На объездной дороге Барнаула установят ограждение за 33,5 млн рублей
Сейчас "Алтайавтодор" ищет подрядчика — работы нужно будет выполнить до 21 ноября
23 апреля 2025, 12:50, ИА Амител
"Алтайавтодор" объявил тендер на установку тросового ограждения на участке объездной дороги в обход Барнаула. Соответствующий конкурс появился на официальном портале госзакупок.
Речь идет об участке от км 0+280 до км 4+578 – по шоссе Ленточный Бор, от пересечения с Южным трактом и до моста над рекой Барнаулкой. Подрядчик должен будет выполнить демаркировку горизонтальной разметки, установить дорожные знаки, тросовое ограждение, дорожный буфер, а также нанести новую разметку.
Начальная цена контракта составляет 33,5 млн рублей. Заявки принимаются до 29 апреля, а победитель будет определен 5 мая. Выполнить работы он должен до 21 ноября.
12:56:50 23-04-2025
33,5 ляма это цена уже с откатом или как?
13:15:55 23-04-2025
Гость (12:56:50 23-04-2025) 33,5 ляма это цена уже с откатом или как? ...
Даже если бы цена была в 33 копейки, комментаторы на Амике всё равно бы написали про то, что бабки попилены.
Дорогой друг. 33 ляма - это только для тебя большие деньги. А для подобных строек с учётом проектировочных работ, материалов, зарплат всем работникам, доставки всего этого на место, организации питания и прочее-прочее - ещё окажется, что и мало.
16:11:31 23-04-2025
Гость (13:15:55 23-04-2025) Даже если бы цена была в 33 копейки, комментаторы на Ами... Дорогой друг, вся наша беда в том, что все деньги, которые вы берете- "небольшие" или "мизерные". А вот те копейки, которые вы вынуждены платить рабочим - "ОГРОМНЫЕ суммы". Поэтому вам сколько ни дай, все мало...
13:17:49 23-04-2025
Вот так можно легко любую дорогу назвать объездная Барнаула🤦♂️
13:20:54 23-04-2025
Ну тут как пойдет. Развязку уже запустили)