"Не спешите открывать купальный сезон". Жителям Алтая напомнили об опасности отдыха у воды
По словам спасателей, попытка искупаться в мае может обернуться трагедией
12 мая 2025, 08:45, ИА Амител
Жителям Алтайского края напомнили о мерах безопасности, которые важно соблюдать на отдыхе у водоемов в мае. Об этом сообщили в МЧС по региону.
Спасатели предупреждают: вода в данный период времени особенно опасна. Попытка искупаться может привести к переохлаждению, а трагедию за собой могут повлечь сильные течения и нестабильная погода.
Сотрудники МЧС советуют соблюдать ряд правил при нахождении у водоемов:
- не оставлять детей без присмотра у воды – даже у берега ребенок может поскользнуться или попасть в течение;
- не нырять – вода еще недостаточно прогрета, а глубина может оказаться обманчивой;
- избегать алкоголя – он притупляет реакцию, что смертельно опасно в холодной воде;
- использовать спасательные жилеты при рыбалке, катании на лодке или занятиях спортом.
Кроме того, жителям Алтайского края рекомендуют не спешить с открытием купального сезона – в мае температура воды часто не превышает десяти градусов, что опасно даже для опытных пловцов. Вероятность падения в воду увеличивают скользкие берега и волны, поэтому также не стоит рисковать ради фотографий у водоемов.
Ранее в МЧС рассказали, при каких случаях нельзя готовить шашлыки на даче. Так, во время действия противопожарного режима жарить мясо запрещено даже на мангалах. В Алтайском крае такое положение ввели с 11 апреля. Сейчас в регионе также нельзя жечь костры, мусор и сухую траву.
11:17:50 12-05-2025
А я уже открыл, чо теперь, закрывать?? ))
11:39:13 12-05-2025
Мимопроходящий (11:17:50 12-05-2025) А я уже открыл, чо теперь, закрывать?? ))... вам тут не вындоус!
открыли - одевайте фуфайку - плавайте дальше.
11:26:26 12-05-2025
Попытка искупаться в мае может обернуться трагедией, а может и не обернуться.
Испокон веков на май купались и хоть бы хны. Зато роллов поешь и в больничку.
А вот МЧС, присылающий СМС в два часа ночи, очень уж черезчур заботится о моей безопасности, так что потом часа два уснуть не могу. МЧС, вы вообще видите во сколько людям спать мешаете? Мне в два часа ночи в Барнауле прям важно знать какая погода будет в Калманском районе?
14:54:37 12-05-2025
7 (11:26:26 12-05-2025) Попытка искупаться в мае может обернуться трагедией, а может... это ладно. самое смешное, когда они смс с предупреждением присылают, когда уже все давно закончилось