На Оби начались подвижки льда. Вырос ли уровень воды и есть ли угроза подтопления?

В районе Речного вокзала Обь почти полностью освободилась ото льда

06 апреля 2023, 11:16, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Подвижки льда на Оби произошли 5 апреля. В районе города Барнаула река почти уже освободилась от зимнего панциря, но возле железнодорожного моста лёд ещё стоит. Здесь полосы чистой воды чередуются с участками льда. На протяжении всей Оби идут подъёмы уровня воды: от 5 до 20 сантиметров. Об этом amic.ru сообщила ведущий инженер отдела гидрологии алтайского Гидрометцентра Ольга Прахт.

"За сутки 5 апреля в районе Барнаула уровень воды поднялся на 19 сантиметров, достигнув отметки 196 сантиметров. Напомню, критический уровень составляет 560. В районе города всегда теплее, поэтому здесь река вскрывается быстрее. Вчера была подвижка льда, но вся Обь ещё не освободилась. Ледоход ориентировочно мы ждём 10-11 апреля", – рассказала гидролог.

До отметок подтопления далеко и на других водных артериях Алтайского края: уровень растёт слабо. Перспективы достижения опасных отметок эксперт в первую волну паводка не видит. Все малые реки на юге края уже вскрылись. Крупные – Чарыш и Алей – уже полностью освободились ото льда и лишь в нижнем течении наблюдается редкий ледоход. На Чумыше пока наблюдаются только закраины и промоины.