленина в Барнауле, где всегда можно разъехаться. Существует огромный риск замерзнуть или израсходовать весь кислород. В этом году из-за этого погибло уже несколько человек.

– О чем думали, когда стояли на самой высокой точке планеты?

– В американских фильмах часто показывают, как люди после восхождения на Эверест начинают открывать шампанское, радоваться, делать селфи. В реальности, конечно, все не так. Понятное дело, что никто не будет смотреть фильм, где люди монотонно поднимаются несколько дней на гору. О чем я думал? Понимал, что сделал только половину дела и необходимо сохранить силы на обратный путь. А спускаться всегда тяжелее, чем подниматься: заканчиваются силы и кислород в баллонах. Поэтому на вершине Эвереста я провел всего лишь пять минут, успев сделать несколько фотографий. Вид, который открылся мне с пика, не описать словами. Хотелось наслаждаться Гималаями, но из-за сильного ветра и жуткого холода необходимо было торопиться обратно в лагерь на высоте 6500 метров. На это у нас ушло около суток. Добравшись до лагеря, я был истощен как физически, так и эмоционально.

– Вы сказали, что некоторые альпинисты в составе вашей группы разворачивались, так и не сумев покорить вершину. Это очень сложное решение, которое требует большого мужества.

– Не всегда человек психологически готов сдаться. Я потом общался с ребятами, они очень тяжело пережили неудачную попытку восхождения. Многие альпинисты впадают в депрессию. Представьте, потратить миллионы рублей, месяц провести на горе, тренироваться и не покорить ее. При мне с Эвереста спускалась девушка из Казахстана и рыдала на тропе. Она не дошла до вершины всего 300 метров: ее группа угодила в бурю и двигаться вперед было опасно.

Кадр из фильма "Эверест" (2015 год)

– А как понять и осознать, что нужно идти назад? Многие ведь пытаются преодолеть себя и умирают.

– Это сложный, важный и тонкий момент. Ты должен почувствовать это сам, никакой инструктор тебе не подскажет. Многие альпинисты падали без сил и замерзали на Эвересте. Не нужно быть упрямым, жизнь человека важнее покорения любой горы в мире. Многие люди пытаются подняться без кислорода, а Эверест не прощает ошибок.

– Думали ли вы о том, что тоже можете совершить ошибку и погибнуть?

– Нет, кислород я расходовал очень экономно, погода была отличной, поэтому двигался очень быстро. Физически к восхождению я был готов идеально, но рисковать жизнью никогда бы не стал.

– Высочайшую гору на планете вы уже покорили. Какие после этого цели может ставить перед собой альпинист?

– Планов на будущее у меня нет, "отхожу" от Эвереста. Это очень мощная гора с сильнейшей энергетикой. Прошло больше недели после экспедиции, но мне до сих пор снятся сны, как забираюсь на вершину Эвереста. Гора никак не отпускает. В будущем же хотел бы вернуться в Среднюю Азию и покорить пик Евгении Корженевской (7105 метров, третья по высоте вершина Памира, четвертая – среди семитысячников бывшего СССР. – Прим. ред.), а также пик Победы (горная вершина высотой 7439 метров хребта Какшаал-Тоо, высшая точка Тянь-Шаня и Кыргызстана. – Прим. ред.). Возможно, когда-нибудь вновь отправлюсь в Гималаи, которые поразили своим масштабом. Однако лететь туда очень дорого.