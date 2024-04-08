На Оби в районе Барнаула начался ледоход
Крупные льдины проплывают по реке, подсвеченной мостом
08 апреля 2024, 20:28, ИА Амител
Крупные льдины на поверхности Оби / Фото: Katun24.ru
На Оби в районе Речного вокзала в Барнауле начался ледоход. Судя по онлайн-камерам, трансляцию с которых ведет "Катунь 24", по реке проплывают крупные льдины.
Сама Обь вблизи столицы края вскрылась ото льда еще 7 апреля. Лед некоторое время стоял в верховьях реки, о чем рассказывала ведущий инженер отдела гидрологии алтайского Гидрометцентра Ольга Прахт.
По состоянию на утро 8 апреля в районе Барнаула уровень воды составил 399 см. Несмотря на прирост в 45 см за сутки, до критической отметки – 560 см – еще далеко.
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