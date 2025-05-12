По словам спасателей, попытка искупаться в мае может обернуться трагедией

12 мая 2025, 08:45, ИА Амител

Купание / Фото: amic.ru /Вячеслав Мельников

Жителям Алтайского края напомнили о мерах безопасности, которые важно соблюдать на отдыхе у водоемов в мае. Об этом сообщили в МЧС по региону.

Спасатели предупреждают: вода в данный период времени особенно опасна. Попытка искупаться может привести к переохлаждению, а трагедию за собой могут повлечь сильные течения и нестабильная погода.

Сотрудники МЧС советуют соблюдать ряд правил при нахождении у водоемов:

не оставлять детей без присмотра у воды – даже у берега ребенок может поскользнуться или попасть в течение;

не нырять – вода еще недостаточно прогрета, а глубина может оказаться обманчивой;

избегать алкоголя – он притупляет реакцию, что смертельно опасно в холодной воде;

использовать спасательные жилеты при рыбалке, катании на лодке или занятиях спортом.

Кроме того, жителям Алтайского края рекомендуют не спешить с открытием купального сезона – в мае температура воды часто не превышает десяти градусов, что опасно даже для опытных пловцов. Вероятность падения в воду увеличивают скользкие берега и волны, поэтому также не стоит рисковать ради фотографий у водоемов.

Ранее в МЧС рассказали, при каких случаях нельзя готовить шашлыки на даче. Так, во время действия противопожарного режима жарить мясо запрещено даже на мангалах. В Алтайском крае такое положение ввели с 11 апреля. Сейчас в регионе также нельзя жечь костры, мусор и сухую траву.