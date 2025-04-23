На объездной дороге Барнаула установят ограждение за 33,5 млн рублей

Сейчас "Алтайавтодор" ищет подрядчика — работы нужно будет выполнить до 21 ноября

23 апреля 2025, 12:50, ИА Амител

Шоссе Ленточный Бор / Фото: amic.ru

"Алтайавтодор" объявил тендер на установку тросового ограждения на участке объездной дороги в обход Барнаула. Соответствующий конкурс появился на официальном портале госзакупок.

Речь идет об участке от км 0+280 до км 4+578 – по шоссе Ленточный Бор, от пересечения с Южным трактом и до моста над рекой Барнаулкой. Подрядчик должен будет выполнить демаркировку горизонтальной разметки, установить дорожные знаки, тросовое ограждение, дорожный буфер, а также нанести новую разметку.

Начальная цена контракта составляет 33,5 млн рублей. Заявки принимаются до 29 апреля, а победитель будет определен 5 мая. Выполнить работы он должен до 21 ноября.