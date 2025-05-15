На Обь вышли спасатели: в Барнауле проверили готовность маломерных судов к ЧС
В смотре приняли участие плавсредства подразделений, дислоцированных в краевой столице
15 мая 2025, 07:00, ИА Амител
На реке Оби в Барнауле прошел смотр сил и средств, которые обеспечивают безопасность на водоемах Алтайского края. Свои возможности продемонстрировали подразделения МЧС России, спасатели краевого поисково-спасательного центра, барнаульские аварийно-спасательные службы и сотрудники Росгвардии.
В рамках учений проверили техническое состояние маломерных судов, слаженность действий при ликвидации ЧС и взаимодействие между ведомствами. По легенде тренировки – возгорание судна, эвакуация пострадавших, тушение пожара с воды. Всего в отработке участвовали более 50 человек и 15 единиц техники.
Глава регионального управления МЧС Александр Макаров отметил, что тренировка проходит накануне купального сезона и второй волны паводка. Спасатели работают в круглосуточном режиме, но напомнили: личная безопасность на воде – зона ответственности каждого.
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