На Оби в районе Барнаула начался ледоход

Крупные льдины проплывают по реке, подсвеченной мостом

08 апреля 2024, 20:28, ИА Амител

Крупные льдины на поверхности Оби / Фото: Katun24.ru

На Оби в районе Речного вокзала в Барнауле начался ледоход. Судя по онлайн-камерам, трансляцию с которых ведет "Катунь 24", по реке проплывают крупные льдины.

Сама Обь вблизи столицы края вскрылась ото льда еще 7 апреля. Лед некоторое время стоял в верховьях реки, о чем рассказывала ведущий инженер отдела гидрологии алтайского Гидрометцентра Ольга Прахт.

По состоянию на утро 8 апреля в районе Барнаула уровень воды составил 399 см. Несмотря на прирост в 45 см за сутки, до критической отметки – 560 см – еще далеко.