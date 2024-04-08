Своя романтика. Как выглядит Обь в ожидании ледохода в Барнауле

Полноценный парад льдин ожидается со дня на день

08 апреля 2024, 18:35, ИА Амител

Обь в ожидании ледохода / Фото: amic.ru

Уже вот-вот в Барнауле начнется настоящий ледоход. Как ранее писал amic.ru, Обь вблизи столицы края вскрылась ото льда еще 7 апреля, но массового ледохода пока не было. В верховьях реки лед еще стоит. Тем не менее теплая погода манит на прогулки, а барнаульская набережная как раз располагает. Туда мы и отправились.

"Не сказала бы, что есть какая-то традиция, но мы часто выбираемся сюда в этот период понаблюдать за течением растаявших льдов. В этом есть своя романтика", – рассказали amic.ru гуляющие на набережной.Некоторые барнаульцы приходят сюда отдохнуть от городской суеты.

"На улице весна, зима отступила. Здесь спокойная и тихая обстановка. Не слышно гула машин. Ты становишься как-то далек от суеты", – отмечают горожане.Обь в ожидании ледохода – в нашем фоторепортаже.